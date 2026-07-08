태안 석탄화력 인프라·인력, 해상풍력으로 전환... 5조 원 투자 협약 체결

큰사진보기 ▲한국서부발전은 8일 오전 서울 한국전력공사 남서울본부에서 김성환 기후부 장관과 글로벌 재생에너지 개발기업인 뷔나에너지(Vena Energy), 코펜하겐인프라스트럭처파트너스(CIP)와 태안해상풍력 공동개발협약(JDA)을 체결했다. ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국서부발전이 민관공동 사업에 나서는 태안해역 해상풍력 사업 위치도 ⓒ 한구서부발전제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국서부발전은 8일 오전 서울 한국전력공사 남서울본부에서 글로벌 재생에너지 개발기업인 뷔나에너지(Vena Energy), 코펜하겐인프라스트럭처파트너스(CIP)와 태안해상풍력 공동개발협약(JDA)을 체결했다. ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군이 대한민국 에너지 전환의 중심지로 거듭날 역사적인 전환점을 맞았다. 국내 최대 규모의 석탄화력발전단지를 보유한 태안에서 폐지되는 석탄화력발전소의 인프라와 인력을 활용해 대규모 해상풍력단지를 조성하는 '정의로운 전환(Just Transition)' 프로젝트가 본격 추진되기 때문이다.한국서부발전은 8일 오전 서울 한국전력공사 남서울본부에서 글로벌 재생에너지 개발기업인 뷔나에너지(Vena Energy), 코펜하겐인프라스트럭처파트너스(CIP)와 태안해상풍력 공동개발협약(JDA)을 체결했다.이번 협약은 단순한 민관 공동투자를 넘어 석탄화력발전소 폐지로 위기를 맞고 있는 태안의 산업구조를 친환경 에너지 중심으로 전환하는 첫 번째 대형 프로젝트라는 점에서 의미가 크다.특히 정부가 추진하는 석탄화력발전 폐지 정책과 맞물려 지역경제 위축이 우려되는 상황에서, 태안의 미래 먹거리와 일자리를 동시에 확보하는 새로운 전환 모델이 될 것으로 기대를 모으고 있다.태안해상풍력 사업은 태안군 서측 해역에 약 5조 원을 투입해 500MW 규모의 해상풍력발전단지를 건설하는 사업이다.오는 2030년 준공을 목표로 추진되며, 발전을 시작하면 연간 약 35만 가구가 사용할 수 있는 전력을 생산하게 된다.이번 사업은 서부발전이 지난 2018년부터 7년 동안 준비해 온 프로젝트로, 국민성장펀드와 한국수출입은행 등 정책금융과 글로벌 투자자본이 함께 참여하는 국내 대표 해상풍력 사업으로 추진된다.더욱 주목되는 점은 이번 사업이 끝이 아니라 시작이라는 것이다. 서부발전은 태안해상풍력을 시작으로 태안권 전체에 총 1.4GW 규모의 해상풍력 집적화단지를 단계적으로 조성할 계획이다.이는 태안을 대한민국 최대 청정에너지 생산기지 가운데 하나로 육성하는 장기 프로젝트의 출발점이다.이번 협약에서 가장 눈길을 끄는 부분은 기존 석탄화력발전소 인프라를 그대로 활용한다는 점이다.정부와 서부발전은 지난해 폐쇄된 태안화력 1호기의 송전 계통과 부두 등 기존 시설을 해상풍력 발전에 적극 활용하기로 했다.500MW 규모의 태안화력 1호기가 사용하던 여유 송전망을 활용하면 새로운 송전선로 건설에 따른 막대한 비용을 절감할 수 있다.주민 입장에서도 신규 송전선로 설치에 따른 갈등을 줄일 수 있어 주민 수용성 확보에도 도움이 될 것으로 기대된다.또 태안화력 내 소형부두는 해상풍력 유지·보수(O&M) 전용 거점으로 활용된다. 풍력발전기 유지관리 선박이 이곳을 이용하게 되면서 향후 관련 산업과 유지관리 시장도 함께 성장할 것으로 전망된다.석탄발전소가 철거 대상 시설이 아니라 미래 청정에너지 산업의 기반시설로 다시 활용되는 것이다.이번 협약의 또 다른 특징은 '사람의 전환'까지 포함하고 있다는 점이다. 서부발전과 서부발전 노동조합, CIP는 이날 석탄화력발전 인력의 해상풍력 분야 전환교육을 위한 업무협약도 함께 체결했다.