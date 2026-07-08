사라진 희귀 식충식물, 대전시민들과 다시 찾는다

손톱만한 작은 꽃 사진 한장이 대전에서는 마지막 사진일지도 모른다. 길을 걷다 무심코 지나치기 쉬울 만큼 작지만, 건강한 습지의 지표생물이다. 약 20년 전 월평공원에서 발견됐던 희귀 식충식물 이삭귀개와 땅귀개 이야기다.
대전환경운동연합은 지난 6일 이삭귀개와 땅귀개의 서식 여부를 확인하기 위한 시민 제보를 시작했다고 밝혔다. 최근 월평공원과 과거 이식지를 대상으로 현장조사를 진행했지만 두 종을 확인하지 못하면서, 시민들과 함께 마지막까지 서식 여부를 확인해 보기 위해서다.
이삭귀개와 땅귀개는 통발과에 속하는 식충식물이다. 영양분이 부족한 습지에서 살아가기 위해 땅속의 작은 포충낭으로 미생물을 잡아먹으며 살아간다. 습윤한 토양과 햇빛이 함께 유지되는 환경을 필요로 하기 때문에 서식지가 매우 제한적이며, 건강한 습지 생태계를 보여주는 대표적인 지표종으로 알려져 있다.
이삭귀개와 땅귀개가 월평공원에서 처음 확인된 것은 2007년이다. 당시 월평공원 관통터널 예정지를 조사하던 대전환경운동연합과 전문가들은 금정골 계곡 산책로 옆에서 두 식충식물을 발견했다. 당시만 하더라도 전국에 4개 지역에서만 서식이 확인된 매우 희귀한 식물이었다.
전국적으로도 흔치 않은 희귀 식충식물이 발견될 만큼 월평공원의 생태적 가치가 높은 것을 확인하준 계기가 되었다. 하지만 개발 계획은 계속 추진됐다.
2009년 이삭귀개와 땅귀개는 월평공원 내 다른 지역으로 이식됐다. 당시 환경단체는 단순히 개체를 옮긴다고 서식지가 만들어지는 것은 아니라며 성공 가능성에 의문을 제기했다. 실제로 이식 이후 2011년까지 일부 개체의 개화는 확인됐지만, 최근 대전환경운동연합이 실시한 현장조사에서는 원서식지와 이식지 어디에서도 두 종을 발견하지 못했다.
대전환경운동연합은 이번 제보를 통해 월평공원뿐 아니라 갑천과 대전지역 습지, 계곡 등에서 촬영된 이삭귀개와 땅귀개의 사진과 목격 정보를 수집할 계획이다. 최근 사진뿐 아니라 과거 촬영한 사진도 모두 제보 대상이다.
이정임 대전환경운동연합 의장은 "희귀 식물은 개체 수가 적고 꽃이 매우 작아 쉽게 발견되지 않는다"며 "우리가 확인하지 못한 곳에서 여전히 살아가고 있을 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다. 이어 "시민들이 무심코 찍은 사진 한 장이 대전에서 마지막으로 확인되는 기록이 될 수도 있다"며 "대전의 생물다양성을 함께 기록하고 지키는 일에 많은 시민들이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.
대전환경운동연합은 접수된 제보를 토대로 현장조사를 진행하고, 이삭귀개와 땅귀개의 현재 분포 현황을 다시 확인할 계획이다. 희귀식물 보호를 위해 제보자의 개인정보와 정확한 서식지 위치는 공개하지 않을 방침이다.
제보기간 : 상시
제보방법 : https://gle/bxu5WT9YtUtpky8EA
문의 : 대전환경운동연합(042-331-3700)