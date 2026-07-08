정이한 결국 구속, 바로 영장 발부한 부산지법

▲지난 6·3 지방선거에서 피습 자작극을 한 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 8일 부산지방법원에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 법정에 들어서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기