태양광 발전의 역설, 텅 빈 수도파이프와 우리가 마주할 전기요금 청구서

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우리가 매일 수도꼭지를 틀 때 깨끗한 물이 일정한 압력으로 쏟아지는 것을 당연하게 여기듯, 전기 플러그를 꽂을 때 24시간 일정한 전력이 공급되는 것 역시 당연한 일상으로 받아들여진다.그러나 전력망이라는 거대한 인프라의 내부를 들여다보면, 최근 급격히 증가한 태양광 발전으로 인해 심각한 구조적 장애가 발생하고 있다. 이해를 돕기 위해 전력망을 전기를 실어 나르는 '물의 파이프라인(송배전망)'에 비유해 보자.전력망이라는 파이프라인의 경제성은 '얼마나 많은 물을 중단 없이 지속적으로 흘려보내는가'에 의해 결정된다. 원자력이나 가스 발전과 같은 기저 전원은 24시간 내내 일정한 유량으로 파이프를 가득 채워 흐른다. 이 경우 파이프의 '설비 이용률'이 극대화된다. 막대한 건설비를 투자해 깔아둔 파이프가 밤낮으로 쉬지 않고 일하므로, 물 1리터당 분담하는 파이프 고정비는 최소화된다. 소비자에 전가되는 부담이 줄어든다.반면, 태양광 발전은 성격이 전혀 다르다. 태양광은 한낮 몇 시간 동안만 폭포수 같은 물을 한꺼번에 쏟아내고, 아침·저녁이나 밤에는 유량이 0이 된다. 여기서 치명적인 맹점이 발생한다. 파이프 크기는 물이 가장 많이 쏟아지는 '최대 유량(피크)'에 맞춰 설계되어야만 터지지 않는다. 따라서 태양광 전력을 수송하기 위해서는 평소보다 훨씬 굵고 비싼 파이프를 새로 건설해야 한다.문제는 이 비싸고 굵은 파이프가 하루 중 정오 무렵을 제외한 대부분의 시간 동안 텅 빈 상태로 방치된다는 점이다. 일사량이 없는 시간에는 놀 수밖에 없는 구조적 한계 때문이다. 투자비는 눈더미처럼 불어났는데 파이프를 통과하는 연간 총 유량은 빈약하니, 이 파이프라인의 자본 수익률과 경제성은 최악으로 떨어지게 된다.송배전망 이용률 저하와 가변성 문제(간헐성)는 현재 한국전력공사(한전)의 심각한 재무적 부담으로 전가된다. 현행 전력시장 구조(SMP)하에서 태양광 발전 1kWh의 도매 정산 단가는 시장에서 가장 단가가 비싼 LNG 가스 발전의 변동비와 연동되어 거의 일치하게 지급된다.정작 태양광 발전 자체의 단가는 낮아지는 것처럼 보이지만, 그 가변성을 받아내기 위해 전력망에 새로 깔아야 하는 비싼 송배전 건설비와 예측 오차를 메우기 위한 비상 대기 비용(프로파일 및 밸런싱 비용) 등은 태양광 사업자가 아닌 한전이 고스란히 부담하고 있다. 즉, 태양광발전은 가변성이라는 숨겨진 비용을 한전에게 전가하고, 수익은 가스 발전의 높은 단가를 적용받는 구조적 모순 속에 있는 것이다.이제 한전의 재무적 수용 능력은 한계에 다다랐다. 막대한 적자로 인해 가변성 전원을 수용하기 위한 천문학적인 송배전망 확장 투자는 물리적으로도, 재정적으로도 지속하기 어려운 실정이다. 파이프라인을 무한정 늘릴 수 없는 임계점에 도달한 것이다.신재생에너지의 수송을 위한 송전선로의 민간투자가 어려운 이유는 투자규제를 떠나서, 경제성 확보가 어려운 것도 큰 원인이다. 대형 송전선로의 인허가가 몇년이 걸릴지는 예측도 어렵다.결국 발전기 울타리 안의 비용만 계산하던 단순 비용(LCOE:균등화비용)의 시대는 끝났다. 앞으로는 간헐적인 전력을 안정적인 품질로 변환하여 소비자에게 전달하기까지 전력 시스템 전체가 부담해야 하는 진짜 비용, 즉 '시스템 LCOE(System LCOE)'를 직시해야 한다. 발전기 자체는 저렴해 보일지 몰라도, 이를 받쳐주기 위한 파이프라인의 이용률 저하 비용과 변동성 보완 비용(고가의 배터리 설치)을 모두 합산하면 전체 에너지 공급 비용은 오히려 급격히 상승하게 된다.전력망 안정성을 유지하기 위한 이 거대한 '시스템 LCOE'의 청구서는 궁극적으로는 소비자들의 전기요금 인상이라는 최종 청구서로로 돌아올 수밖에 없다. 이제라도 에너지 정책과 투자 의사결정 과정에서 눈앞의 발전 단가에 현혹될 것이 아니라, 전력망 전체의 인프라 효율성과 시스템 비용을 객관적으로 반영하는 제도적 정비가 시급한 이유가 바로 여기에 있다.전기요금의 인상에 대한 국민적 동의가 전제되어야 한전의 송전선로의 투자, 민간 참여를 논의할 수 있을 것이다. 송전선로에 대한 지자체 인허가 협조를 받기위한 비용도 투명하게 논의하고 에너지원가에 반영이 되어야 현 정부의 '속도전'도 현실화 될 것이다.