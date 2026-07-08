"홈플러스 청산은 사회적 재난, 대통령이 나서달라 "

큰사진보기 ▲홈플러스 사태해결을 위한 이재명 대통령 면담 요구 기자회견사회원로 및 각계 대표자들이 7월7일 민주노총에서 홈플러스 사태해결을 위한 정부 역할을 촉구하는 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 홈플러스 살리기 시민연대 관련사진보기

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홈플러스 청산은 사회적 재난입니다

홈플러스 회생 방안 마련을 위한 이재명 대통령과의 면담을 요청드립니다.

오늘 우리는 매우 위급하고 엄중한 마음으로 이 자리에 섰습니다.

2026년7월3일, 서울회생법원은 홈플러스 회생절차 폐지를 결정했습니다. 발표된 사유를 살펴보면, "홈플러스 익스프레스 사업 부문 매각이 성사되었으나, 잔존 사업부에 대한 M&A가 이루어지지 않은 채 영업을 지속하는 과정에서 매출이 감소하는 반면, 급여·물품대금채무·조세 등 공익채권이 급증하고 있는 상황임", "위 상황에서 기업을 운영하면서 위 회생계획안을 수행하기 위해서는 운영자금으로 최소 약 2,000억 원이 필요함에도 현재까지 조달되지 않았음". "결국 위 회생계획안(수정안 포함)은 수행가능성이 없으므로, 회생절차를 폐지하는 결정을 함"이라는 내용입니다.

그러면서도 회생법원은, "이번 회생절차 폐지결정은 운영자금 부족으로 인한 수행가능성 결여를 이유로 하는 것이므로, 즉시항고 기간(14일) 이내에 홈플러스가 자금 조달 후 즉시항고하면 정당한 이유가 인정될 수 있음", "이 경우, 사건이 상급심 법원으로 이심(移審)되기 전에 서울회생법원 재판부가 재도의 고안(再度의 考案)에 따라 스스로 폐지결정을 취소하고, 회생계획안 심리‧결의를 위한 관계인집회 기일을 지정할 가능성이 열려 있음"이라고 해법의 길을 예시하기도 하였습니다.

법원의 회생절차 폐지결정으로 홈플러스는 사실상 청산의 문턱에 서게 되었습니다. 이제 남은 시간조차 얼마 남지 않았습니다. 이 기간 안에 2천억 원의 긴급운영자금이 마련되지 못한다면, 홈플러스는 청산 절차로 내몰릴 수밖에 없습니다.

이 사태는 단순한 기업회생 실패로 그치지 않습니다. 대규모 고용대란 등 사회적 재난에 버금가는 실로 엄중한 사태입니다. 이미 알려진 바와 같이, 홈플러스에는 직영 노동자 2만여 명 외에 협력·외주업체 노동자까지 포함하면 무려 10만 명 안팎의 노동자가 일하고 있습니다. 여기에 1,800여 개 납품업체, 8,000여 개 입점업주와 그 가족들까지 포함하면 그 피해는 수십만 명에게까지 미칠 수도 있습니다. 만약 홈플러스가 청산된다면 노동자들은 일자리를 잃고, 입점업주들은 삶의 터전을 잃고, 납품업체와 협력업체는 연쇄 도산의 위기에 놓이게 됩니다. 지역상권은 공동화되고, 주민들은 생활 인프라를 잃게 됩니다. 이를 "사회적 재난"이라는 말 이외에 달리 어떤 말로 표현할 수 있겠습니까?

사태의 책임은 분명합니다. 사모펀드 MBK는 홈플러스를 인수한 뒤 정상적인 유통기업으로 키우기보다 차입매수, 점포 매각, 고율 임대료, 과도한 금융비용 구조 속에 회사를 파산의 길로 몰아넣었습니다. 홈플러스 노동자들이 땀 흘려 만든 성과는 기업의 정상적 운영이나 기업의 미래를 위해 쓰이기는 커녕, 금융비용과 외부로의 수익유출로 빠져나갔습니다. 그 결과 오늘의 위기가 만들어졌습니다.

