'당대표 선호투표' 놓고 친청계 반발... 민주당 "당내 이견, 오후 재논의"

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽부터 황명선 최고위원, 한 직무대행, 강득구 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고민정 더불어민주당 의원이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 당대표 출마 선언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 오는 8.17 전당대회 당대표 선거에서 결선투표가 아닌 선호투표제(출마한 후보들 중 선호 순위를 매겨 투표하는 방식)를 도입하기로 한 가운데, 최고위원 등을 중심으로 반발이 터져나오면서 민주당이 '추가 논의'를 예고했다.강준현 수석대변인은 이날 최고위 직후 기자들과 만나 "당대표 선출 방식과 관련해서 어제 전준위(전당대회준비위원회)에서 1차적으로 선호 투표제를 의결을 해 발표를 했는데, 일부 최고위원님들의 이견이 있어서 논의를 더 해야 할 것 같다"며 "이견이 있는 부분은 법리 해석을 포함해 오후에 있을 전준위에서 재논의를 할 예정"이라고 밝혔다."전준위에서 오늘 기획평가위가 열리는 걸로 안다. 법조인이 많으니 법리 해석 해보고 재논의하는 것으로, 다시 한 번 검토해보겠다고 결론을 내렸다"라는 게 강 대변인의 부연 설명이다.애초 내부 반발은 민주당 내 친청(친정청래)계 인사를 중심으로 터져 나왔다. 당장 이날 공개 최고위원회의에서도 "명백한 당헌·당규 위반으로 무효(이성윤 최고위원)", "당헌·당규 위반이 될 소지가 있다(문정복 최고위원)"는 지적이 제기됐다.이 최고위원은 이날 "민주당의 모든 기관과 활동은 당헌·당규에 따라야 하는 것은 당연하고 전당대회 준비도 마찬가지"라며 "당헌·당규상 당 대표 선출은 결선투표로 결정하도록 규정하고 있는데, 이번 전준위에서 느닷없이 당헌·당규를 무시하고 선호투표로 결정한 것은 당헌·당규 위반이고 권한 없는 행위로 원천 무효"라고 주장했다.문 최고위원 또한 "오는 17일까지 후보자 등록을 하는데, (전준위가) 당헌·당규를 개정하면서까지 전당대회 룰을 바꾸는 것은 옳지 않은 것 같다"며 이에 명확히 반대했다.직전 정청래 지도부에서 사무총장직을 지낸 조승래 의원 또한 본인 페이스북에 "당헌 25조에 따르면 당대표 선출에는 결선투표 실시 등을 명기하고 있다"며 "전당대회 당대표 선출에 선호투표를 도입하는 것은 당헌당규 위반"이라고 맞섰다. 그는 "철회하든지 시행하려면 당헌·당규 개정을 해야 한다"라고 써, 사실상 반대 의사를 표명했다.전당대회 주자로 뛰는 당권주자들의 입장은 제각각이다. 아직 출마 선언 전인 정청래 전 대표는 기자들과 만나 "전준위 결정을 존중하고 수용한다"며 "유불리는 생각하지 않는다"고 말했다.8일 출마 선언을 한 송영길 의원은 "비용 등을 줄일 수 있고, 사표방지 심리가 없어지게 되기에 저는 좋게 본다. 결정을 존중한다"며 "결과적으로 과반 득표자가 당선되기에, 부담 없이 송영길을 찍는 분위기가 만들어졌다고 본다. 저로서는 승리의 카드가 된 게 아닌가 싶다"며 환영을 표했다.일찌감치 출마를 선언한 김민석 전 총리 또한 전날 기자들과 만나 관련 질문에 "선호투표는 결선투표 가능하게 하는 현실적 방안"이라며 "전준위에서 그렇게 결정한다면 저는 환영한다"고 했다.반면 이날 당대표에 출마한 고민정 의원은 선호투표 질문에 "정치인인 저조차도 뉴스를 보고 그걸 아는 게 정상이라고 생각하지는 않는다"며 "이번 전당대회 준비위의 선호투표제 결정은, 투명하지 못해서 결국 불공정하다고 의심을 받을 수밖에 없는 상황을 또다시 연출했다고 생각한다"고 비판했다.전준위는 내용을 신중히 들여다보겠다는 입장이다. 이학영 전준위원장은 이날 국회 소통관 앞에서 기자들과 만나 "(전준위 내에선) 선호투표제 하는 것에 다 동의를 해서 했다, 당시 이의 제기가 없었다"며 "당헌당규에 맞춰서 어떻게 할지, 문제가 있다면 들여다보겠다"라고만 답변했다.