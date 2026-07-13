'물 부족 국가' 아닌 대한민국, '물 위기 국가'는 될 수 있다

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큰사진보기 ▲2025년 9월 24일 창녕 남지철교 쪽 낙동강 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

*참고 자료

1) UN, SDG 6 Synthesis Report

2) 기후에너지환경부, 물관리 정책 자료

3) 한국수자원공사, 수자원 통계

4) 기후변화 정부간 위원회(IPCC), Climate Change and Water Reports

5) 세계보건기구(WHO), Water, Sanitation and Hygiene Reports

6) 국가물관리위원회, 홈페이지 자료

7) 기후에너지환경부, 물관리기본법 자료

8) 한국수자원공사, 통합물관리 정책 자료

9) UN, Integrated Water Resources Management(IWRM)

덧붙이는 글 | 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다. 글쓴이는 전국지속가능발전협의회 상임회장입니다.

UN이 제시한 지속가능발전목표의 여섯 번째 목표(SDG 6)는 '깨끗한 물과 위생 보장'입니다. 이는 단순히 수돗물을 공급하는 수준을 넘어, 모든 사람이 안전한 물에 접근하고 건강한 물순환 체계를 유지할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 식수 안전, 하수 처리, 수질 개선, 생태계 보전, 물의 지속가능한 관리가 핵심 내용입니다.한국은 외형적으로는 물 인프라가 잘 갖춰진 나라로 평가받습니다. 상수도 보급률은 전국적으로 매우 높은 수준이며, 도시 지역에서는 대부분 안정적인 수돗물 공급이 가능합니다. 그러나 2026년 현재, 기후 위기와 생태계 훼손, 지역 불균형 속에서 한국의 물 체계는 새로운 도전에 직면하고 있습니다.한국은 연평균 강수량만 보면 비교적 비가 많은 나라입니다. 그러나 국토가 좁고 인구밀도가 높으며, 강수의 계절 편차가 크다는 특징이 있습니다. 여름철의 집중호우와 겨울철·봄철 의 가뭄이 반복되면서 물관리의 불안정성은 점점 커지고 있습니다.기후변화는 이러한 문제를 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 최근 몇 년 동안 한국에서는 기록적 집중호우와 장기 가뭄이 반복되었고, 일부 지역에서는 제한 급수의 우려까지 제기되었습니다. 폭우는 홍수 피해를 키우고, 가뭄은 농업과 지역 상수도 체계를 위협합니다. 즉, 문제는 단순한 '물의 양'이 아니라 물순환 체계의 불안정성입니다.한국의 물 정책은 오랫동안 댐·제방·하천 정비 중심의 공급 확대 정책에 의존해 왔습니다. 산업화와 도시화 시기에는 이러한 방식이 일정한 성과를 거두었습니다. 그러나 기후 위기 시대에는 공급 확대만으로 문제를 해결하기 어려워지고 있습니다.하천 직강화와 콘크리트 제방 중심의 관리 방식은 물의 흐름을 빠르게 만들었지만, 생태계의 회복력은 약화하였습니다. 습지와 범람원은 줄어들었고, 도시는 빗물을 흡수하지 못하는 구조로 바뀌었습니다. 그 결과 집중호우 때는 홍수 피해가 커지고, 가뭄 때에는 지하수와 생태계가 메말라가는 악순환이 반복됩니다.한국의 하천과 호수는 여전히 수질 문제를 안고 있습니다. 녹조 현상과 부영양화 문제는 매년 반복되고 있으며, 일부 지역에서는 미량오염물질과 산업 오염 문제도 제기되고 있습니다.특히 하구와 습지 생태계 훼손은 심각합니다. 하굿둑과 간척사업은 물의 자연스러운 순환을 차단했고, 이는 어류 이동과 생물다양성 감소로 이어졌습니다. 물은 단순한 자원이 아닙니다. 생태계 전체를 연결하는 순환 체계입니다.