더욱 심각한 상황은, 홈플러스(MBK)측이 작년 2월 신용등급이 강등될 것이라는 정보를 미리 입수한 상태에서 그런 사실을 깜쪽같이 숨긴채 수천억원 규모의 전자단기채권(ABSTB, 전단채)을 발행한 바 있는데, 당시 이에 속아서 전단채를 구매한 피해자들이 총액 4,019억원이라는 엄청난 피해를 입었다고 합니다. 이 정도의 사기범죄라면 진작에 김병주 MBK회장 등 임원들이 모두 구속되어 중형으로 처벌받아야 마땅할진대, 고소·고발이 제기된지 벌써 1년4개월째 되는 이 시점까지도 김병주 회장 등이 기소조차 되지 않고 있는 것은 과연 어떤 카르텔이 작동되고 있기 때문인지, 그것이 궁금할 따름입니다.

MBK가 끝내 책임을 지지 않은 것은 물론, 채권단 역시 사태 해결을 위한 실질적 역할을 외면했습니다. 정부와 법원도 지금까지 노동자와 입점업주, 협력업체와 지역사회의 절박한 목소리에 제대로 응답하지 않았습니다. 그 결과 수십만 국민의 생존이 벼랑 끝에 내몰리게 된 것입니다.

우리는 이재명 대통령께 절박하게 요청드립니다.

이제 더 이상 허비할 시간도 얼마 남지 않았습니다. 홈플러스 사태는 더 이상 어느 부처 하나에 맡겨둘 수 있는 사안이 아닙니다. 대통령께서 직접 나서서 해결의 길을 열어 젖히는 수밖에 없다고 봅니다. 이미 대통령께서도 지난 4월 민주노총 지도부와의 면담 자리에서, "홈플러스를 살리겠다. 다만 일정한 구조조정은 불가피할 것 같다."고 말씀하셨지 않습니까? 지금이야말로 이 대통령께서 그 약속을 지켜야 할 시점이라고 생각합니다.

한편, 회생법원이 제시한 2,000억원의 긴급 운영자금 마련과 관련하여 우리들의 의견을 밝히고자 합니다.

첫 번째 길은 정부 또는 적절한 공공 부문에서 우선적으로 긴급 운영자금을 마련하는 길입니다. 아마도 경제관료들은 "배임책임" 운운하면서 길이 없다고 할지 모릅니다. 그렇다면 실정법상 "배임책임"논란을 넘어서는 방안을 강구할 필요가 있을 것입니다. "뜻이 있으면, 길을 만들 수 있다"는 오래된 격언이 다시 한번 절실하게 생각납니다.

두 번째 길은, 적절하고 대의명분 있는 선도적 투자자를 물색하고, 공공부문이 2차적으로 참여하여 초기 투자자와 컨소시엄을 형성하고 특수목적법인(SPC)을 설립해서 해결하는 방안이 마련될 수도 있을 것입니다.

정부당국이 이미 홈플러스 청산에 즈음해서, "공공기관과 보증기관 기반의 긴급 유동성 지원"을 통해, "총 4,400억원의 중소 협력업체(소상공인·중소기업) 긴급유동성 지원"을 하겠다고 발표하였습니다. 또한 "근로자체불임금 대지급금을 체불액 범위내에서 1인당 최대 2100만원까지 지원"하고, "1인당 1,000만원 한도내에서 연 1.5%의 저금리 생계비 융자"를 제공하겠다고 발표하였습니다.

어차피 제공될 공적 자금을 "홈플러스 살리는 길"에 투입하지 못할 이유가 무엇입니까? 또한 이른바 "배임책임"을 넘어서는 실정법상의 방안을 찾지 못하는 이유는 무엇입니까?

