'김건희 청탁 브로커' 건진법사 전성배, 징역 5년 유죄 확정

큰사진보기 ▲김건희 특검팀(민중기 특검)이 지난 9월 8일 건진법사 전성배씨를 기소했다. ⓒ 유성호, 대통령실 관련사진보기

AD

김건희씨와의 친분을 내세워 통일교 현안 해결 청탁과 함께 금품을 받은 건진법사 전성배씨의 징역형이 확정됐다.대법원 3부(주심 대법관 노경필)는 9일 오전 김건희특검(특별검사 민중기)과 피고인 전성배의 상고를 모두 기각하고 전씨에게 징역 5년을 선고한 항소심 판결을 확정했다. 대법원은 전씨의 공소사실 중 "특정범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재)을 유죄로 인정하고 정치자금법 위반을 무죄로 판단한 원심 판결을 확정했다"라고 밝혔다.전씨는 ① 김건희씨와 공모해 지난 2022년 4~7월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 지원 청탁을 받고 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등 총 8000여 만 원에 이르는 금품 등을 받은 혐의를 받는다.전씨는 ② 같은 기간 청탁을 알선해 주는 대가로 통일그룹의 고문 자리를 요구하면서 윤 전 본부장으로부터 3000만 원을 받은 것으로도 조사됐다. ③ 2022년 7월부터 지난 1월까지 사업 관련 청탁·알선 등 명목으로 총 2억 500만 원 상당을 수수한 혐의 등도 받는다.1, 2심 재판부는 ①~③ 혐의(알선수재)를 모두 유죄로 인정했다. 다만, 전씨가 2022년 5월께 지방선거를 앞두고 박창욱 경북도의원(당시 후보자)으로부터 국민의힘 공천을 받게 해달라는 청탁과 함께 1억 원을 받은 (정치자금법 위반) 혐의는 1, 2심 모두 무죄로 판단했다. 전씨가 '정치 활동을 하는 사람'에 해당한다고 볼 수 없고 수수한 돈이 '정치자금'에 해당한다고 보기도 어렵다는 취지다.