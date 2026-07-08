민경선 고양특례시장 "3중 규제, 실리 경영으로 돌파"

큰사진보기 ▲7월 8일 소노캄 고양에서 열린 제81회 고양경제포럼에서 민경선 고양특례시장이 "한계를 말하는 행정이 아닌, 답을 찾는 '경영'을 시작합니다"라는 슬로건을 띄워놓고 경제 정책을 발표하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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"과거 1개 학년에 8학급씩 했던 학교들이 지금은 2학급 정도만 편성됩니다. 특히 행신동에 있는 행남초등학교는 소만마을의 중심이었음에도 불구하고, 1학년 학생 수가 5명입니다. 심각합니다."

큰사진보기 ▲참석자들의 질문에 미소 띠며 답변하고 있는 민경선 고양특례시장. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

"대곡역세권에 입히겠다고 꼬불쳐두고 있던 3만 평이 결국 정부의 수요조사 과정에서 말소됐습니다. 지금 긴급 대책 회의를 하고 있으며, 다행히 법제처 유권해석이 유리하게 나와 있어 국토부와 잘 협의해 다시 찾아오고 플러스알파를 가져와야 하는 중요한 순간에 있습니다."

큰사진보기 ▲민경선 시장이 단기(골목경제), 중기(기업유치), 장기(특화산업)로 이어지는 '고양특례시 경제 도약 3대 전략'을 설명하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이날 포럼 현장에서는 구글 폼과 서면을 통해 수많은 지역 기업인들의 애로사항과 정책 제안이 쏟아졌습니다. 고양시 실무 부서로 전달된 이 소중한 현장의 목소리들이 향후 고양시 시정에 어떻게 구체적으로 반영되고 실현되는지 지속적으로 추적 보도하겠습니다.

7월 8일 오전 7시, 굵은 장맛비가 쏟아지는 궂은 날씨 속에서도 고양시 소노캄 고양 다이아몬드홀은 이른 아침부터 열기로 가득했다. 제81회 고양경제포럼에 참석하기 위해 지역 기업인과 산업계, 대학, 연구기관 관계자 등 70여 명이 모였기 때문이다. 기자가 찾은 현장에서는 행사 시작 전부터 구글 폼과 서면 질문지를 통해 기업 현장의 애로사항과 질의가 빼곡히 취합되고 있었으며, 고양시 기업지원과 및 일자리추진 부서 공무원들도 대거 참석해 실무적인 소통을 준비하고 있었다.이날 단상에 오른 민경선 고양특례시장은 미리 준비한 원고를 읽는 대신, 객석의 기업인들과 눈을 맞추며 특유의 '비즈니스 행정' 철학을 가감 없이 쏟아냈다.민 시장은 취임 일주일 차의 소회를 전하며, 고양시가 직면한 현실을 냉정하게 진단했다. 그는 "제가 시장이 되기 전 후보 시절부터 걱정한 것이 고양시의 자족 기능 부재였다"며, 일산과 행신 등 신도시 조성 30년이 넘어가면서 나타나는 부작용을 구체적인 수치로 꼬집었다.그는 자녀를 키워놓아도 지역 내에 일자리가 없어 청년들이 모두 외지로 빠져나가는 현실을 지적하며, "국가 의존 지역에 그냥 인구만 많은 도시로서 원성만 하고, 시장은 그걸 규제나 여러 가지 탓으로 돌리면서 끝내는 (변화를) 살펴줄 수 없는 고양시의 미래, 이 시기를 극복하지 못하면 결국 고양시의 미래는 없다"고 강한 어조로 말했다. 명분과 규제 탓만 하던 관행에서 벗어나, 조직의 고효율 성장을 추구하는 실리 경영 중심의 행정으로 대전환해야 한다는 선언이었다.민 시장은 과밀억제권역, 군사보호구역, 그린벨트라는 3중 규제 속에서도 해법을 찾기 위한 '고양특례시 경제 도약 3대 전략(단기·중기·장기)'을 제시했다.단기 전략의 핵심은 '지역 순환 경제'다. 민 시장은 "없는 기업을 유치하는 데 총력을 기울여야겠지만, 있는 기업도 확장을 하려고 하는데 여러 규제를 오히려 등한시해 '잡은 물고기는 먹이를 날리는' 것처럼 해선 안 된다"고 짚었다. 공공 조달이나 건설 공사 시 지역 업체를 우선 구매하고 하청업체로 쓰도록 시장이 직접 챙겨, 1천억 원 규모의 로컬 기업 펀드와 지역화폐 활성화를 통해 골목상권을 살리겠다는 구상이다.중기적으로는 기업 유치의 필수 요건인 '공업물량 확보'에 사활을 건다. 민 시장은 100억 원을 투자하면 30억 원을 세금으로 내야 하는 중과세 구조를 꼬집으며, 전임 시장 시절 실기했던 3만 평 규모의 덕은지구 공업물량 문제를 직격했다.경제자유구역 추진에 대해서도 "단번에 모든 것을 하려고 하면 희망 고문이 된다"며, 판교 테크노밸리처럼 산자부, 경기도와 협의해 적정 규모로 1단계를 먼저 관철시키고 점진적으로 확대하는 현실적인 접근법을 택하겠다고 밝혔다.장기 전략으로는 고양시가 보유한 6개 대형 병원과 대학(한국항공대, 동국대, 중부대 등)을 연계한 의료·바이오 및 항공우주·AI 클러스터 조성을 꼽았다. 특히 국립암센터가 구축 중인 빅데이터를 활용한 의료 바이오산업 육성에 강한 의지를 보였다.이날 참석자들의 이목을 가장 집중시킨 대목은 인접 지자체와의 '경제 공동체' 구상이었다. 기자가 현장에서 체감하기에도, 지자체 간의 소모적인 랜드마크 경쟁을 멈추자는 시장의 발언에 많은 기업인이 고개를 끄덕였다.민 시장은 "지자체들이 구름다리 만들었다고 하면 똑같이 구름다리 만들며 경쟁해선 안 된다"며, "고양시에 한정돼서 행정구역에 목숨을 걸어선 안 되고, 김포, 파주, 양주와 협업하는 경제 공동체가 돼야 200만, 250만 내수경제를 만들 수 있다"고 역설했다. 구체적으로 파주 안보 관광 후 행주산성에서 식사하고 일산 라페스타를 즐기거나, 고양동 최영장군 묘와 양주 일영 유원지를 묶는 1박 2일 체류형 관광 코스 등 실질적인 연계 방안을 제시했다.포럼은 민 시장의 발표 이후 사전에 접수된 질문과 현장 질의응답으로 이어졌다. 고양경제포럼 회장은 인사말을 통해 "시장님의 고양 대전환 여정은 고용과 부가가치를 창출하는 기업들의 백업이 필수적"이라며, "가장 든든한 동반자가 되는 고양경제포럼이 되어 고양시가 기업하기 좋은 도시로 탈바꿈하는 데 힘을 합치겠다"고 화답했다.민경선 시장은 행사를 마무리하며 "지난 4년은 불통 때문에 넘지 못해서 장벽이 더 컸다는 시민들의 목소리가 있다"며, "한계를 말하는 행정이 아닌, 답을 찾는 경영을 3500명 공무원들과 시민, 그리고 기업인들과 함께 만들어가겠다"고 다짐했다. 민경선 호(號)의 '답을 찾는 경영'이 앞으로 고양시 현장에서 어떻게 구현될지 시민과 경제인들의 눈길이 쏠리고 있다.