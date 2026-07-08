한-나토 조달협정 협상 개시, 우크라에 1억불 지원

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한국 기자단 프레스센터에서 이재명 대통령의 나토 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.7.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 면담에 앞서 인사하고 있다. 2026.7.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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한국과 북대서양조약기구(나토)가 조달기본협정을 체결하기 위한 협상을 개시했다. 군수·방산 협력과 조달계약 절차를 규정하는 협정으로, 한국 업체가 나토 공동조달 시장에 접근할 기반을 마련하려는 조치다.위성락 국가안보실장은 7일 나토 정상회의가 열리는 튀르키예 앙카라 현지에서 브리핑을 열고, 이재명 대통령이 나토 정상회의 참석해 거둔 주요 성과를 ▲ 나토 방산시장 진출 및 나토와 견고한 방산 공급망 구축을 위한 발판을 확보 ▲ 나토 혁신 생태계 참여를 통해 미래전 대응 역량 강화 기반 구축 ▲ 우크라이나에 대한 1억 달러 규모의 포괄적 지원 약속을 통해 국제 평화와 안보 기여 의지 과시 등으로 꼽았다.이날 마크 루터 나토 사무총장을 만난 이 대통령은 한-나토 조달기본협정 체결을 위한 협상 개시를 발표했다. 이 협정은 나토와 한국 간 군수·방산 협력과 조달 계약에 필요한 법적·행정적 사항을 규정한다.청와대 고위 관계자는 "이 협정이 체결되면 나토 회원국 전체와 공동 조달하는 시장 속에 접근할 수 있다"며 "조달이나 군수 지원 협력에 필요한 제도적인 기반을 마련하라는 취지가 있다. 우리한테는 유용하고 필요한 협정"이라고 설명했다. 나토 회원국들이 국방비를 대폭 증액해 재무장을 추진하고 있고, 한국의 방위산업 역량에 대한 평가도 높은 상황이어서 체결이 빠르면 빠를수록 좋다는 설명이다.나토 혁신 생태계 참여에 대해 위성락 실장은 "전장에서 활용될 민간 혁신기술을 평가·검증하는 '나토 혁신훈련장'에 우리 기업들의 참여를 추진하고 있다"며 "이 과정에서 우리 기업들은 첨단기술이 실제 전장에서 어떻게 운용되는지에 대한 살아있는 경험을 얻게 되고, 혁신훈련장에서 인정받은 기술로 나토의 조달·공동개발 사업의 문을 두드릴 수 있게 된다"고 말했다. 나토가 러시아와 전쟁 중인 우크라이나를 지원하면서 얻은 경험을 공유받을 수 있는 통로가 될 수 있다는 설명이다.또 "나토 동맹국 우주기업 간 협력 네트워크인 '스페이스넷'에 우리 우주 기업들이 참여하여, 정보 공유와 기술협력은 물론이고 나토 주관 우주 사업에 참여할 기회도 확대될 것"이라고 위 실장은 덧붙였다.이번 계기에 한국은 우크라이나에 대한 1억 달러 규모의 포괄적 지원을 약속했는데 이에 대해 위 실장은 "국제 평화와 안보에 관한 우리의 기여 의지를 행동으로 보여주었다"고 자평했다.우크라이나에 살상 무기를 지원하지 않는다는 기본의 입장에는 변함이 없다. 구체적인 지원 항목은 확정되지 않았지만 1억 달러 규모의 여러 가지 지원 꾸러미를 발표할 계획이다.위성락 실장은 "이번 나토 정상회의 참석 준비 과정과 오늘 가졌던 일정 내내 확인할 수 있었던 것은, 대한민국을 바라보는 나토의 달라진 시선이었다"고 평가하면서 "나토 동맹국들은 이제 우리를 단순한 역외 파트너가 아니라, 자신들의 안보와 산업기반을 함께 튼튼히 할 수 있는 신뢰할 수 있는 협력자로 주목하고 있다. 우리는 이러한 기대에 화답하여 방산과 혁신을 아우르는 다양한 분야에서 NATO와의 협력 기반을 실질적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.