현 시점에서 홈플러스 살리는 길은, 우선 2,000억원의 긴급운영자금을 투입하여 상품공급을 정상화시키면서 매장운영을 정상화시키는 과제를 실현시켜서, 홈플러스 회생의 출발점을 만드는 일입니다.

일단 상품공급과 홈플러스 영업을 정상화 시킨 이후, 기존의 채권자 만이 아니라, 실질적 이해관계자인 노동자들, 입점업체들, 남품업체들, 지역 주민들까지 참여하는 방식으로, 특수목적법인의 확대재편 방안을 강구한다면, 홈플러스를 국민유통기업으로 만들 수도 있을 것입니다.

특히 이 대통령께서도 지난 3월, "회사가 사업을 지속하기 어려울 경우 노동자가 이를 인수해 사업을 이어갈 수 있도록 정부 차원에서 적극 지원하겠다"라고 말씀하신 바 있는 바, 선도적 투자자와 공공부문으로 구성된 특수목적법인에 노동자 등 위의 실질적 이해관계자들도 함께 참여하여 융합형(하이브리드형) 방식으로 운영되는 "모두의 국민유통기업"이 실현될 수도 있을 것입니다.

여러 가지로 난점이 없지 않음을 우리는 알기에, 이제 대통령께서 직접 팔을 걷어 붙이고 나서 주실 것을 요청드리는 것입니다. 천 조원이 훌쩍 넘는 메가프로젝트와 수 조원이 넘는 성과급이 매일 뉴스에 오르내리고 있습니다. 이런 상황에서 2천억원을 지원하지 않아 10만명이 넘는 사람들이 생계에 타격을 받게 된다면 정부의 여러 성과도 빛바랠 수 밖에 없습니다. 앞에서도 언급한 바와 같이 "뜻이 있으면 길을 만들 수 있다"는 격언처럼, 노동자와 국민의 뜻이 대통령의 뜻과 합체되어, 실사구시 방식으로 길을 함께 만들어 가도록 절실하게 요청드리는 바입니다.

우리들도 그 길을 만드는데 함께 하겠습니다.

2026년 7월 7일

사회 원로 및 각계 대표자 일동(총 136명)

김상근 원로목사

함세웅 원로신부

김중배 원로언론인

염무웅 문학평론가

이해동 원로목사

이부영 원로언론인

신홍범 원로언론인

박중기 민족민주열사·희생자 추모연대 명예의장

장남수 유가협 회장

권영길 전 민주노동당 대표

문정현 원로신부

문규현 신부

명진 스님

신인령 전 이화여대 총장

신학철 화가/ 백기완노나메기재단 이사장

권낙기 통일광장 대표

장임원 전 민교협 상임공동대표

류연복 민예총 이사장

정지창 문학평론가

유진규 마임미스트

하상복 민주화를위한교수연구자협의회 상임공동의장

박철웅 민주화를위한교수연구자협의회 공동의장

양길승 원진직업병관리재단 이사장/ 전 녹색병원 원장

안병욱 가톨릭대 명예교수/ 전 진실과화해위원회 위원장

박진도 충남대 명예교수/ 전 대통령직속 농어업농어촌특별위원회 위원장

정강자 전 참여연대 상임대표

강내희(중앙대 명예교수)

전민용 치과의사/ 6월민주포럼 대표

김용익 서울대 의대 명예교수

이수호 노동공제조합(사)풀빵 이사장/ 전 민주노총 위원장

배옥병 우리밀본부 이사장

강선순(유가협 어머니)

