곡성군, 민선 9기 첫 공약 관련 보고회 개최

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 곡성군이 지난 7일 군청 소통마루에서 민선 9기 공약사업의 실효성 있는 추진을 위한 ‘공약사항 검토 보고회’를 개최했다. ⓒ 곡성군 관련사진보기

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전남광주통합특별시 곡성군은 지난 7일 군청 소통마루에서 민선 9기 공약사업의 실효성 있는 추진을 위한 '공약사항 검토 보고회'를 개최했다고 8일 밝혔다.이번 보고회는 민선 9기 출범 후 처음으로 열린 공약 관련 보고회다. 전 실·과장이 참석한 가운데 민선 9기 공약사업의 추진 가능성과 실천 방안을 실무적으로 면밀히 점검하기 위해 마련됐다.보고회에서는 단순히 공약사업을 나열하는 방식에서 벗어나 사업별 추진계획, 예산 확보 방안, 제도적 규제 사항 등 현실적인 문제점을 선제적으로 도출하고 이에 대한 구체적인 대응 방안을 중점적으로 논의했다.조상래 곡성군수는 "민선 9기는 군민이 체감할 수 있는 분명한 성과를 완성해야 하는 시기"라며 책임감 있는 실행력을 주문했다. 이어 "특히 안 되는 이유를 찾는 대신 규제 완화와 재원 확보 등 대안 중심의 해결 방안을 마련해야 한다"라고 강조했다.군은 보고회에서 논의된 수정·보완 사항과 실무 의견들을 수렴하고, 지역 여건과 실정을 반영하여 공약사업의 구체적인 실행 방안을 추가 보완할 계획이다.이를 토대로 완성도 높은 민선 9기 공약사업 최종 확정안을 마련한 후, 공약이행평가단의 심의를 거쳐 군 홈페이지를 통해 군민들에게 투명하게 공개하고 분기별로 추진 상황을 점검할 예정이다.