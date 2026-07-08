사각지대 놓인 이주배경 청소년... 경남 전문가들 "지역사회 중심 통합 거버넌스 절실"

"학교에 왔는데 아는 사람이 한 명도 없어가지고 한 마디도 못하고 밥도 한 끼 못 먹고 물 마시고 있는 걸 갖다가 6시간, 8시간 하고 있다고 생각해보십시오. 얼마나 외롭겠습니까? 친구들이 도와주고 학교 선생님들이 도와준다고 해도 실제로 이 아이들의 정서적 지지가 그 안에서 받지 못한다는 이런 생각을 많이 하고 있다는 생각이 들었습니다." - 이온유 경남이주여성인권센터장

큰사진보기 ▲2026 경남가족정책포럼 현장양계민 한국청소년정책연구원 연구기획본부장의 주제발표 모습. ⓒ 경상남도가족센터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 경남가족정책 포럼.이혜림 경상남도여성가족재단 정책연구부 연구위원의 주제발표 모습. ⓒ 경상남도가족센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 경남가족정책포럼 현장2부 지정토론 모습. ⓒ 경상남도가족센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 경남가족정책포럼 현장승해경 경상남도가족센터장의 인사말씀 모습. 포럼은 승해경 센터장의 인사 발언과 마무리 발언으로 시작과 끝을 맺었다. ⓒ 경상남도가족센터 관련사진보기

