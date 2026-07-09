서미화, 민주당 최고위원 출마 "약자 목소리 가장 크게 대변"

큰사진보기 ▲서미화 더불어민주당 의원이 9일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 오는 8.17 전당대회 최고위원 출마를 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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▲최고위원 출마 선언한 서미화 "당내서부터 차별·혐오 뿌리 뽑겠다" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲서미화 더불어민주당 의원이 9일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 오는 8.17 전당대회 최고위원 출마를 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

서미화 더불어민주당 의원이 오는 8월 전당대회 최고위원 출마를 선언했다. 당내 차별·혐오와 갈라치기를 근절하고 사회적 약자의 권리를 대변하겠다는 기치를 내걸었다.서 의원은 9일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "최고위원에 출마해 당원 동지들의 선택으로 지도부가 되어 승리하는 민주당을 만들어 가는 주역이 되고 싶다"라며 "당내에서부터 장애인·여성·노인·아동 등 우리 사회 약자들을 향한 온갖 차별과 혐오·갈라치기를 뿌리 뽑고 늘 변방에 취약하게 놓여있던 사회적 약자들의 목소리를 지도부에서 가장 크게 대변하겠다"라고 밝혔다.시각장애인 당사자이자 민주당 전국장애인위원장인 서 의원은 "엄혹한 내란의 밤 안 보이는 눈으로 국회 담장을 뛰어넘고 턱밑까지 온 총칼 앞에서 오직 우리 국민들의 피·땀·눈물로 이뤄낸 이 나라의 민주주의만 생각하며 본회의장으로 달려갔다"라면서 "1분 1초가 아까운 지금 집권 여당 민주당의 소명은 대체불가 대한민국을 향해 나아가고 있는 이재명 대통령을 중심으로 당정청 혼연일체가 되는 것 아니겠나"라고 말했다.그러면서 "한가롭게 국민 뜻을 저버리는 자기 정치와 내부 갈등으로 아까운 시간을 소모해선 안 된다"라며 "분열·갈등·정쟁으로 한 줌의 자기 권력만을 위해 국가와 국민을 저버리는 과거형 싸움을 당장 멈춰야 한다. 멈추지 못한다면 정말 정권이 빨리 끝날 수도 있다"라고 경고하기도 했다.서 의원은 "차기 지도부가 해내야 할 일은 너무나 명확하다"라며 "다음 총선을 승리로 이끌어 이재명 국민주권정부의 국정운영을 끝까지 안정적으로 뒷받침해야 대체불가 대한민국이 완성되고 정권 재창출 토대도 마련된다"라고 말했다. 그러면서 "지방선거 이후 우리는 밥맛도 잃고 기쁨도 잃은 채 잠도 제대로 이루지 못하고 있다"라며 "차기 지도부는 오직 선당후사의 결연한 각오로 당원 동지들과 주권자 국민 앞에 나서야 한다"라고 강조했다.서 의원은 "기본사회를 표방하며 모든 사람이 차별 없이 평등한 기회를 갖는 공정한 사회, 사회적 약자가 배제되지 않고 보편복지를 추구하는 포용 사회가 민주당의 근간이자 정체성"이라면서 "인권과 다양성·평등·복지 등 진보적 가치를 실용적으로 당내에 녹여내야 한다. 그리고 중도 실용 외연 확장과 연결해 모두를 위한 민주당을 만들어 내야 한다"라고 밝혔다.서 의원은 최고위원이 된다면 "1인1표제를 기반으로 당원들의 목소리가 실질적으로 당내 의사결정에 반영되는 플랫폼을 만들고, 장애인을 비롯한 사회적 약자들의 정치 참여를 제도적으로 확대 보장하는 '당원주권 2.0'을 추진하겠다"라고 약속했다.또 "호남인의 한 사람으로 제 당연한 책무인 5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록, 12·3 내란 같은 불법 계엄을 막기 위한 계엄 선포권 제한, 국민 참정권 보장을 위한 선거관리위원회 개혁, 87년 체제를 극복할 수 있는 권력구조 개편까지 포괄하는 개헌을 추진하겠다"라고 강조했다.