대전연대 "민선9기 허태정 대전시정, 재탕 아닌 재편해야"

큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의는 8일 대전시청 북문 국기게양대 앞에서 기자회견을 열고, 민선9기 허태정 대전시정 출범과 관련 "민선8기 불통·독단 시정과 철저히 단절하고, 민선7기 허태정 시정의 한계도 스스로 갱신하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의는 8일 대전시청 북문 국기게양대 앞에서 기자회견을 열고, 민선9기 허태정 대전시정 출범과 관련 "민선8기 불통·독단 시정과 철저히 단절하고, 민선7기 허태정 시정의 한계도 스스로 갱신하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의는 8일 대전시청 북문 국기게양대 앞에서 기자회견을 열고, 민선9기 허태정 대전시정 출범과 관련 "민선8기 불통·독단 시정과 철저히 단절하고, 민선7기 허태정 시정의 한계도 스스로 갱신하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 시민사회단체들이 민선9기 허태정 대전시정 출범과 관련해 "민선8기 불통·독단 시정과 철저히 단절하고, 민선7기 허태정 시정의 한계도 스스로 갱신해야 한다"고 촉구했다.대전시민사회단체연대회의(이하 연대회의)는 8일 대전시청 북문 국기게양대 앞에서 기자회견을 열고 "2030년까지 산적한 시대적 과제 해결을 위해 새로운 의지와 결단력으로 대전시정을 갱신하라"고 밝혔다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "지난 7월 1일 허태정 대전시정이 출범했다"며 "허 시장은 민선7기에 이어 올해를 시작으로 2030년까지 대전시장직을 맡게 됐다"고 밝혔다.이들은 우선 민선8기 이장우 시정을 강하게 비판하면서 기자회견을 시작했다. 이들은 "민선8기 대전시정은 불통과 일방추진 일변도로 시민사회를 배제하고 시민의 의견을 무시한 채 독주해 왔다"며 "법적으로 마련된 민주적 절차마저 무시하고 시민이 아닌 시장의 입맛대로, 행정의 편의대로 추진됐다"고 지적했다.또 "정책 추진에 시민참여를 보장하기 위해 마련한 절차를 폐지해 민주주의를 훼손했고, 보문산 난개발 등 각종 개발사업에 지방채를 쏟아붓겠다면서도 정작 민생은 외면했다"고 주장했다. 아울러 여성정책 담당 부서 폐지와 여성 지원 축소, 0시 축제 추진, '일류 경제' 슬로건 남발, 수천억 원대 개발사업 추진으로 인한 재정 악화도 문제로 지적했다.그러면서 이들은 허태정 시정의 과제는 분명하다고 강조했다. 연대회의는 "민선8기 이장우 시장의 불통과 독단 시정과 철저히 단절해야 한다"며 "무너진 민주적 의견수렴 구조를 재건하고, 인권·주민참여·환경·성평등 등 모든 분야에서 공정성과 정당성을 회복해야 한다"고 밝혔다.또한 "대책 없이 벌여놓은 개발사업들을 중단시키고, 난개발이 아닌 도시 규모에 맞게 시민이 중심이 된 도시 활성화 방안을 마련해야 한다"며 "악화된 재정 구조를 정비하고 장기적인 안정화 대책을 세워야 한다"고 촉구했다.연대회의는 민선9기 대전시정이 제시한 8대 전략에 대해서도 평가와 우려를 함께 내놨다. 허태정 시정은 민생경제, 과학산업, 탄소중립 친환경도시, 청년, 도시교통, 시민주권, 돌봄복지, 문화예술체육 등을 주요 전략으로 제시하고 있다.이에 대해 연대회의는 탄소중립 분야에서 "선언적 목표가 아니라 전력 자립률, 온실가스 감축, 녹지 접근성, 시민참여 발전량 등 측정 가능한 지표로 관리하겠다는 방향은 필요하다"면서도 "민선7기 4년 동안 스스로 추진했던 탄소중립 성과의 미진함을 반성하고, 실현 가능하고 효용성 있는 대책을 마련하는 것이 우선"이라고 지적했다.주민참여예산제 복원, 시민참여 플랫폼, 민주시민교육, 인권정책 강화 등 시민주권 분야 정책에 대해서는 "비정상을 정상화하는 회복 과제에 불과하다"고 평가했다. 특히 과학산업 분야에서 AI와 방위산업으로 무게중심이 기우는 것에 대해 "대다수 시민은 전쟁도시, 전범도시가 아닌 평화도시 대전을 원한다"며 "실체 없이 부풀려진 지역경제 활성화의 허울로 대전시를 위험도시로 만드는 정책 방향은 제고되어야 한다"고 주장했다.이들은 특히 "2026년부터 2030년까지가 대전의 미래를 좌우할 중요한 시기"라고 강조했다. 이들은 "점점 소원해지는 탄소중립부터 예측 불가능한 홍수·가뭄 등 기후재난, 후퇴한 여성·성평등 정책으로 심화되는 여성과 소수자에 대한 차별과 배제, 이념정치에 따른 국민 갈등 등 시민의 안녕을 위협하는 위기들이 산적해 있다"고 밝혔다.이어 "오늘날 우리에게는 생존을 위한 대책이 요구되고 있다"며 "기후변화를 걱정하던 시대에서 기후위기 시대로, 이제는 기후정의를 말하는 시대를 살고 있다. 허태정 시장에게 도시의 보전과 시민의 안녕에 대한 철학적 확신과 선명한 목표 설정을 요구한다"고 밝혔다.끝으로 연대회의는 "지금 대전에 필요한 것은 재탕이 아닌 재편"이라고 강조하고 "민선9기 허태정 시정은 민선8기 불통 시정과 단절하고, 민선7기의 한계를 구체적으로 복기·반성하며 새로운 의지와 결단으로 자기 갱신해야 한다"고 촉구했다.이날 사회를 맡은 박은영 대전시민사회단체연대회의 운영위원장은 기자회견 취지를 설명하며 "민선9기는 재탕이 아니라 완전히 새롭게 재편돼야 한다"고 말했다.문성호 대전시민사회단체연대회의 상임대표는 "민선8기 개발 폭주로 대전시 곳간이 빌 때까지 지역 정치권도 무엇을 했는지 돌아봐야 한다"고 주장했고, 김재섭 대전참여자치시민연대 사무처장은 "민선9기는 위원회 회의 공개 조례를 즉각 제정해 투명한 거버넌스를 복원해야 한다"고 촉구했다.박이경수 대전여성단체연합 상임대표는 "성평등을 일부 지원사업이 아니라 시정 전 분야의 기본 원칙으로 삼고, 성평등 추진체계 복원과 성평등 재단 설립 등에 답해야 한다"고 요구했다.