중진마저 등 돌리나... 나경원 "혼자 잠실 간 장동혁, 리더인가"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 검은색 마스크를 쓰고 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲7일 중앙일보 유튜브 '황현희의 불편한 여의도'에 출연한 국민의힘 나경원 의원 ⓒ 중앙일보 유튜브 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘 장동혁 대표를 향한 당내 파열음이 임계점을 향해 치닫고 있습니다. 당 중앙윤리위원회가 비당권파 의원들을 겨냥한 무더기 징계 심사에 착수하면서 계파 간 '내전'이 본격화하는 양상입니다.여기에 장 대표가 당내 결속을 다지기보다는 이른바 '부정선거'를 주장하는 장외 집회에 참석하는 등 독단적인 현장 행보를 보이고 있습니다. 이에 리더십의 한계를 드러내고 있다는 지적이 중진들 사이에서도 터져 나오며, 당 안팎의 비판 여론이 걷잡을 수 없이 확산하고 있습니다.최근 국민의힘 윤리위(위원장 윤민우)가 6·3 지방선거 전후로 접수된 징계 회부 요청서 검토에 돌입하면서 당내는 팽팽한 긴장감에 휩싸였습니다. 징계 심사 대상에는 부산 북갑 보궐선거에서 무소속 한동훈 의원을 직간접적으로 지원한 친한(친한동훈)계 의원들과, 장 대표의 사퇴를 촉구해 온 소장파 모임 '대안과 미래' 소속 의원들이 대거 포함된 것으로 알려졌습니다. 나아가 자당 몫 국회부의장 선출 과정에서 타당 의원들과 교감했다는 의혹을 받는 6선 조경태 의원까지 심사대에 올랐습니다.비당권파는 이번 윤리위 가동을 장 대표의 '정적 제거'로 규정하며 강력하게 반발하고 있습니다. 초·재선 모임인 '대안과 미래'는 7일 조찬 회동 직후 장 대표가 징계 정치를 계속하면 좌시하지 않겠다는 입장을 분명히 했습니다.조경태 의원 역시 언론 인터뷰를 통해 본인의 행동을 정당화하면서 지방선거 패배와 당대표로서의 품위 손상 등에 대해 책임을 물어야 한다며 도리어 장 대표를 윤리위에 제소하겠다는 뜻을 밝혔습니다.반면 당권파는 명백한 해당 행위를 바로잡는 통상적 절차라며 맞서고 있습니다. 조광한 최고위원은 기자회견을 열고 중대하고 명백한 해당 행위에 책임을 묻는 것이 "왜 잘못인가"라며 "공당이 당의 기강과 질서를 바로 세우는 것이 어떻게 공포정치인가"라고 반문했습니다.이처럼 양측이 정면충돌하는 가운데, 중진 의원들은 무분별한 징계 남발에 제동을 걸고 나섰습니다. 나경원 의원은 7일 중앙일보 정치 토크쇼 <황현희의 불편한 여의도>에 출연해 "징계는 최후의 카드이고, 최소한으로 해야 한다"면서 "장 대표를 물러나라는 소장파 의원까지 징계하는 건 적절치 않다"라고 지적했습니다.다만 나 의원은 징계의 명확한 기준을 제시하며 "조 의원의 경우 민주당 의원에게 나를 국회부의장으로 찍어 달라고 요구했다면 징계 대상이다"라고 꼬집었고, 친한계에 대해서도 치킨만 먹은 것인지 보좌진을 보내 적극적으로 도운 것인지 구체적인 형태를 따져봐야 한다고 말했습니다.나 의원은 인터뷰에서 투표용지 부족 사태가 벌어졌던 잠실 개표소를 장 대표가 홀로 방문했던 일화를 거론하며 "혼자서만 하는 게 어떻게 리더인가"라며 "리더라면 110명 의원을 다 같이 움직이게 해야 했다"라고 강하게 비판했습니다. 당의 역량을 하나로 결집해야 할 시기에 대표가 나홀로 정치를 하며 오히려 혼란을 가중시켰다는 뼈아픈 지적입니다.장 대표는 지난달 말, 선거관리위원회 해체를 촉구하며 사실상 부정선거 의혹을 제기하는 보수단체의 장외 집회(6·3 참정권 박탈 사태 시국 대토론회)에 직접 참석해 인사말을 했습니다. 또한, 일주일 만인 7일 저녁 올림픽공원 시위현장을 찾아 직접 쓴 팻말까지 들고 집회에 참가했습니다.정치권에서는 장 대표가 징계를 강행해도, 철회해도 치명상을 입는 '외통수'에 빠졌다는 분석이 지배적입니다. 중징계를 내릴 경우 과거 법원의 가처분 인용 사태가 재현되며 걷잡을 수 없는 사법 리스크와 당내 전면전에 직면할 수 있습니다. 반대로 비판 여론에 밀려 징계 수위를 낮춘다면 강성 지지층의 반발과 함께 리더십의 완전한 상실을 초래할 수 있습니다.현재 국민의힘은 내전과 화합의 중대한 기로에 서 있습니다. 무분별한 징계가 당의 공멸을 부를 수 있다는 위기감이 고조되는 가운데, 중진 의원들과 원내지도부의 절충안이 돌파구가 될지 주목됩니다.정점식 원내대표는 "징계 절차 개시 여부와 징계 대상·범위·수위가 많은 당원과 우리 의원들과 국민이 수긍할 수 있는 정도가 돼야 한다"면서 신중론을 펴며 당내 통합을 도모하고 있습니다.나경원 의원 역시 장 대표 사퇴론에 대해서는 "당헌·당규에 따라 선출된 대표를 끌어내리거나, 소수 의견을 들어 퇴진을 정하는 것은 적절하지 않다"라며 선을 긋는 동시에, 당 지도부의 신중한 결정을 촉구하고 나섰습니다.윤리위의 징계와 당대표의 독단적 엇박자 행보가 맞물린 복합 위기 속에서, 국민의힘 지도부가 국민 눈높이에 맞는 타협점을 찾아 자력으로 이 늪을 빠져나올 수 있을지 정치권의 이목이 쏠리고 있습니다.