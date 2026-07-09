전력시장 지역별 한계가격제 도입? 더 중요한 것은

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최근 전력시장 개편 논의에서 LMP(Locational Marginal Pricing, 지역별 한계가격제) 도입이 하나의 해법으로 제시되고 있다. LMP는 송전 혼잡과 송전 손실을 가격에 반영해 지역별로 다른 전력가격을 형성하는 제도다. 전력경제학에서는 가격이 실제 계통 상황을 반영할수록 발전과 소비, 투자의 효율성이 높아진다는 점에서 LMP의 장점을 높게 평가한다.제도가 도입되면 수도권의 전기 요금은 상승하고, 전력자급율이 높은 비수도권 지역의 전기요금은 하락할 것으로 기대되어 있다.그러나 여기서 한 가지 중요한 질문을 던질 필요가 있다. 전력시장의 효율성이 곧 국가 산업 전체의 효율성을 의미하는가?LMP는 기본적으로 전력시장만을 대상으로 하는 가격 체계이다. 다시 말해 발전소를 어디에 건설하고, 전기를 어디에서 소비하는 것이 전력계통 운영비용을 최소화하는지를 알려주는 신호다. 하지만 기업의 투자와 입지 결정은 전기요금만으로 이루어지지 않는다.예를 들어 인공지능(AI) 데이터센터나 첨단 제조업은 에너지 소비가 많지만, 동시에 우수 인력 확보, 연구개발 생태계, 고객 접근성, 물류, 통신망, 금융서비스 등도 매우 중요한 입지 요인이다. 설령 LMP가 지방의 전기요금이 더 저렴하다는 신호를 보내더라도, 기업 입장에서는 수도권에 입지하는 것이 전체 비용과 생산성 측면에서 더 유리할 수 있다. 전력비 절감보다 산업 집적에서 얻는 편익이 더 클 수 있기 때문이다.경제학에서는 이를 부분균형(Partial Equilibrium) 과 일반균형(General Equilibrium) 의 차이로 설명한다. LMP는 전력시장이라는 하나의 시장을 효율화하는 제도이며, 국가경제는 노동시장, 금융시장, 부동산, 물류 시스템, 혁신 생태계 등 수많은 시장과 생산요소가 동시에 상호작용하는 일반균형 체계이다. 따라서 전력시장에서의 최적이 반드시 국가경제 전체의 최적과 일치한다고 단정할 수는 없다.특히 우리나라는 이러한 문제가 더욱 두드러진다. 재생에너지 자원은 호남과 강원, 제주 등에 풍부한 반면, 첨단산업과 연구개발, 금융 기능은 수도권에 집중되어 있다. LMP는 이러한 지역 간 가격 차이를 더욱 명확하게 보여줄 수 있지만, 그렇다고 산업이 가격 신호만 따라 이동하는 것으로 기대할 수 없다.LMP를 도입한 유럽에서도 전력 가격 신호에만 의존하지 않는다. 송전망 확충, 세제 지원, 투자 인센티브 등 다양한 산업정책을 함께 추진한다. 이는 전력시장 효율성과 국가 산업 경쟁력이 반드시 같은 방향으로 움직이지 않는다는 점을 정부가 인정하고 있기 때문이다.LMP는 분명 전력시장 운영의 효율성을 높일 수 있는 유용한 제도이다. 그러나 이를 산업 입지와 국가 경쟁력까지 자동으로 개선하는 만능 해법이 될 수는 없다. 우리에게 필요한 것은 LMP 도입 여부를 둘러싼 찬반 논쟁이 아니라, LMP가 제공하는 가격 신호를 국가 산업정책과 지방균형발전 전략 속에서 어떻게 조화롭게 활용할 것인지에 대한 보다 폭넓은 사회적 논의일 것이다.더욱이 정부가 추진하는 서남권 메가 프로젝트는 대규모 데이터센터, 첨단 제조업, 그린에너지 산업 등 막대한 전력 수요를 전제로 한다. 이러한 시점에 LMP를 도입해 지역별 전력가격 차이를 크게 확대할 경우, 전력시장에는 효율적인 가격 신호가 될 수 있을지 모르지만 산업 입지와 투자 유인에는 예상치 못한 영향을 미칠 가능성도 있다. 국가균형발전과 첨단산업 육성을 목표로 하는 메가 프로젝트의 성공은 단순히 전력시장 효율만으로 결정되지 않을 것이다.