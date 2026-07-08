경기도교육청 출입 통제 시설 철거, 안민석 "누구나 편하게 출입"

큰사진보기 ▲출입통제시설 철거식 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲출입통제시설 스피드 게이트 철거식 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

경기도교육청이 8일 수원 남부청사 지하 3층부터 지상 1층까지 설치된 출입 통제 시설인 17개 스피드게이트를 모두 철거했다. 14층 교육감실을 포함해 청사 전 층 사무 공간의 닫힌 유리문도 오전 7시 30분부터 오후 7시까지 개방하기로 했다.이에 따라 앞으로 출입 권한을 부여 받은 카드 없이 방문객 출입이 가능하게 됐다.청사를 방문하는 민원인의 편의와 접근성을 높이고 보다 개방적인 환경을 조성하기 위함이라는 게 교육청 관계자 설명이다. 스피드게이트 철거를 통해 방문객의 출입 절차를 개선하고 열린 교육감실 구현의 첫걸음을 시작한다는 방침이다. 청사 보안은 안내데스크 운영과 향후 방문객 출입 관리 절차 개선·보완을 통해 효율적으로 유지해 나갈 계획이다.안민석 교육감은 철거식에서 "이제 교육청은 누구나 편하게 출입할 수 있는 열린공간"이라며 "닫힌 교육청, 폐쇄형 교육청 보다 개방형을 선택했다"고 취지를 설명했다. 이어"두렵지 않기 때문에 감행하는 것은 아니다"라며 "두렵지만 해야하는 것이 참된 용기라고 생각한다"고 덧붙였다.철거식에는 3개 교원단체(경기교총, 경기교사노조, 전교조 경기지부) 대표와 경기도교육청 직장협의회, 늘품 학부모단체 관계자들이 참석했다.