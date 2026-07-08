"대전 오월드, '생태설명회' 이름의 동물쇼 중단하라"

큰사진보기 ▲대전 오월드 늑대사의 나무가 전지된 모습. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲물범생태설명회 장면. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

대전충남녹색연합이 대전오월드에서 진행 중인 '생태설명회'를 사실상 '동물쇼'라고 비판하며 즉각 중단을 촉구하고 나섰다.대전충남녹색연합은 8일 보도자료를 내고 "사람의 이익을 위해 착취당하는 오월드의 동물들"이라며 "오월드는 생태설명회라는 이름으로 진행하는 동물쇼를 당장 중단하고 야생동물 보호를 위한 시설로 전환해야 한다"고 밝혔다.대전충남녹색연합의 동물원·야생동물 프로젝트팀인 '구경거리로 태어난 생명은 없다'는 지난 6월 5일, 21일, 27일, 28일 등 네 차례에 걸쳐 오월드 모니터링을 진행했다.이들은 "늑구 탈출로 인해 한 달이 넘는 영업중단이 있었고, 운영 문제점에 대한 전문가들의 수많은 지적이 있었던 만큼 운영방침에 변화가 있어야 마땅하다"며 "그러나 네 차례 모니터링 결과 오월드의 운영은 달라진 게 없었다"고 주장했다.이들은 우선 늑대사 운영 문제를 지적했다. 이들에 따르면 재개장 이후 늑대사는 더 높은 철조망과 울타리로 둘러싸였고, 세 무리가 서로 이동하지 못하도록 구역이 완전히 구분되면서 늑대들의 활동공간은 이전보다 오히려 좁아졌다.또 관람객이 '늑구'를 찾기 쉽도록 설명을 붙이고, 관람이 용이하도록 울타리 주변 나무를 일괄적으로 베어내 몸을 숨길 은폐물이 필요한 늑대들에게 스트레스를 높이는 관람 구조를 유지하고 있다고 비판했다.전문가들로부터 문제를 지적받았던 중앙관람데크는 현재 폐쇄돼 있지만, 향후 '늑구'가 안정을 찾으면 다시 개장할 예정이라며 "개선 의지는 보이지 않는다"고 이들은 덧붙였다.교육 프로그램에 대한 비판도 이어졌다. 대전충남녹색연합은 "먹이로 훈련된 동물을 보여주는 동물쇼가 생태프로그램이라는 이름으로 변함없이 진행되고 있다"며 "동물복지를 최우선으로 하겠다는 정국영 대전도시공사 사장의 말에 신뢰를 갖기 어렵다"고 밝혔다.특히 지난 6월 5일 오후 3시 진행된 물범 생태설명회를 문제 사례로 들었다. 이들에 따르면 당시 사육사는 먹이를 주며 물범이 물 위로 올라오도록 유도했고, 이 과정에서 "올라올지 모르겠다. 두 달 동안 쉬었기 때문에 이 친구들이 배가 불렀다"는 취지의 발언을 했다는 것.대전충남녹색연합은 "사육사가 이름을 부르고 발을 구르는 등 몇 차례 시도가 실패하자 당황스러운 기분을 반복적으로 말하며 성공할 때까지 물범을 올라오도록 하는 행위를 8분이 넘도록 지속했다"고 설명했다.이어 "사육사는 물 위로 올라오길 거부하는 물범의 주체성을 받아들이지 못하는 모습을 보였다"며 "이는 단순히 해당 사육사의 인식 문제가 아니라 먹이로 야생동물을 길들여 사람들에게 보여주는 동물쇼를 생태설명회로 포장해 지속해 온 오월드의 몰이해를 보여주는 것"이라고 비판했다.이들은 "오월드의 재개장이 과연 동물복지를 최우선으로 하고, 동물원의 교육 기능을 제대로 수행하고 있는지 묻지 않을 수 없다"며 "한 달 넘는 시간 동안 진정한 반성과 개선 의지가 있었는지 의문"이라고 밝혔다.대전충남녹색연합은 "물범에게는 먹이로 훈련된 동물쇼를 거부할 권리가 있다"며 "물범의 의지에 반해 생태 본성에 어긋나는 행동을 반복적으로 강요하는 것은 다름 아닌 학대"라고 주장했다.그러면서 "오월드는 그곳에 사는 동물의 안전을 지키는 집이지, 그들이 노동해 먹이를 얻는 공간이 되어서는 안 된다"고 강조했다.대전충남녹색연합은 끝으로 오월드에 생태설명회라는 이름으로 진행하는 동물쇼 즉각 중단, 사육사와 직원들의 야생동물 인식 개선 교육, 제대로 된 야생동물 교육 프로그램 마련 등을 촉구했다.