이처럼 어려움을 겪는 이주배경 아동·청소년을 우리는 어떻게 받아들이고 지원해야 할까. 지난 7일, 경상남도가족센터는 이 같은 문제의식을 다룬 2026 경남 가족정책포럼 '인구절벽시대 이주배경 청소년의 성장을 위한 가족정책의 방향과 과제'를 개최했다. 국립창원대학교 산학협동관 국제회의장에서 열린 이번 포럼에는 교사·연구위원·유관 기관장 등 전문가 6인이 토론자로 참여했다.1부 주제발표에서는 양계민 한국청소년정책연구원 연구기획본부장이 '인구절벽시대 이주배경 청소년의 성장을 위한 가족정책의 방향과 과제'를, 이혜림 경상남도여성가족재단 정책연구부 연구위원이 '경남 이주 배경 아동·청소년 실태와 지원방안'을 각각 발표했다.먼저 양계민 본부장은 이주배경청소년의 성장을 위한 정책 방향 전반을 제시했다. 양 본부장은 이주배경청소년의 정의, 규모, 실태 등을 설명한 데 이어 "외국국적자가 이른 시간 내 자신의 국가로 돌아갈 것으로 생각하는 사회 통념과 달리 이들의 한국거주 의사는 크게 앞선다"면서 지원 필요성을 강조했다.실제 양 본부장이 연구책임자로 참여한 한국청소년정책연구원의 '2021 이주배경청소년실태조사'에 따르면 외국 국적을 가지고 있거나 국적이 없는 이주배경 청소년 1315명 가운데 응답자의 58.4%(768명)가 '앞으로 한국에 계속 살고 싶다'고 답한 바 있다. '잘 모르겠다'는 34.9%(459명)였으며, '아니오'는 6.84%(90명)에 불과했다.이 같은 필요성을 토대로 양 본부장은 "유형별·개인별 특성의 차이를 고려한 구체적·다각적 지원방안이 모색되어야 한다"라며 맞춤형 지원 필요성을 강조했다. 이어 "한국어, 기술교육, 고등교육 등 이들의 자립역량을 강화할 수 있는 다각적 역량강화 방안이 모색되어야 한다"며 교육 등 부모 역량 강화, 지자체·가족센터·학교 등 지역 중심의 이주배경청소년 정책 추진을 향후 과제로 제시했다.이어 이혜림 연구위원은 경남 내 이주배경 청소년 현황 및 실태조사 결과를 소개했다. 발표에 따르면 자체 면접조사 결과 이주배경 아동·청소년은 이주경로, 체류조건 등으로 집단 내 이질성이 높게 나타나지만 ▲ 한국어와 학습의 이중 부담 ▲ 학교생활과 진로 이행의 어려움 ▲ 가족생활의 불안정과 돌봄 공백 ▲ 지역사회 자원 이용 경험 부족 등에서 공통적인 문제를 겪는 것으로 나타났다.이에 대해 이 위원은 "개인 문제에서 구조적 과제로, 일시적 한국어 지원에서 장기적 학습권 지원으로의 전환이 필요"할 뿐 아니라 "다문화가족 자녀 중심에서 이주배경 아동·청소년 전반으로, 행정 단위에서 권역 기반의 통합지원체계로의 전환이 필요하다"며 변화 필요성을 설명했다. 그러면서 "단순 '적응 지원'에서 경남을 이끌 '미래 인재 양성'으로 정책을 확장해야 한다"고 말했다.이어진 2부 지정토론에서는 김지미 경남대학교 사회복지학과 교수를 좌장으로 김영미 김해합성초등학교 한국어교사, 임득진 컨설팅그룹에듀솔루션 대표, 주순미 양산시가족센터 사무국장, 이온유 경남이주여성인권센터장 등이 연이어 발제자로 이름을 올렸다.먼저 김영미 교사는 이주배경청소년과 지역사회 연계 과정에서의 정책 보완 사항을 지적했다.김 교사는 소속 초교에서의 정책 경험을 토대로 "지역사회는 이미 준비가 되어 있으나, 이들을 연결한 허브가 없다는 점을 파악해 왔다"면서 "각급 학교에서의 지원 요청이 왔을 때 (이를 지원할 재원과) 전문 상담사, 사회복지사 및 부모교육이 가능한 시스템 구비가 필요하다"고 말했다. 또 "이들에 대한 지원을 단순한 지원이 아닌 (국가 생존 측면에서의) '투자'로 보아야 한다"고 설명했다.이어 임득진 대표는 '지역사회 연계를 통한 진로 멘토링 지원 방향'을 소개했다.임 대표는 실제 멘토링 청소년 사례를 들며 "이주배경 청소년들은 (언어적 문제 등 어려움으로) 수업 중에도, 새벽에도 SNS 플랫폼을 통해 모국 아이들과 대화를 나누고 있는 실정"이라고 진단했다. 그러면서 "이 아이들이 빠르게 잘 적응하고 동기부여하는 방법으로 지역사회에 계시는 분들과의 멘토링이 도움이 될 수 있다"고 말했다.주순미 사무국장은 '이주배경청소년의 진로 장벽 해소를 위한 가족 지지 체계의 역할과 과제'를 제시했다.주 사무국장은 양산시가족센터의 운영 사례를 토대로 중도 입국 청소년의 ▲ 미성년 비자 만료에 따른 제도적 장벽 ▲ 한국 사회 규범과 본국 행동 방식의 충돌에 따른 관계적·문화적 장벽 ▲ 부모 정보 부재 등 현실적 어려움을 지적했다. 또 덧붙여 "(이들을 돕기 위한) 민관 협력 중도입국 자녀 협의체 구성과 전담 거점센터가 반드시 필요하다"고 강조했다.마지막 토론자로 나선 이온유 경남이주여성인권센터장은 이주배경 청소년에 대한 정서적 지지의 필요성을 강조했다.이 센터장은 "정서적 지지 체계는 모든 프로그램의 또 모든 정책의 출발점이 되어야 한다"면서 진주 지역의 이주배경 청소년 지원 사례를 소개했다. 또 "(청소년들과의 교육 및 상담에서) 아이들이 가장 힘들어하는 게 뭘까 (생각했는데) 언어가 통하지 않는 것들을 힘들어하지만 누군가 내 마음을 몰라준다는 걸 가장 어렵고 힘들어하는 것 같다"고 말했다.포럼은 ▲ 이주배경 아동·청소년에 대한 호칭 문제 ▲국적과 이주배경 아동·청소년 실태조사 결과 간 상관관계 ▲가족센터 등 경남도 내 유관기관의 연계 정책 및 강화 필요성에 대한 질의응답이 이어진 뒤, 경상남도가족센터 승해경 센터장의 답변 겸 마무리 발언으로 맺어졌다.승 센터장은 "현재 연계 제도는 '학생 맞춤형 통합 돌봄'밖에 제도가 없는데, 이 제도도 이주 배경 청소년이 신청했을 경우 좀 복잡하다, 실제로 지원을 못 받는 케이스도 있다고 한다"며 운을 띄웠다. 이어 "그래서 내 아이를 키우듯이 키운다고 생각을 하면은 우리가 어떻게 어떤 역할을 해야 될지 답이 나온다고 생각한다"며 "(어느 기관이든) 서로 힘을 합쳐서 우리 함께 해보자고 결의를 하면은 누가 하더라도 (지원이) 가능하다고 생각한다, 역할을 할 수 있는 부분은 다하겠다"고 강조했다.