올공 이어 인천 간 장동혁... "믿을 게 자유대학밖에 없나" 비판도

큰사진보기 ▲구호 외치는 국민의힘 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 8일 오후 인천 남동구 구월로데오광장에서 열린 인천 참정권수호 민주화운동 집회에 참석해 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발언하는 국민의힘 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 8일 인천 남동구 인천시당에서 열린 '6·3 참정권 박탈 사태 인천 청년·대학생 간담회'에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 국민의힘 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 8일 오후 인천 남동구 구월로데오광장에서 열린 인천 참정권수호 민주화운동 집회에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 투표용지 부족 사태와 관련한 장외 행보를 서울 올림픽공원(아래 올공)에서 전국으로 확대하고 있다. 지난 8일엔 인천을 찾아 "6.3 지방선거는 아직 끝나지 않았다"며 "부정선거, 재선거, 당일 투표, 수개표"를 외쳤는데 당내에선 "믿을 게 자유대학 류의 사람들밖에 없냐"는 비판이 나왔다.장 대표는 8일 오후 5시 지도부 및 당 소속 6.3국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회(아래 6.3 특위) 소속 의원들, 그리고 일부 당협위원장 등과 함께 인천을 찾아 청년들을 만났다. 국민의힘 인천시당에서 간담회를 진행했지만 배준영(인천 중구강화군옹진군)·윤상현(인천 동구미추홀구을) 의원은 불참했다.장 대표는 간담회 모두 발언에서 "올공의 목소리가 올공에만 머물지 않고 전국으로 퍼져나갈 수 있도록 뭔가 새로운 시작이 필요하다고 생각하고 있던 차에 국민의힘 청년국과 박대출 6.3 특위 위원장께서 좋은 자리를 마련해 주셨다"며 "오늘 인천을 시작으로 부산, 광주를 거쳐서 대구, 경북도 방문하려 한다"라고 했다.그는 "빼앗긴 한 표를 되찾기 위해서 가장 먼저 일어선 분들은 바로 우리 청년들이었다"며 "학업과 생업에도 바쁜 청년들이 밤잠 반납하고 주말도 포기하고 광장에 모여서 재선거를 외쳤다. 얼마 전 더불어민주당이 특검을 받기로 결정을 했는데, 청년·시민 여러분께서 싸워서 얻어낸 국민 특검, 청년 특검이라고 생각한다"라고 말했다.이어 "그런데 민주당은 그 와중에도 꼼수를 부리고 있다. 제3자 추천 특검을 하자고 한다"라면서 "이번 참정권 박탈 사태는 선거관리위원회만의 문제가 아니다. 무책임하고 무능하고 오만한 선관위를 만든 주범이 바로 이재명 대통령과 더불어민주당이다. 이 대통령 또는 민주당이 주도하는 특검을 누가 믿을 수 있는가?"라고 했다.그러면서 "반드시 국민의힘이 특검을 추진해야 한다"라며 "특검을 통해서 모든 진실이 밝혀지면 이번 사태의 몸통은 결국 책임의 맨 정점에 있는 이재명 대통령이고, 공범은 민주당이라는 것이 밝혀질 것"이라고 주장했다. 또 "특검을 통해 참정권 박탈 사태의 실체가 밝혀지면 당연히 재선거도 뒤따라야 한다"고 강조했다.장 대표는 "6.3 지방선거는 아직 끝나지 않았다"며 "인천은 6.25 전쟁의 판도를 뒤집은 역전의 도시다. 국민의 빼앗긴 참정권을 되찾는 민주주의 상륙 작전도 인천에서 역전의 드라마를 쓸 것이라고 믿는다. 올공의 함성과 여러분께서 들려주시는 목소리를 반드시 정책으로 녹여내서 새로운 변화를 이끌어내겠다"고 했다.간담회 참석 청년들은 장 대표를 향해 "국민의 소중한 한 표가 길바닥에 버려지는 현실보다 당의 지지율이 떨어지는 게 더 두려운가?(강형규 청년 직장인)", "부실과 의혹으로 얼룩진 선거를 바로잡는 유일한 방법은 재선거(문금미 청년당원)" 등 강한 주문과 요구를 이어갔다.당권 강화를 주문하는 목소리도 나왔다. 신성영 전 인천시의원은 "당이 무소속 한동훈을 대변하는 이야기 등으로 고난을 겪고 있다. 칼날도 담금질하면 단단해지듯 지도부가 대한민국 자유민주주의를 지킬 것이다. 당권을 강화해 달라"라고 했다. 장 대표는 "당원 중심 정당으로 가는 것이 보수 재건의 시작"이라며 화답했다.장 대표는 이어서 이날 오후 7시 30분께 인천 남동구 구월로데오광장에서 시민 주최로 열린 집회 현장에 참석했다. 이 현장엔 장 대표를 비롯해 김민수·조광한 최고위원, 정희용 사무총장, 박준태 당대표 비서실장, 박대출 6.3 특위 위원장, 김민전 6.3 특위위원과 인천 지역 당협위원장 등이 함께 했다.무대에 올라 마이크를 잡은 장 대표는 "인천에 올공을 옮겨 놓은 것 같아 가슴이 벅차다"며 "국민의힘이 아직 국회에서 소수당이지만 여러분의 뜨거운 함성과 가슴이 있는 한 야당 주도 특검을 반드시 관철시키고 선관위와 선거제도 개혁을 반드시 이뤄내겠다"라고 했다.그러면서 "이번이 대한민국을 위한 마지막 기회일지도 모른다. 이번 기회를 놓치면 대한민국의 미래는 없을지도 모른다"며 "부정선거, 재선거, 당일 투표, 수개표"라는 구호를 다섯 번 외쳤다. 구월로데오광장을 절반 정도 채운 참석자들은 함께 구호를 외치는 것으로 화답했다.장 대표는 이후 '나니까 이런 거 갈쳐주는(가르쳐주는) 거야, 국민특검 받아, 먼말인지(무슨 말인지) 알쥐?'라는 피켓을 들고 집회 참석자들과 함께 구월동 일대를 약 15분간 행진했다. 행진을 마친 뒤 차량에 오르기 직전엔 한 유튜버의 카메라에 대고 "올공 갑니다"라고 말하기도 했다.당내에선 장 대표의 장외 행보를 두고 날 선 비판이 나왔다. 같은 날 김재섭 국민의힘 의원은 채널A 유튜브 방송 '정치시그널'에서 "장외로 겉도는 것 자체가 장 대표의 정치적 입지라는 것이 굉장히 좁고, 본인이 활동하는 범위가 굉장히 극단적으로 치우쳐 있다는 것을 단적으로 보여주는 것"이라고 평가했다.한기호 국민의힘 의원은 KBS 라디오 '전격시사'에서 "당의 국회의원들이 의원총회에서 재선거를 의결했나. 하지 않았다. 그런 것에 대해서 혼자 독자적으로 하는 것은 옳은 일이 아니"라며 "독자적으로 당대표라는 직함을 가지고 행동하는 것은 결국 본인만 정치적으로 고립되는 것"이라고 직격했다.김종혁 국민의힘 전 최고위원은 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부'에서 "장 대표가 전국을 돌며 부정선거(를 외치고), 젊은이들과 만나는데 대개 자유대학 류의 친구들"이라며 "의원들도 등을 돌리고 한동훈계는 말할 것도 없으니, '믿고 견딜 것은 그분들밖에 없다', '그분들 표라도 얻어보자'는 생각인 것이냐"라고 비판했다.