물 문제는 환경 문제이면서 동시에 사회적 불평등 문제이기도 합니다. 농촌과 일부 지방 지역에서는 노후 상수도 시설 문제가 지속되고 있고, 기후 재난에 취약한 지역일수록 피해가 크게 나타납니다. 폭염과 홍수, 수질 오염의 피해는 사회적 취약계층에 더 집중되는 경향이 있습니다. 기후 위기는 결국 물을 통해 사회적 격차의 형태로 나타나게 됩니다.이제 물 정책은 토목 사업이나 공급 관리 차원을 넘어야 합니다. 생존 전략으로서 물관리는 다음의 정책을 포함해야 합니다.첫째, 유역 중심 물관리 체계를 강화해야 합니다. 행정구역 중심 관리가 아니라 강과 하천의 흐름을 기준으로 한 통합 관리가 필요합니다. 모든 수자원(농업용수, 생활용수, 공업용수, 발전용수)이 통합적으로 관리되면 물관리의 어려움을 상당히 해소할 수 있습니다. 지하수도 매우 소중한 자원입니다. 지하수자원의 부존 상태, 사용량 점검 등을 통해 비상시에 공급할 보조적 수자원으로서 철저하게 관리해야 합니다.둘째, 회색 인프라 중심 정책에서 자연 기반 해법(Nature-based Solutions)으로 전환해야 합니다. 습지 복원, 도시 녹지 확대, 범람원 회복은 홍수와 가뭄 대응 능력을 동시에 높일 수 있습니다.셋째, 하구와 습지 생태계 복원을 국가 전략으로 추진해야 합니다. 닫힌 하구 구조를 재검토하고, 물과 생태의 연결성을 회복할 필요가 있습니다.넷째, 지역 물자치와 주민 참여를 확대해야 합니다. 물은 중앙정부의 관리 대상이면서 동시에 지역 공동체의 삶과 직접 연결된 자산입니다. 지역 수자원은 지역이 관리하는 체계를 갖추어나가야 합니다.다섯째, 기후 위기에 대응하는 물순환 도시 정책이 필요합니다. 빗물 재이용, 투수성 도시 설계, 분산형 물관리 체계는 앞으로 더욱 중요해질 것입니다.한국은 오랫동안 물을 기능별로 분절 관리해 왔습니다. 수량은 국토·건설 부문이, 수질은 환경 부문이 담당하는 구조 속에서 정책 충돌과 비효율 문제가 반복되었습니다. 하천 개발과 수질 보전, 도시 물관리와 생태계 관리가 서로 분리되면서 유역 전체의 순환 구조를 통합적으로 바라보기 어려웠습니다.이러한 한계를 극복하기 위해 2018년 '물관리기본법'이 제정되었고, 국가 차원의 통합물관리 체계 구축이 본격적으로 추진되었습니다. 이후 국가물관리위원회와 유역물관리위원회가 설치되었으며, 물관리 일원화 과정에서 환경부 중심의 통합 관리 체계가 강화되었습니다. 현재 제3기 물관리위원회가 활동하고 있습니다.통합물관리의 핵심은 단순히 행정 기능을 합치는 데 있지 않습니다. 물을 개발·공급 중심 자원이 아니라 유역 전체의 생태·사회·경제를 연결하는 순환 체계로 바라보는 데 있습니다. 즉, 강 상류의 산림과 농업, 중하류 도시와 산업, 하구와 해양 생태계까지 하나의 흐름으로 이해하는 접근입니다.이러한 변화는 중요한 성과를 가져왔습니다. 물 관련 정책 조정 기능이 강화되었고, 유역 단위 거버넌스 논의도 확대되었습니다. 홍수·가뭄·수질 문제를 통합적으로 접근하려는 시도 역시 늘어나고 있습니다.그러나 과제도 여전히 많습니다. 첫째, 통합물관리가 여전히 행정 통합 수준에 머무르는 경우가 적지 않습니다. 유역 기반 의사결정 구조와 지역 참여는 아직 충분히 정착되지 못했습니다.둘째, 개발 중심 물관리 패러다임 역시 완전히 전환되지 못했습니다. 대규모 토목 사업 중심의 접근과 생태를 기반으로 한 접근 사이의 긴장은 계속되고 있습니다.셋째, 물 문제를 기후위기·에너지·식량·지역소멸과 연결하는 통합 전략은 아직 부족합니다. 앞으로의 물 정책은 단순 수자원 관리가 아니라 국가 지속가능성 전략 속에서 재구성될 필요가 있습니다.결국 통합물관리의 성공 여부는 행정 조직 개편뿐만이 아니라, 물을 바라보는 사회적 관점의 전환에 달려 있습니다.한국은 이제 물을 단순한 개발 대상 자원이 아니라 유역 공동체와 생태계를 연결하는 순환 체계로 바라볼 수 있어야 합니다. SDG 6의 핵심은 깨끗한 물의 공급만이 아니라, 인간과 자연이 함께 지속가능하게 살아갈 수 있는 물순환 질서를 회복하는 데 있습니다.