강형철 한국작가회의 이사장

곽노현 전 서울시교육감

김세균 서울대 명예교수

김승호 사이버노동대학 대표

김영호 전 언론개혁시민연대 공동대표

김준권 화가

남경남 전국철거민연합 의장

남상헌 민주노총 지도위원

단병호 전 민주노총 위원장

박석무 다산연구소 이사장

박순희 70민주노동자회/ 민주노총 지도위원

박용일 변호사

백도명 서울대 명예교수

성해용 목사

손호철 서강대 명예교수

심정수 화가

고승하 음악인

양규헌 노동자역사 한내 대표

유영표 긴급조치사람들 이사장

이대로 한말글문화협회 회장

이해학 목사

이홍정 자주통일평화연대 상임대표의장

장영달 전 민청학련동지회 회장

정희성 시인

조돈문 가톨릭대 명예교수

조헌정 목사

조희주 용산참사진상규명위

천영세 민주노총 지도위원/ 전 민주노동당 국회의원

최갑수 서울대 명예교수

한도숙 전 (전국농민회총연맹 의장)

박석운 홈플러스살리기 공대위 상임대표

장유식 변호사/ 전 민변 사법센터 소장

염형철 사회적협동조합 한강 공동대표

김언경 미디어인권연구소 뭉클 소장

정완숙 (사)디모스 대표

조성부 전 한국기자협회 회장

전진우 전 동아일보 논설실장

현상윤 전 KBS노조 위원장

장정수 전 한겨레 논설실장

이창호 전 외신기자클럽 회장

우희창 지역신문발전위원회 부위원장

이필재 전 중앙일보 부국장

조병래 전 동아일보 기자

강성남 전 전국언론노조 위원장

김상훈 전 MBC노조 위원장

박강호 전 전국언론노조 상근부위원장

조형주 전 전국언론노조 상근부위원장

최창규 전 전국언론노조 상근부위원장

이석인 새언론포럼 집행위원

엄주웅 전 방송심의위 부위원장

시 경 스님 대한불교조계종 사회노동위원회 부위원장

지 몽 스님 대한불교조계종 사회노동위원회 위원장

김미정 인도주의실천의사협의회 공동대표

김정범 건강권실현을위한보건의료단체연합 상임대표

박홍섭 사월혁명회 의장

양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장

김동명 한국노동조합총연맹 위원장

한충목 한국진보연대 상임공동대표

김재하 한국진보연대 상임공동대표

손미희 한국진보연대 공동대표

이중원 서울진보연대 공동대표

류봉식 광주진보연대 의장

문경식 전남진보연대 의장

김제남 부산민중연대 위원장

임상호 울산진보연대 의장

이병하 경남진보연합 대표

이대동 대경진보연대 대표

김재연 진보당 상임대표

윤일권 전국농민회총연맹 의장

정영이 전국여성농민회총연합 회장

이양수 민주노동자전국회의 의장

김다은 한국청년연대 대표

이은정 전국여성연대 대표

장현일 민족민주열사희생자추모단체연대회의 의장

김혜순 정의평화인권을위한양심수후원회 회장

신흥선 가톨릭농민회 회장

남영아 국민주권연대 집행위원장

최휘주 진보대학생넷 전국대표

박근하 한국대학생진보연합 대표

손정목 통일시대연구원 원장

류경완 코리아국제평화포럼 대표

이혜진 민들레 활동가

조순덕 민주화실천가족운동협의회 회장

박교일 자주평화통일실천연대 대표

이성재 인천자주평화연대 대표

최영찬 빈민해방실천연대 의장

김영주 (사)평화주권행동 평화너머 이사장

김은형 민주노총 경남지역본부장

권오양 촛불연대 대표

김병국 홈플러스입점주협의회 대표

황석영 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 고문

김애영 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

김태일 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

김하범 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

류종열 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

문국주 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

백경진 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

