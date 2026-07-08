김정은, 김일성 사망 32주기 맞아 금수산태양궁전 참배

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시에 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 2026.7.8 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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김정은 북한 국무위원장이 할아버지인 김일성 주석 사망 32주기를 맞아 선대 지도자들의 시신이 안치된 금수산태양궁전을 참배했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 김 위원장이 8일 0시에 금수산태양궁전을 찾았다고 이날 보도했다.통신은 김 위원장이 참석자들과 함께 김일성 주석과 김정일 국방위원장의 입상에 경의를 표시했다고 전했다.또 두 선대 지도자들의 시신이 보존·안치된 영생홀을 찾아 "위대한 수령님과 위대한 장군님께 영생축원의 인사를 드렸다"라고 밝혔다.이어 통신은 "전체 참가자들은 위대한 수령님께서 개척하신 주체혁명 위업의 완수를 위하여, 우리 당과 국가, 인민의 무궁한 존엄과 영광을 위하여 새시대 거창한 변혁투쟁의 전위에서 더욱 견결히, 더욱 과감히 분투해 나갈 엄숙한 의지를 가다듬었다"고 전했다.이날 참배에는 노동당 중앙위원회 정치국 상무위원들을 비롯한 당과 정부의 지도간부, 당 중앙위원회 일꾼, 최고인민회의 상임위원회와 내각, 위원회·성 책임일꾼, 무력기관 지휘성원들이 참가했다.올해 김일성 주석 사망일은 북한이 중시하는 '정주년'(5년 또는 10년 단위로 꺾어지는 해)은 아니어서 김 위원장이 참석하는 대규모 기념행사는 열리지 않을 것으로 보인다.