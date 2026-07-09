김건희에 명품 건넨 통일교 전 간부, 징역 1년 6개월 확정

큰사진보기 ▲건진법사를 통해 김건희 여사에게 고가 선물을 전달 등의 의혹을 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 2025년 7월 30일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

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통일교 현안 청탁을 위해 김건희씨에게 명품 가방과 목걸이를 건넨 혐의 등을 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장의 징역형이 확정됐다.대법원 3부(주심 대법관 오석준)는 9일 윤 전 세계본부장에게 징역 1년 6개월을 선고한 항소심 판결을 확정했다.윤 전 본부장은 ① 2022년 1월 권성동 국민의힘 국회의원에게 '윤석열 대선 후보의 통일교 행사 참석을 희망한다, 통일교가 윤 후보 당선을 돕겠다'는 제안과 함께 1억 원의 불법 정치자금을 기부했다(정치자금법 위반).이어 ② 2022년 7월 여러 차례에 걸쳐 김건희씨에게 건진법사 전성배씨를 통해 1271만 원 상당의 샤넬 가방 1개와 6220만 원 상당의 그라프 목걸이 1개 등을 제공했다(청탁금지법 위반). 위 두 혐의에 대해 1심과 2심 법원 모두 유죄 판단을 내렸는데, 대법원 또한 유죄를 확정했다.윤 전 본부장은 김건희씨에게 건넬 명품을 구입하면서 통일교 자금을 쓴 혐의(업무상 횡령)도 받았는데, 1심의 '일부 유죄' 판단이 2심에선 '전부 유죄'로 뒤집히며 선고형량이 징역 1년 2개월에서 징역 1년 6개월로 늘어났다.다만 1, 2심 법원 모두 윤 전 본부장이 ④ 통일교 임원 미국 원정 도박 혐의와 관련해 회계 프로그램 자료를 삭제·조작했다는 혐의(증거인멸)에 대해선 "김건희특검법에 따른 수사 범위에 해당하지 않는다"고 보고 공소기각 판단을 내렸다.