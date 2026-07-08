이 대통령 "한국과 나토, 무기 연구·생산·운용을 공동으로"

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 열린 나토 방위산업 포럼에서 기조연설을 하고 있다. 2026.7.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령은 한국과 북대서양조약기구(나토) 회원국들이 첨단 기술 공동연구 프로그램을 크게 늘리고, 무기체계 연구·생산·운용을 공동으로 하는 등 방위산업 협력 관계를 격상해 공급망을 강화하면, 안보 역량을 크게 키울 수 있을 것이라고 제안했다.나토정상회의 참석차 7일 튀르키예 앙카라를 방문한 이 대통령은 공식행사인 방위산업포럼의 '공유된 가치, 더욱 견고한 산업 기반 : 파트너십 및 협력 확대' 주제 토론에 참석해 이같은 제안을 내놨다.기조연설에 나선 이 대통령은 지정학적 갈등이 늘 일어나는 불확실성의 시대에, 인공지능·드론·로봇 등 첨단 기술의 군사적 활용이 전쟁의 핵심 요소가 된 현재의 상황에서는 "무기를 신속하고 안정적으로 생산하는 것과 함께 글로벌 공급망을 얼마나 견고하게 유지할 수 있는지가 억제력의 본질이 되고 있다"고 지적했다. 이 대통령은 "이제 전쟁은 전장에서만 결정되지 않는다. 첨단 기술을 개발하는 연구소와 무기를 생산하는 산업 현장이 곧 국가 안보의 최전선이 되고 있다"고 말했다.이 대통령은 "어떠한 상황에도 공급이 끊기지 않으리라는 확신, 핵심 기술이 반드시 안전하게 지켜지리라는 믿음이 없이 진정한 연대와 협력은 존재할 수 없다. 대한민국은 그 신뢰의 조건을 충분히 갖추고 있다"면서 "나토와 대한민국은 참혹한 전쟁의 기억을 공유하고 있고, 엄중한 안보 환경 속에서 민주주의와 자유, 평화의 가치를 함께 지켜온 파트너"라고 설명했다.이 대통령은 "신뢰할 수 있는 파트너인 대한민국의 안정적인 생산 역량과 검증된 기술력이 나토의 오랜 노하우와 합쳐진다면 양쪽의 안보 역량은 지금보다 훨씬 강력해질 것이 분명하다"며 "불확실성의 시대일수록 행동은 더 과감해야 하고 협력은 더 빠르게 이루어져야 한다"고 말했다.이 대통령은 "첨단 기술의 공동 연구를 과감하게 확장해야 한다"며 "우리가 함께 연구·개발하는 과정은 기술의 표준을 일치시키고 혁신의 방향을 공유하는 가장 확실한 방법"이라고 강조했다. 이어 "한국이 참여하는 나토의 탄약, 우주 분야 협력 프로그램처럼 더 많은 공동 연구 프로그램을 기획하고 또 추진해 나가기를 희망한다"고 밝혔다.이 대통령은 또 "단순히 무기 체계를 거래하는 현재의 방산 협력을 넘어 무기 체계를 함께 연구하고, 함께 생산하며, 함께 운용하는 '한·나토 방위산업 파트너십 2.0'으로 격상해나가기를 제안한다"면서 "국제에너지기구(IEA) 회원국들이 전략 비축유를 공동 관리하며 에너지 위기에 함께 대응하고 있는 것처럼, 방위산업에서도 이러한 지혜가 발휘되는 방안을 함께 만들어 나가기를 기대한다"고 말했다.이 대통령은 "민주주의와 자유, 평화를 지키는 일은 어느 한 나라의 몫이 아니다. 급변하는 안보 환경에서 스스로를 지키려는 강한 의지를 가진 국가들이 더 단단하게 연대할 때 세계는 비로소 더 안전해질 것이 분명하다"며 "대한민국이 가장 신뢰할 수 있는 파트너가 될 것"이라고 강조했다.이 대통령의 방위산업 파트너십 격상 제안은 이미 만들어진 무기를 사고파는 협력을 넘어 첨단 기술과 무기의 연구·개발부터 공동으로 진행해 상호운용성을 극대화하면, 공급망을 강화하는 동시에 참여한 국가의 안보 역량 역시 크게 강화할 수 있다는 논리다.이 대통령은 나토와 인도·태평양 파트너국(한국·일본·뉴질랜드·호주) 간 협력 확대가 중요하다고 강조했다. 질의 응답에서 이 대통령은 "서로 시장을 공유한다든지, 기술을 공유한다든지, 공동 생산을 하거나 동일한 표준에 의해서 상호운용성을 넓혀 함께 사용한다든지, 그런 경험을 피드백하는 협업 시스템을 정부가 만드는 게 매우 중요하다"며 "그 근본은 결국 국가 간 신뢰가 아닐까 생각한다"고 말했다.