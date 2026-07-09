당헌에 '5·18 정신 계승' 명시하고도 왜?

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큰사진보기 ▲"2·28 대구 민주운동, 3·8 대전 민주의거, 3·15 의거, 4·19 혁명, 부마항쟁, 5·18 민주화 운동, 6·10 항쟁 등 현대사의 ‘민주화 운동 정신’을 이어간다"고 명시된 국민의힘 당헌 ⓒ 국민의힘 관련사진보기

자유민주주의를 공고히 한 2·28 대구 민주운동, 3·8 대전 민주의거, 3·15 의거, 4·19 혁명, 부마항쟁, 5·18 민주화 운동, 6·10 항쟁 등 현대사의 '민주화 운동 정신'을 이어간다.

2026년 5월 18일, 스타벅스코리아 앱에는 '탱크데이'라는 이름의 텀블러 할인 행사 안내가 떴다. 문구는 "책상에 탁!" 이었다. 5·18 민주화운동 46주년 당일, 계엄군의 전차를 연상시키는 '탱크'와 박종철 고문치사 사건 은폐 발표문의 표현이 나란히 배치된 것이다. 논란이 커지자 정용진 신세계그룹 회장이 대표를 경질하고 직접 대국민 사과 나섰다.한 달여 뒤인 6월 29일, 이번엔 고교 야구 경기 중 '탱크데이'가 터져 나왔다.청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 선수들은 광주제일고를 상대로 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"라는 구호를 반복해 외쳤고, 한 학생은 "탱크데이"라고 소리쳤다. 서울교육청 조사 결과 해당 구호는 정확한 의미를 모른 채 개사해 부른 것이라는 취지의 발언이 알려졌지만, 5·18을 조롱하는 밈이 고등학생들 사이에서 아무런 여과 없이 유통될 만큼 우리 사회에 만연해 있다는 사실에 우려의 목소리가 높아지고 있다.두 사건은 표면적으로는 기업 마케팅 실수와 청소년의 부적절한 언행이라는, 성격이 다른 해프닝처럼 보인다. 그러나 둘을 관통하는 5·18은 이미 1997년 대법원 판결로 신군부의 헌정질서 파괴 시도에 맞선 정당한 저항으로 법적 평가가 끝났고, 정부 역시 국가기념일로 지정하고 특별법으로 유공자를 예우해온 사건이다. 그럼에도 이 사건은 여전히 누군가에게는 조롱거리로 소비될 수 있는 대상으로 남아 있다.배재고 사태에 대한 국민의힘 의원들의 반응을 보면 특정한 패턴이 드러난다. 정점식 원내대표는 배재고 선수들의 구호가 "5.18 민주화운동을 비하한 측면이 있어 부적절한 행동"이라고 인정하면서도, 6개월 출전정지 징계에 대해서는 "지나친 조치"라고 했다. 김재섭 의원 역시 "역사를 희화화하고 특정 지역을 낙인찍어 조롱하는 행위에 면죄부를 줄 수는 없다"면서도 "고등학생에게 가해지는 비판의 무게는 비정상적으로 무겁다"고 논지를 돌렸다. 나경원 의원은 한발 더 나아가 이 사안을 "이재명 대통령과 민주당의 분열 정치가 빚어낸 과잉 이념화 촌극"이라고 했다.미성년자에 대한 과도한 사회적 제재를 우려하는 목소리 자체는 있을 수 있다. 그러나 문제의 본질에 대한 접근과 그에 대한 대응은 온도 차이가 존재한다. "비하는 맞지만"이라는 전제를 붙이고서도, 실제 발언에서 강조점이 실린 쪽은 대체로 징계 완화와 이념화 프레임이었다. 