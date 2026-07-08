농협, '농업인 중심' 고강도 쇄신... 16개 과제 '농협 대전환' 본격화

큰사진보기 ▲농협중앙회 본관 전경 ⓒ 농협중앙회 관련사진보기

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농협중앙회가 조직 운영 전반을 손질하는 고강도 쇄신 작업에 착수했다. 중앙회의 기능을 농업인과 조합원 중심으로 재편하고, 2200억 원 규모의 농업인 경영안정 프로젝트를 가동하는 등 '농협 대전환'을 통해 농업 지원 조직으로의 체질 개선에 나선다는 구상이다.농협중앙회는 8일 '농협 대전환' 방안을 마련하고 전사적인 실행에 돌입한다고 밝혔다. 이번 방안은 농협개혁위원회의 권고사항을 조기에 이행하는 한편, 조직 혁신과 경제사업 활성화를 통해 농업인·조합원 중심의 협동조합으로 거듭나기 위한 종합 개혁안이다.농협은 이번 대전환 방안을 ▲중앙회 운영 쇄신 ▲농업인 지원 역량 강화 등 두 축으로 구성하고, 모두 16개의 실천 과제를 추진한다. 목표는 '조합원에게 힘이 되는 농협', '농업소득 3000만 원 시대를 주도하는 농협'이다.우선 중앙회 운영 혁신에서는 투명성과 책임경영 강화에 초점을 맞췄다. 감사조직의 독립성을 높여 지배구조의 투명성을 높이고, 외부위원 중심의 범농협 준법감시위원회를 새롭게 만들어 윤리경영 체계를 강화한다. 아울러 퇴직자 재취업 제한 등 인사제도를 손질하고, 적자 계열사에 대한 체질 개선도 함께 추진한다.중앙회의 역할도 현장 중심으로 바뀐다. 청년농업인의 영농 정착을 단계별로 지원하고, 농촌 고령농업인 돌봄사업을 확대하는 등 농업인과 지역 농축협을 지원하는 기능을 강화하기로 했다.특히 농협은 농가 경영 부담 완화를 위한 2200억 원 규모의 경영안정 프로젝트 '힘내라! 우리 농업'을 핵심 사업으로 추진한다. 생산비와 유통비, 금융비용을 줄여 농가의 실질적인 경영 부담을 덜고 소득 안정에 기여하겠다는 계획이다.정부의 핵심 농정 과제와 연계한 지원도 확대한다. 농가의 새로운 소득 기반으로 추진 중인 햇빛연금 확산과 보급형 스마트팜 확대를 지원하고, 스마트APC 보급과 AI 도축로봇 도입 등 첨단기술을 농업 현장에 접목해 경제사업 경쟁력을 높인다는 방침이다.금융 분야에서는 취약계층 지원도 포함됐다. 농협은 포용금융 확대 차원에서 전체 규모 8876억 원의 장기 연체채권을 소각하거나 감면하고, 국가 균형발전 정책인 '5극 3특'에 맞춰 전북권에 지역 특화사업과 연계한 금융지원 거점인 '(가칭) NH금융허브'를 올해 3분기 설치할 계획이다.농협중앙회는 "이번 '농협 대전환'은 농협개혁위원회의 권고사항을 조기에 이행하는 것은 물론 변화와 혁신에 대한 사회적 요구에 선제적으로 부응하기 위한 실천 전략"이라며 "16개 실천 과제를 속도감 있게 추진해 농업인·조합원의 든든한 버팀목이자 농업·농촌 발전을 선도하는 농협으로 거듭나겠다"고 강조했다.