세계적인 해상풍력 기업인 CIP는 덴마크와 대만 등에서 축적한 교육 프로그램을 활용해 앞으로 2년 동안 서부발전 직원들을 대상으로 해상풍력 전문교육을 실시할 예정이다.정부가 강조하는 정의로운 전환은 발전소를 없애는 것이 아니라 기존 산업 종사자들이 새로운 산업으로 안정적으로 이동할 수 있도록 지원하는 데 있다.태안은 국내 최초로 이러한 정의로운 전환 모델을 실제 사업에 접목하는 지역이 되는 셈이다.태안군이 가장 기대하는 부분은 경제적 파급효과다. 서부발전은 태안해상풍력 건설과 운영 과정에서 약 1만 500명의 신규 일자리를 창출할 것으로 전망하고 있다.건설 분야는 물론 유지·관리, 물류, 항만, 기자재 공급 등 다양한 분야에서 새로운 고용이 발생할 것으로 예상된다.지역 기업 참여도 확대된다. 건설공사와 유지관리, 기자재 공급 과정에 지역업체 참여를 적극 확대하고, 주민들이 직접 사업에 참여해 수익을 공유하는 주민이익 환원체계도 구축할 계획이다.이는 발전수익이 지역으로 환원되는 지역상생형 해상풍력 모델이라는 점에서 기존 발전사업과 차별화된다.김성환 기후에너지환경부 장관은 협약식에서 태안해상풍력을 정부 에너지정책의 대표 사례로 평가했다.김 장관은 "태안해상풍력은 석탄발전소 폐지지역의 정의로운 전환을 실현하는 대표적인 모범사례"라며 "기존 발전 인프라를 활용해 사업 경쟁력을 높이는 동시에 글로벌 투자와 국내 산업생태계 육성을 함께 이끌 수 있는 사업"이라고 강조했다.이어 김 장관은 "정부는 2030년까지 해상풍력 10.5GW 보급 목표를 차질 없이 추진하면서 석탄화력 폐지지역의 정의로운 전환이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 가격경쟁력 제고, 관련 산업 생태계 강화, 주민 체감 확대 등 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.이번 공동개발협약에는 세계적인 재생에너지 전문기업 두 곳이 참여했다. 뷔나에너지는 아시아·태평양 지역에서 다수의 대규모 재생에너지 사업을 성공적으로 추진한 글로벌 개발사이며, CIP는 세계 최대 해상풍력 전문 투자사 가운데 하나다.글로벌 기업들의 개발 경험과 투자 역량, 서부발전의 발전사업 운영 노하우가 결합되면서 사업 성공 가능성도 한층 높아질 것으로 전망된다.니틴 압테 뷔나에너지 CEO는 "한국의 에너지 전환에 기여하고 태안해상풍력을 세계적인 해상풍력 프로젝트로 개발하겠다"고 밝혔다.이화 루 CIP 아시아·태평양 대표 역시 "한국 해상풍력 산업 성장과 공급망 구축에 적극 기여하겠다"고 강조했다.이정복 한국서부발전 사장은 "태안해상풍력은 지난 7년간 지역사회와 함께 준비해 온 사업"이라며 "석탄발전 중심 지역인 태안을 대한민국 대표 청정에너지 거점으로 전환하는 상징적인 프로젝트가 될 것"이라고 밝혔다.이어 이 사장은 "지역주민과 상생하는 해상풍력 모델을 구축하고 후속 사업을 포함한 1.4GW 규모의 청정에너지 개발단지를 조성해 국가 에너지 전환과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.이번 공동개발협약은 태안이 직면한 지역소멸 위기를 극복할 수 있는 중요한 전환점으로 평가된다.태안은 전국에서 가장 많은 석탄화력발전소가 위치한 지역이지만 앞으로 발전소 폐쇄가 이어질 경우 세수 감소와 인구 유출, 지역경제 침체가 불가피하다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.이 같은 상황에서 태안해상풍력은 단순한 발전사업을 넘어 새로운 산업과 일자리, 투자, 기술, 인재를 동시에 유치하는 미래 성장동력으로 주목받고 있다.다만 성공적인 사업 추진을 위해서는 주민 수용성 확보와 어업인과의 상생, 환경영향 최소화, 지역기업 실질 참여 확대 등 해결해야 할 과제도 적지 않다.그럼에도 이번 협약은 폐지되는 석탄발전소의 시설은 해상풍력 인프라로, 사람은 청정에너지 전문인력으로 전환하는 전국 최초의 종합적인 정의로운 전환 모델이라는 점에서 의미가 남다르다.태안이 대한민국 에너지 전환의 중심도시로 자리매김할 수 있을지, 이번 태안해상풍력 사업의 성공 여부에 지역사회의 관심이 집중되고 있다.