앞서 스타벅스 '탱크데이' 논란 이후에도 국민의힘 충북도당 공식 소셜미디어 계정과 김선민 거제시장 후보 측은 "스벅 들렀다 출근해야지", "샌드위치 먹어야징" 등의 글을 올리고, 김민전 의원은 자신의 소셜미디어에 물"장사하는 집에서 '탱크'라고 하면 당연히 액체 담는 용기를 의미한다" 며 발언하기도했다.이렇게 일부 국민의힘 관계자들의 발언을 살펴보면 의문이 든다. 바로 국민의힘 당헌 전문에는 다음과 같이 명시되어 있기 때문이다.김종인 비상대책위원장 주도로 이뤄졌던 개정은, 2020년 총선 참패 직후 당의 이미지를 근본적으로 쇄신하려는 시도였고, 김종인 위원장 본인이 5·18 민주묘지를 찾아 무릎을 꿇는 상징적 행보까지 보였다.그런데 정작 이 문구가 헌법 전문에 들어가는 것에는, 국민의힘(그리고 전신 정당들)은 그때그때 다른 이유를 대며 반대해왔다. 2018년 문재인 정부의 대통령 발의 개헌안 앞에서 자유한국당은 권력구조(정부형태)에 대한 이견을 이유로 전면 반대했고, 당시 홍준표 대표는 이를 "지방선거용 개헌"으로 규정하며 표결 보이콧을 당론화했다. 2026년 개헌안 앞에서는 "이재명 대통령 연임을 위한 빌드업"이라는 프레임을 내세웠다. 2026년 5월 7일 국회 표결에서는 국민의힘 의원 전원이 본회의 표결에 불참해 의결정족수를 채우지 못하는 결과를 낳았다.2026년 5월의 개헌안은 권력구조 개편 없이 ▲ 한문으로 표기된 '大韓民國憲法(대한민국헌법)'을 한글로 표기하고 ▲ 대통령의 계엄 발동 후 국회의 승인을 받지 못할 시 자동으로 효력을 상실하고 ▲ 부마항쟁과 5·18 민주화운동을 헌법 전문에 수록하고 ▲ 국토의 균형 발전 노력 의무를 명기 하여 쟁점이 없는 개헌안으로 평가받았다는 점에서, 국민의힘 반대의 명분은 더 옹색해진다.여기서 짚어야 할 것은 정치적 유불리에 따른 개헌 반대 그 자체가 아니다. 개헌 시기와 방식에 대한 이견은 얼마든지 존재할 수 있다. 문제는 당헌에는 자당의 정신적 뿌리로 명기해놓은 역사적 사건을, 국가의 최고규범인 헌법에 담는 것에는 매번 다른 핑계를 대며 반대해온 일관된 패턴이다. 당헌에 명시한 '계승할 정신'과 앞서 언급한 사건들에 대한 입장을 묻는다면 국민의힘은 어떻게 답할 것인가.5·18은 이미 법적으로도, 국가 차원에서도 결론이 난 사안이다. 대법원 판결(1997년), 국가기념일 지정(1997년), 특별법에 의한 유공자 예우(2002년)라는 세 겹의 공적 인정이 이미 마무리돼 있다. 심지어 신군부의 폭압에 항거한 내용과 이후 수습 등에 관한 기록물들은 그 중요성을 인정받아 2011년 5월 유네스코 세계기록유산으로 공식 등재 되었다.헌법 전문에 5·18이 담긴다는 것은 단순한 문구 추가가 아니라, 이 사건이 대한민국이라는 공동체가 앞으로도 지켜야 할 근본 가치의 일부임을 국가 스스로 선언하는 일이다. 그리고 이 선언은 '탱크데이'와 '스타벅스 가야지'처럼 반복되는 조롱과 폄훼에 대한 가장 강력한 방파제가 될 수 있다.국민의힘이 5·18을 정말로 당헌이 말하는 대로 "이어가야 할 민주화 운동 정신"으로 여긴다면 스스로 당헌에 새겨놓은 문구에 책임을 지고 이중적 태도를 멈춰야 한다. 그것이 반복되는 5·18 비하를 멈추는 첫걸음이 될 것이다.