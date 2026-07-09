5·18 연관, "스타벅스·탱크데이" 선창 배재고 학생은 몰랐다?

큰사진보기 ▲지역 비하 성격을 가진 응원 구호를 외쳐 논란을 일으킨 서울 배재고등학교 야구부가 6일 전남광주특별시 광주제일고등학교를 찾아 사과를 한 가운데 이효준 배제고 교장이 사과의 말을 전하던 중 눈물을 훔치고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"6월 29일 목동야구장에서 배재고 선수들의 부적절한 발언과 행동들로 인해 마음의 큰 상처를 입은 광주제일고 선수들께 진심으로 사과드립니다...저의 팀 모든 선수들이 진심으로 깊이 반성하고 있습니다."

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"광주를 비하하고자 하는 마음은 절대로 없었다. 문득 광주 스타벅스 논란이 생각나 그런 파이팅을 하게 됐다."('스타벅스 가야지' 선창 학생)

"5·18과 관련이 있는지 몰랐고, 스타벅스에서 무슨 일이 있었는지도 몰랐다."('탱크데이'를 선창한 학생)

큰사진보기 ▲29일 서울 목동 야구장에서는 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 1회전 서울 배재고와 광주 제일고 경기. 더그아웃에서 응원 중인 배재고 선수들의 모습. ⓒ 강릉야구tv 관련사진보기

'5·18 혐오 응원' 사건으로 '출전 정지 6개월' 징계받은 배재고 야구부의 주장이 지난 6일, 광주제일고를 찾아 전달한 손 글씨 사과문 내용이다. 이날 같은 자리에서 배재고 이효준 교장도 '눈물 사과'했다. 이 교장은 이로부터 이틀 뒤인 지난 8일 자신의 명의로 대한체육회에 재심 신청서를 냈다.이런 상황에서 야구 응원 당시 "스타벅스 가자"와 "탱크데이"를 선창한 2명의 배재고 학생이 나란히 "5·18과 관련이 있는지 몰랐다"라는 취지의 주장을 담은 경위서를 대한체육회에 낸 것으로 확인됐다. 하지만, 이 자리에 함께 한 다른 일부 학생은 '5.18 연관성'을 알고 있었던 정황을 뒷받침하는 경위서가 나왔다.9일, <중앙일보>는 "대한야구소프트볼협회가 박수민 국민의힘 의원실에 제출한 배재고 야구부 학생 선수 36명의 경위서에 따르면, 학생 선수 대다수가 '스타벅스' '탱크데이' 등 발언이 민주화 운동을 폄하하는 표현이라고 생각하지 않았다고 주장했다"라면서 "학생 선수들은 경위서를 통해 '역사적 맥락을 모르고 한 발언이지만, 깊이 반성한다'고 진술했다"라고 보도했다.이들이 경위서에 적은 자신들의 주장은 다음과 같다.하지만, 다른 일부 학생들은 '5.18 비하 사실'을 알고 있었던 것으로 보인다. 응원 자리에 있던 배재고 학생은 경위서에 "5·18 광주에 대한 것이라고 해서 하면 안 되겠다고 생각했다"라고 적었다. 또 다른 학생은 "나는 이건 아닌 것 같아 '야 이건 아니지. 하지 마'라고 경고했다"라고 밝혔다.이 같은 <중앙일보> 보도에 대해 누리꾼들은 "몰랐다면 왜 하필 광주일고 팀에게 '스타벅스 가야지'라고 했느냐. 변명을 해도 앞뒤가 맞아야 하지 않느냐?", "재심 신청해서 징계 취소되면 완성되는 일베 놀이냐?", "다른 지역 학교랑 경기할 때도 이랬냐? 거짓말 좀 하지 마라"라는 댓글을 썼다.반면, "운동부 학생들은 가족들의 생일도 모를 만큼 엄청 바쁘게 산다. 배재고 야구부 학생들이 스타벅스와 5.18의 연관성을 어떻게 알았겠냐?", "자유민주주의 국가에서 표현이나 비판의 자유를 제한하는 특별한 것 자체가 존재해서는 안 될 것이다"라는 의견도 있었다.