장윤기 수사팀장 영장 심사 "징계 사안, 증거인멸 아냐"

▲'증거 인멸 혐의' 경찰 팀장'여고생 살해범' 장윤기(23·구속 기소) 사건을 수사하는 과정에서 증거를 인멸한 혐의로 긴급 체포된 광주 광산경찰서 소속 A 경감이 8일 오전 광주지방법원에서 열린 영장실질심사에 출석하기 위해 법정으로 이동하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기