[사진] 홍성 호우특보, '천둥 동반, 폭우 쏟아져'…하천변 주차장 출입통제

큰사진보기 ▲호우특보가 발효된 홍성 지역에 집중호우가 이어지고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호우특보가 발효된 홍성 지역에 집중호우가 이어지고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성천변 주변 하상주차장은 하천 범람으로 인해 피해를 예방하기 위해 출입이 통제됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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호우특보가 발효된 홍성 지역에 집중호우가 이어지고 있다.홍성은 9일 오전 5시 20분 호우주의보가 발효되면서 폭우가 내리고 있다.앞서, 홍성은 전날인 8일에도 하루 종일 비가 내리면서 평균 42mm의 강우량을 기록했다. 그러나 9일 새벽부터 폭우가 쏟아지면서 이날 오전 7시 기준 누적 강수량은 100mm이며, 금마와 홍동면은 각각 118mm, 115mm로 가장 많은 비가 내렸다.그러면서 홍성군은 이날 새벽 안전안내 문자를 통해 하천, 계곡, 급경사지, 농수로 등 위험지역 출입을 금지하고, 대피 권고 시 즉시 안전한 곳으로 대피해줄 것을 당부했다.특히, SNS를 통해 "산사태 위험지역, 배수로, 지하차도, 하천 등 위험지역 접근을 자제하고 안전에 유의해 줄 것"을 재차 강조했다.이런 가운데, 홍성천변 주변 하상주차장은 하천 범람으로 인해 피해를 예방하기 위해 출입이 통제됐으며, 하천 하류지역 둘레길은 이미 물이 넘쳤다.홍성군 관계자는 이날 기자와의 통화에서 "현재(오전 8시 기준) 집중호우로 인해 피해가 접수된 것은 없다"라면서도 "홍성군을 비롯해 각 읍면에서도 앞으로의 폭우에 대비하고 있다"고 말했다.기상청은 이날 오전 7시 방재 속보를 통해 "충청권에 시간당 50mm 이상의 매우 강한 비가 내리고 있다"면서 "그 밖의 중부지방과 경상권에 10~30mm의 강한 비가 내리는 곳이 있다"고 밝혔다.기상청은 10일까지 전국 대부분 지역에 비가 내리면서 호우특보가 점차 전국으로 확대될 것으로 전망했다.한편, 홍성군은 지난해 7월 극한 호우로 주택 침수, 농경지와 축사 침수, 도로 및 하천 제방 유실 등의 피해가 발생하면서 특별재난지역으로 선포된 바 있다.