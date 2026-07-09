인천시, 사회연대경제 청년 일경험 시범사업 참여기업 모집

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)는 지역 사회연대경제 조직의 경쟁력을 강화하고 미취업 청년들에게 실질적인 직무 경험을 제공하기 위해 '사회연대경제 청년 일경험 시범사업'에 참여할 기업을 모집한다.이번 모집은 향후 선발될 인천지역 청년 59명과의 매칭을 위한 것으로, 참여기업을 먼저 선정한 뒤 청년을 모집·배치하는 방식으로 진행된다. 인천시는 참여기업의 신청을 받아 적격성 심사를 거쳐 최종 참여기업을 선정할 계획이다.모집 대상은 인천에 소재한 마을기업, 협동조합, 고용인원 10명 미만의 사회연대경제 관련 비영리법인 및 단체 등이다. 선정된 기업에는 조직 규모와 직무 설계 수준 등을 고려해 기업당 최대 4명의 청년 인턴이 배정된다.참여기업에는 인턴십 운영에 필요한 예산이 지원된다. 청년 1인당 월 234만 원의 인건비를 포함해 기업 운영비 월 20만 원, 멘토수당 월 15만 원과 4대 보험료 기업 부담분이 지급된다.인턴십은 일반 과업을 수행하는 '취업형'과 신규 직무를 기획·실행하는 '일자리창조형' 중 선택할 수 있으며, 기업 선정과 청년 매칭이 완료되면 청년들은 각 참여기업에 배치돼 약 4개월간 일경험 프로그램에 참여하게 된다.참여를 희망하는 기업은 오는 7월 13일까지 신청서와 운영계획서 등 관련 서류를 구비해 인천시 사회적경제지원센터 전자우편(home@insehub.or.kr)으로 제출하면 된다.김상길 인천시 경제산업본부장은 "지역 사회 문제를 해결하고 새로운 가치를 창출하는 사회연대경제는 인천 경제의 균형 발전을 위한 핵심 동력"이라며 "이번 사업이 청년들에게는 양질의 일경험 기회를 제공하고, 사회연대경제 조직에는 우수 인재를 확보해 성장의 기반을 마련하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.이어 "앞으로도 청년과 사회연대경제 조직이 함께 성장할 수 있는 다양한 지원사업을 확대해 지속 가능한 사회연대경제 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.궁금한 사항은 인천시 사회적경제지원센터(☎ 032-725-3305)로 문의하면 된다.