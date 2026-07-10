호주 '미사' 거리에서 만난 한국 현대미술

큰사진보기 ▲'미사거리'로 잘 알려진 'Hosier Lane'. 멋진 그래피티로 벽면을 가득 채웠다. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲'미사거리'로 잘 알려진 'Hosier Lane'. 멋진 그래피티로 벽면을 가득 채웠다. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲'미사거리'로 잘 알려진 'Hosier Lane'. 멋진 그래피티로 벽면을 가득 채웠다. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화와 방송, 게임, 디지털아트를 소개하는 영상문화공간 ACMI ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲'The Vinyl Factory: Reverb' 전시회를 홍보중. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲LP와 사진들로 벽면을 뒤덮은 설치 작품. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲소리와 공간을 가득 채우는 음악의 방에서 몸으로 체험중인 관람객들 ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲의자에 앉아 한 편의 영상을 온전히 감상하도록 만든 독립된 전시실. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲작가의 이름은 '김아영'. 이 영상의 주인공이 한국 작가라는 사실에 놀랐다. ⓒ 이민호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲작품의 주제인 Delivery Dancer's Arc: 0° Receiver의 한 장면. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김아영 작가의 이력과 작품의 탄생 배경및 세계관을 설명해주고 있다. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲100년이 넘는 시간을 멜번시내를 운행중인 '무료트램' ⓒ 이민호 관련사진보기

멜번을 찾는 한국인이라면 한 번쯤 들르는 골목이 있다. 벽마다 화려한 그래피티가 빼곡하게 그려진 호지어 레인(Hosier Lane). 한국에서는 이곳을 본래 이름보다 '미사 거리'로 기억하는 사람이 더 많다.2004년 드라마 <미안하다, 사랑한다>의 마지막 장면이 촬영된 곳. 드라마가 종영한 지 20년이 넘었지만 지금도 이 골목에는 인증 사진을 남기는 한국인 관광객들을 어렵지 않게 볼 수 있다. 그리고 나 역시 그중 한 사람이었다.드라마 속 배우들이 서 있었던 자리를 둘러보고 골목을 빠져나왔다. 횡단보도 하나만 건너면 페더레이션 스퀘어가 나온다. 그리고 그 한편에는 영화와 방송, 게임, 디지털아트를 소개하는 영상문화공간 ACMI(Australian Centre for the Moving Image)가 자리하고 있다.이번 멜번 여행(6월 30일부터 7월 6일까지)에서 내가 꼭 가보고 싶었던 곳도 바로 이곳이었다. 지난 5일, 마침 ACMI에서는 'The Vinyl Factory: Reverb' 전시가 열리고 있었다(5월 22일 부터 8월 31일 오전 11시부터 오후 5시까지, 매주 화요일, 수요일은 휴무).이번 전시는 음악을 듣는 데서 끝나는 것이 아니라 영상과 빛, 공간을 통해 몸으로 체험하는 전시였다. LP가 돌아가는 소리와 공간을 가득 채우는 음악, 벽면을 뒤덮은 영상과 설치 작품이 이어졌다. 이어폰으로 음악을 소비하는 시대라서일까. 음악이 하나의 거대한 공간 경험이 될 수도 있다는 사실이 새롭게 다가왔다.이번 전시회 중 흥미로웠던 것은 작품보다 사람들이었다. 누군가는 바닥에 앉아 음악을 끝까지 들었고, 누군가는 눈을 감은 채 한참 동안 움직이지 않았다. 전시장을 빠르게 훑고 지나가는 사람은 거의 없었다. 멜번에서는 문화가 소비되는 것이 아니라 생활 속으로 스며든다는 말을 조금은 이해할 수 있을 것 같았다.Reverb를 모두 둘러본 뒤 자연스럽게 ACMI의 상설 전시 공간으로 발걸음을 옮겼다. 거기서 예상하지 못한 장면을 만났다. 전시의 끝자락, 별도의 상영실 하나가 마련돼 있었다. 다른 작품들과 달리 독립된 전시실에서 의자에 앉아 한 편의 영상을 온전히 감상하도록 만든 공간이었다.별생각 없이 자리에 앉았다. 불이 꺼지고 영상이 시작됐다. 그리고 얼마 지나지 않아 귀를 의심했다. '어? 한국어잖아!' 순간 잘못 들은 줄 알았다. 호주 멜번의 한 전시관에서, 그것도 세계 각국의 작가들이 참여한 전시 공간에서 한국어가 흘러나올 것이라고는 상상도 하지 못했다. 화면 옆 설명문으로 시선을 돌렸다. 작가의 이름은 '김아영'. 그제야 이 영상의 주인공이 한국 작가라는 사실을 알게 되었다.김아영 작가는 지금 세계 미디어아트계에서 가장 주목받는 작가 가운데 한 명이다. 영화와 게임 엔진, 3D 애니메이션을 결합한 독창적인 작업으로 국제 미술계의 주목을 받고 있으며, 이번 작품 'Delivery Dancer's Arc: 0° Receiver' 역시 ACMI가 직접 의뢰해 선보인 프로젝트이다.작품은 미래 사회의 배달 노동자를 주인공으로 내세우지만, 그 메시지가 단순히 플랫폼 노동에만 머무르는 것은 아니었다. GPS와 알고리즘, 시간과 달력, 현실과 가상이 뒤섞인 세계를 따라가다 보면 어느 순간 '우리는 누구의 시간을 살아가고 있는가'라는 질문과 마주하게 된다.실사 영상과 게임 화면이 자연스럽게 이어지고, 한국어 대사 위로 영어 자막이 흐르고 관객들은 조용히 15분 가까운 영상을 끝까지 시청했다.낯선 도시에서 듣는 모국어는 생각보다 훨씬 강렬했다. 한때 한국 문화라고 하면 해외에서는 K-Pop 이나 K-드라마를 먼저 떠올렸다. 실제로 길 하나를 건너온 호지어 레인 역시 한국 드라마 덕분에 '미사거리'라는 이름을 얻었다.그런데 불과 횡단보도 하나를 사이에 두고 만난 또 하나의 한국은 전혀 다른 모습이었다. 이번에는 배우도 아니고 가수도 아니었다. 한 명의 현대미술 작가가 자신의 언어와 상상력으로 세계 관객과 만나고 있었다. 같은 한국인으로서 괜히 뿌듯하다는 감정만으로는 설명하기 어려웠다.전시장을 나와 다시 광장으로 향했다. '페더레이션 스퀘어'에는 여전히 사람들이 삼삼오오 모여 있었고, 거리에서는 버스킹이 이어지고 있었다. 불과 몇 시간 전만 해도 나는 드라마의 흔적을 찾아 미사 거리를 걷고 있었다. 그리고 지금은 세계 무대에서 활동하는 한국 현대미술 작가의 작품을 보고 나온 길이었다.이번 멜번여행에서 가장 기억에 남은 것은 거대한 스크린도, 웅장한 사운드도 아니었다. 낯선 도시 한복판에서 아무런 예고도 없이 들려온 한국어. 한국 작가가 세계를 향해 자신의 이야기를 들려주고 있다는 사실이었다.멜번에는 볼거리가 많다. 유명한 카페도 있고, 트램을 타고 둘러볼 거리도 많다. 하지만 문화도시 멜번을 조금 다르게 경험해 보고 싶다면 나는 주저 없이 페더레이션 스퀘어의 ACMI를 추천하고 싶다. 지금 세계 속에서 조금씩 넓어지고 있는 한국 문화의 또 다른 모습을 만날 수 있기 때문이다.