'금서 논란' 충남 성·인권 도서, 3년 만에 제자리로 돌아왔다

▲8일 충남 내포신도시에 위치한 충남도서관. <걸스토크>를 비롯한 10권의 책이 다시 열람실에 비치된 것으로 확인됐다. 책은 사진 촬영을 위해 약간 앞쪽으로 빼놓았다. ⓒ 이재환 관련사진보기