양춘승 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

이용길 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

일 문 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

정병문 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

정해랑 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

최순영 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

최 연 국민주권 사회대개혁 전국시국회의 공동대표

서울회생법원이 지난 7월 3일 홈플러스 회생절차 폐지를 결정한 가운데, 사회원로와 각계 대표자들이 홈플러스 사태 해결을 위해 이재명 대통령의 직접 개입을 촉구하고 나섰다.이들은 7월 7일 민주노총에서 기자회견을 열고 "홈플러스 청산은 단순한 기업 파산이 아니라 노동자와 입점업주, 납품업체, 협력업체, 지역상권까지 무너뜨릴 수 있는 사회적 재난"이라고 밝혔다.이날 기자회견에는 김상근 원로목사, 함세웅 원로신부, 김세균 서울대 명예교수, 정강자 전 참여연대 대표, 양경수 민주노총 위원장, 박석운 홈플러스 살리기 공대위 상임대표, 안수용 마트노조 홈플러스지부 지부장 등이 참석했다. 기자회견문에는 사회원로와 노동·종교·학계·시민사회 대표 등 136명이 이름을 올렸다.홈플러스는 법원의 회생절차 폐지 결정으로 사실상 청산의 문턱에 서게 됐다. 회생법원은 회생계획 수행을 위해 최소 약 2천억 원의 운영자금이 필요하지만, 현재까지 자금이 조달되지 않았다는 점을 폐지 사유로 들었다. 다만 즉시항고 기간 안에 자금이 마련될 경우 회생절차 폐지 결정이 취소될 가능성도 열어둔 것으로 알려졌다.참석자들은 지금이 홈플러스를 살릴 마지막 기회라고 강조했다. 홈플러스에는 직영 노동자 2만여 명이 일하고 있으며, 협력·외주업체 노동자까지 포함하면 관련 노동자는 10만 명 안팎으로 추산된다. 여기에 납품업체 1800여 곳, 입점업주 8000여 곳, 지역상권까지 고려하면 피해는 수십만 명에게 미칠 수 있다는 것이 이들의 주장이다.이들은 홈플러스 사태의 책임이 사모펀드 MBK파트너스에 있다고 지적했다. MBK가 홈플러스를 인수한 뒤 정상적인 유통기업으로 키우기보다 차입매수, 점포 매각, 과도한 금융비용 구조 속에 회사를 위기로 몰아넣었다는 것이다. 또한 정부와 금융당국, 채권단 역시 노동자와 입점업주, 협력업체, 지역사회의 절박한 목소리에 제대로 응답하지 않았다고 비판했다.기자회견 참가자들은 이재명 대통령에게 직접 면담을 요청했다. 이들은 "홈플러스 사태가 더 이상 어느 한 부처나 법원 절차에만 맡겨둘 문제가 아니"라며 "대통령이 직접 나서 긴급운영자금 마련과 회생 방안 논의를 이끌어야 한다"고 요구했다.또한 정부 주도의 대책기구 구성을 제안했다. 노동자, 입점업주, 납품업체, 협력업체, 채권단, 전문가, 정부가 함께 참여하는 논의기구를 만들고, 홈플러스를 정상화할 실질적 방안을 마련해야 한다는 것이다. 일부 참석자들은 선도적 투자자와 공공부문이 참여하는 컨소시엄, 노동자와 이해관계자들이 함께 참여하는 특수목적법인 방식도 검토할 수 있다고 제안했다.참석자들은 정부가 사후 지원에 공적 자금을 쓰겠다고 밝힌 만큼, 그 재원을 청산 이후가 아니라 청산을 막는 데 먼저 투입해야 한다고 주장했다. "죽은 뒤 장례비를 치를 것이 아니라, 살릴 수 있을 때 살려야 한다"는 것이 이날 기자회견의 핵심 메시지였다.이들은 "천 조원이 넘는 메가프로젝트와 수 조원이 넘는 성과급이 뉴스에 오르내리는 상황에서, 2천억 원을 마련하지 못해 10만 명이 생계 위기에 내몰린다면 정부의 여러 성과도 빛바랠 수밖에 없다"고 밝혔다.기자회견 참가자들은 마지막으로 "뜻이 있으면 길을 만들 수 있다"며 "노동자와 국민의 뜻이 대통령의 결단과 만나 홈플러스 회생의 길을 열어야 한다"고 호소했다.아래는 이날 발표된 기자회견문 전문과 기자회견에 뜻을 함께한 사회원로 및 각계 대표자 전체 명단이다.