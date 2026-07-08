"장윤기 사건, 경찰 제식구 감싸기 의혹 철저히 수사하라"

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

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광주 여고생 고 이채원 학생 추모모임은 8일 이 사건 피고인 장윤기(23·구속 기소)에 대한 경찰의 수사 부실 및 증거 인멸 의혹과 관련해 "경찰의 제식구 감싸기식 은폐 의혹을 철저히 수사하라"고 촉구했다.추모모임과 유족은 이날 광주경찰청 앞에서 기자회견을 열고 "장윤기를 비호하고 사건을 은폐한 경찰관 전원을 즉각 구속하라"며 이 같이 주장했다.이들은 "이번 사건은 일선 수사관 몇 명의 일탈이나 무능으로 치부될 수 없다"며 "가해자 장윤기와 그를 비호한 공범 경찰들이 법의 엄중한 심판을 받는 그날까지 우리는 끝까지 연대할 것"이라고 밝혔다.고 이채원 양은 지난 5월 5일 새벽 0시 10분께 귀가하던 중 광주 광산구 월계동 거리에서 장윤기가 휘두른 흉기에 찔려 사망했다. 경찰은 같은 달 14일 장윤기에 대해 살인 등 혐의를 적용해 검찰에 송치했다.검찰은 약 20일 간의 보완수사를 거쳐 장윤기가 이 양을 납치해 성폭행하려다 저항하자 살해했다는 결론을 내렸다.이어 지난 6월 2일 경찰이 적용한 단순 살인죄보다 형량이 무거운 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(강간 등 살인) 등 혐의를 적용해 장윤기를 재판에 넘겼다.사건 발생 두 달, 검찰의 공소제기 이후 한 달이 지난 이달 초 경찰 수사의 적절성을 둘러싼 논란이 불거지면서 검찰과 경찰의 동시 강제수사로 번졌다.경찰은 본청 지휘 아래 특별수사팀을 꾸려 당시 광산경찰서 수사팀장 박아무개 경감을 증거인멸 등 혐의로 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다. 경찰은 또 광산경찰서장과 형사과장, 수사팀원 등 5명을 대기발령 조처하고 팀장을 직위해제 했다.검찰도 당시 경찰 수사팀이 현직 경찰관인 장윤기 부친에게 수사 정보를 유출하고, 수사 과정에서 증거를 인멸한 의혹을 잡고 당시 수사팀 등을 대상으로 7~8일 연 이틀 압수수색을 벌이는 등 강제수사에 착수했다.