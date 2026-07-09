현미경 앞 수작업 끝냈다... AI가 '꿈의 반도체' 골라 회로까지 설계

큰사진보기 ▲연구 이미지 ⓒ KIST 제공(AI 생성 이미지) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광학 기반 MoS2 flake 식별부터 소자 제작까지의 전체 프레임워크 ⓒ KAIST 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터 KAIST 권지민 교수, KAIST 정학순 박사, KAIST 이용우 박사 ⓒ KAIST 제공 관련사진보기

차세대 인공지능(AI) 반도체의 핵심 소재로 꼽히는 '2차원 반도체'를 사람이 광학 현미경으로 일일이 찾아 제작하던 방식이 자동화됐다. 국내외 공동 연구진이 반도체 시료의 자동 선별부터 트랜지스터 제작까지 전 과정을 기계가 수행하는 기술을 개발하는데 성공한 것이다. 이는 사람의 경험과 수작업에 의존하던 연구를 데이터 기반 연구로 전환하는 계기를 마련했다는 평가를 받고 있다.9일 KAIST(한국과학기술원)에 따르면 전기및전자공학부·AI시스템학과 권지민 교수 연구팀이 UNIST, 국립한밭대학교, 한양대학교, 미국 워싱턴대학교 세인트루이스 연구진과 공동으로 '2차원 반도체 자동 선별 및 트랜지스터 제작 기술'을 개발했다.2차원 반도체는 원자 몇 개 층 두께에 불과한 초박막 반도체 소재다. 기존 실리콘 반도체보다 더 작은 소자를 구현하면서도 전력 소모를 크게 줄일 수 있어 '꿈의 반도체'로 불린다. 실리콘 반도체의 미세화가 전력 손실과 발열 등 물리적 한계에 가까워진 상황에서 AI 반도체와 스마트폰, 데이터센터, 웨어러블 기기, 초소형 의료센서 등에 활용될 차세대 소재로 주목받고 있다.하지만 치명적인 약점이 있었다. 용액공정으로 제작한 2차원 반도체는 미세한 조각(flake) 형태로 무작위 분산돼 존재하기 때문에 위치와 크기, 두께가 제각각이어서 연구자가 현미경 앞에 붙어 앉아 쓸만한 시료를 눈으로 하나하나 직접 찾아야 했다. 그리고 그 위치에 맞춰 전극 회로를 일일이 수동 설계해야 했다. 많은 시간과 노동이 필요했고, 수천 개 이상의 소자를 댜량으로 만들거나 동시에 분석하는 것은 사실상 어려웠다.권지민 교수 연구팀은 대표적인 2차원 반도체 물질인 '이황화몰리브덴(MoS₂)'을 활용해 이 같은 한계를 극복했다. 광학 현미경 신호에서 보이는 RGB(적·녹·청) 밝기 값이 반도체의 두께에 따라 미세하게 변한다는 물리적 특성에 주목했다현미경 이미지에서 나타나는 RGB(적·녹·청) 밝기값이 두께에 따라 달라지는 특성을 이용해 컴퓨터가 원하는 반도체를 자동으로 찾아내고, 전극 설계까지 자동으로 수행하도록 시스템을 구축했다. 컴퓨터가 이 이미지 패턴을 스스로 학습해 원하는 두께의 반도체 조각을 순식간에 찾아내도록 한 것이다. 한 걸음 더 나아가, 컴퓨터가 시료를 찾자마자 그에 맞는 전극 레이아웃까지 자동으로 설계하는 알고리즘을 결합했다.나노미터 수준의 정밀도를 가진 원자힘현미경(AFM)으로 검증한 결과, 이 시스템은 원자 3~8층 수준의 극미세 두께 차이까지 정확하게 구별해 냈다. 연구팀은 이 자동화 기술을 통해 무려 12만 개가 넘는 반도체 조각 중에서 최적의 시료를 자동으로 골라냈으며, 최종적으로 1615개의 트랜지스터 소자를 제작·분석하는 데 성공했다.이번 연구는 자동화 자체를 넘어 대규모 데이터 분석에서도 의미 있는 성과를 거뒀다. 그동안 학계에서 논쟁적이었던 물리적 법칙을 통계적 데이터로 명확히 증명했다. 연구팀은 1600여 개 소자의 대량 분석을 통해 '반도체가 두꺼워질수록 전류는 더 잘 흐르지만, 전기를 켜고 끄는 제어 성능(점멸비)은 역으로 떨어진다'는 사실을 통계적으로 처음 규명했다. 시료 몇 개에 의존하던 기존 방식으로는 도달할 수 없던 성과다.연구팀은 이번 기술이 단순한 제작 공정 자동화를 넘어 2차원 반도체 연구 패러다임 자체를 바꾸는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 나아가 앞으로는 대량의 반도체를 빠르게 제작·분석해 우수한 소재를 발굴하고, 축적된 데이터를 기반으로 AI가 새로운 반도체를 설계하는 연구로까지 이어질 수 있다는 설명이다.권지민 KAIST 교수는 "기존에는 연구자가 현미경으로 원하는 반도체를 직접 찾아야 했지만 이번 연구를 통해 이러한 과정을 자동화할 수 있게 됐다"며 "앞으로는 현미경 사진만으로도 반도체의 전기적 성능을 예측하고, 더 우수한 차세대 반도체를 훨씬 빠르게 개발할 수 있는 기반이 마련될 것"이라고 말했다.한편 이번 연구는 권지민 교수와 정학순 박사, 이용우 박사가 공동 교신저자로 참여했으며, UNIST 이상현 연구원이 제1저자를 맡았다. 과학기술정보통신부 한국연구재단 개인기초연구사업과 산업통상부 산업기술기획평가원의 첨단전략산업초격차기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.연구 성과는 재료과학 분야 국제학술지 <어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)> 4월 3일자에 게재됐으며, 2차원 소재 및 전자소자 분야 '인사이드 백 커버(Inside Back Cover)' 논문에도 선정됐다.