빚더미·불법사금융 비극 막는다... 금융 취약층 '복지 핫라인' 가동

큰사진보기 ▲현수엽 보건복지부 제1차관이 9일 서울 중구 정동 달개비에서 열린 범부처 위기가구 발굴·지원 협의체 2차 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲긴급 의뢰 체계 개념도 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲금융 위기가구 발굴 및 지원 강화 방안 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

정부가 과도한 빚과 불법사금융 피해로 어려움을 겪는 금융 취약계층에 대한 지원을 본격화 한다. 이를 위해 금융감독원이 보유한 불법사금융 피해 정보와 신용회복위원회의 채무조정 중지자 정보가 보건복지부의 복지 사각지대 발굴 시스템과 연결된다. 또 금융당국과 지방정부 사이에는 긴급 지원을 요청할 수 있는 전용 연락망도 만든다.보건복지부는 9일 오전 현수엽 차관 주재로 교육부와 행정안전부, 금융위원회, 경찰청 등이 참여하는 '범부처 위기가구 발굴·지원 협의체'를 개최하고 이 같은 내용을 담은 '금융 위기가구 발굴 및 지원 강화 방안'을 발표했다.이번 대책은 꾸준히 늘어나고 있는 불법사금융 피해 등 금융 위기가구가 복지 사각지대에서 방치되다 극단적 선택에 이르는 비극을 막기 위한 선제적 조치다. 실제로 금융감독원 불법사금융 피해신고센터에 접수된 신고 건수는 2023년 1만2884건에서 2024년 1만4786건, 2025년 1만6988건으로 매년 가파르게 증가하고 있다.특히 이재명 대통령이 지난 6월 2일 국무회의에서 '채무로 인해 어려움을 겪는 취약 채무자를 추가적으로 찾아내는 방안을 강구하고, 채무조정 등에 대한 홍보를 강화할 것'을 주문한 데 따른 후속 조치다. 이에 보건복지부는 금융위원회, 금융감독원 등 관계기관과 협의를 거쳐 대책을 마련했다고 설명했다.이번에 공개된 핵심 추진 과제는 크게 ▲복지 위기가구 긴급의뢰체계 확대 구축 ▲빅데이터 기반 복지사각지대 발굴시스템 개선 ▲제2금융권 연계 신고 활성화 ▲기관 간 상호 협력 및 홍보 강화 등 네 가지다.가장 눈에 띄는 것은 금융기관과 지방정부 간 긴급의뢰체계 확대다. 현재는 서민금융진흥원과 신용회복위원회가 서민금융 이용자 가운데 복지지원이 필요한 사람을 지방정부에 의뢰하면, 읍·면·동 찾아가는 보건복지팀이 상담과 현장 확인을 거쳐 긴급복지 등을 지원하고 있다. 올해 상반기에만 서민금융진흥원은 약 2만 건, 신용회복위원회는 약 1만7000건을 지방정부에 의뢰했다.정부는 여기에 불법사금융 피해구제센터와 대한법률구조공단까지 참여시켜 더욱 위험도가 높은 금융 취약계층을 복지서비스와 연결하기로 했다. 오는 10월부터는 금융감독원이 사회보장정보시스템을 임시 활용해 긴급 의뢰를 시작하고, 내년부터는 기관 간 시스템을 직접 연계해 보다 신속한 지원체계를 구축할 계획이다.복지사각지대 발굴시스템도 한층 정교해진다. 현재 복지부는 단전·단수, 건강보험료 체납 등 47종의 위기정보를 분석해 매년 약 120만 명의 위기 가능성이 높은 가구를 선별하고 있다. 앞으로는 여기에 금융위기 정보를 추가해 금융 취약계층을 보다 정확하게 찾아낼 수 있도록 한다.새롭게 연계되는 정보는 신용회복위원회의 '채무조정 중지자', 서민금융진흥원의 '취약채무자', 금융감독원의 '불법사금융 피해자' 정보다. 이를 위해 정부는 이달 중 사회보장급여법 시행령 개정안을 입법예고하고, 연내 시스템 개편까지 마무리할 예정이다.법령 개정 이전에도 지원은 앞당긴다. 취약채무자와 불법사금융 피해자 정보는 당사자 동의를 받아 선제적으로 확보한 뒤 오는 8월 지방정부가 직접 일제조사를 실시해 필요한 복지서비스를 연결할 계획이다.정부는 신고체계도 확대한다. 복지부가 운영 중인 '복지위기 알림 앱'을 금융권에서도 적극 활용하도록 해 금융상담 과정에서 위기 징후가 확인되면 곧바로 복지서비스를 안내하도록 할 방침이다.하반기부터는 저축은행 등 제2금융권과 협력체계를 구축해 취약 채무자를 상담하는 과정에서 복지위기 알림 앱 이용을 안내하도록 금융감독원이 관련 절차를 마련한다. 이와 함께 국세청 체납관리단과 주거복지사 등 취약계층 접점이 많은 현장 인력도 복지위기 알림 앱을 적극 활용하도록 지원할 계획이다.홍보도 관계기관 협업을 통해 강화된다. 정부는 불법사금융 피해 예방과 대응 방법을 복지로와 복지멤버십 등 온라인 채널은 물론 시·군·구청과 읍·면·동 행정복지센터를 통해 집중 안내한다. 금융감독원 등 관계기관에도 복지위기 알림 앱 활용법과 복지서비스 연계 방안을 담은 홍보물을 배포해 금융 취약계층이 제도를 쉽게 이용할 수 있도록 할 예정이다.현수엽 보건복지부 차관은 "과도한 채무로 절망에 놓인 취약계층에게 가장 필요한 것은 다시 일어설 수 있다는 희망과 구체적인 회복 방법"이라며 "복잡한 금융 채무 위기 속에서도 국가가 반드시 찾아내어 지원한다는 사실을 널리 알리고, 단 한 분도 소외되지 않고 필요한 복지서비스를 신속히 받을 수 있도록 관계부처가 힘을 모아 총력을 다하겠다"고 전했다.