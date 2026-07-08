세계 최단기간 10억 명 돌파한 인천공항, 25년 만에 쓴 신화

큰사진보기 ▲관악5중주단 블랭크기념식 사전행사로 관악 5중주단 블랭크의 경쾌하고 재미있는 또 힘찬 연주를 진행했다. ⓒ 김정형 관련사진보기

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큰사진보기 ▲근속직원 10명 감사패 전달 ⓒ 김정형 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념사진 ⓒ 김정형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

'빰빠라밤~!'경쾌한 트럼펫 선율과 함께 엉뚱하고 코믹한 몸짓이 이어지자 조용하던 인천공항 터미널에 웃음꽃이 피어났다.7일 오후 2시 인천국제공항 제2여객터미널 1층 그레이트홀. 축제 분위기를 한껏 끌어올린 '블랭크 관악 5중주단'의 식전 공연이 끝나자 승객들과 공항 직원들의 뜨거운 박수갈채가 쏟아졌다.이날은 단순한 기념행사가 아닌 대한민국 항공 역사와 세계 공항사에 남을 이정표가 세워진 날이었다. 지난 2001년 개항한 인천국제공항이 개항 25년 3개월 만에 누적 여객 10억 명을 돌파하며 세계 주요 허브공항 가운데 최단기간 기록을 세웠다.인천공항이 누적 여객 10억 명을 달성하는 데 걸린 시간은 9232일이다. 이는 세계적인 허브공항들과 비교해도 빠른 기록이다.독일 뮌헨공항은 33년 10개월, 싱가포르 창이공항은 35년 5개월, 일본 나리타공항은 39년 2개월이 소요됐다. 중동 대표 허브인 아랍에미리트 두바이공항도 누적 여객 10억 명 달성까지 58년 2개월이 걸렸다.인천공항은 이들 공항을 모두 앞지르며 '세계에서 가장 빠르게 성장한 공항'이라는 새로운 이정표를 세웠다.10억 명이라는 수치는 각종 통계에서도 의미를 더한다. 개항 이후 하루 평균 10만 8000명, 1분당 약 75명의 승객이 인천공항을 이용했다. 이는 전 세계 인구 약 83억 명 가운데 8명 중 1명이 인천공항을 이용한 셈이며, 우리나라 인구 5169만 명 기준으로는 국민 1인당 평균 19차례 인천공항을 이용한 것과 맞먹는 규모다.이날 행사에서는 '10억 번째 승객'을 축하하는 기념행사도 열렸다. 행운의 주인공은 대한항공 KE713편으로 일본 도쿄로 출국하던 하라 아야카(28) 씨였다. 뜻밖의 축하를 받은 하라 씨는 김범호 인천국제공항공사 사장직무대행으로부터 기념패와 함께 왕복 항공권을 전달받으며 기쁨을 나눴다.이날 행사의 또 다른 주인공은 보이지 않는 곳에서 공항 운영을 책임져 온 상주직원들이었다. 행사에서는 인천공항과 함께 25년 가까운 시간을 보낸 장기 근속 직원 10명에게 감사패가 수여됐다.감사패를 받은 곽혜정 인천공항세관 주무관과 강영석 인천공항 보안팀장의 인터뷰가 행사장에 울려 퍼지자 동료들은 공감과 격려의 박수를 보냈다. 국경을 지키고 승객 안전을 책임져 온 이들의 자부심이 고스란히 전해지는 순간이었다.인천공항과 오랜 기간 동행한 항공사에 대한 감사패 전달도 이어졌다. 김범호 사장직무대행은 김창규 아시아나항공 운영본부장에게 감사패를 전달했으며, 아시아나항공 박선영 과장은 "공항과 항공사가 함께 울고 웃으며 만들어 온 10억 명이라는 점에서 더욱 뜻깊다"고 소감을 밝혔다.인천공항은 지난해 국제여객 7407만 명, 국제화물 295만 톤을 처리하며 국제선 여객 기준 세계 3위 국제공항으로 자리매김했다. 또한 우리나라 반도체 수출 물량의 99%를 처리하는 국가 핵심 물류 관문 역할도 수행하고 있다.코로나19 팬데믹 당시에는 1조7천억 원의 적자를 기록하는 어려움을 겪었지만, 공항 상주업체 지원을 위해 총 2조 5000억 원 규모의 사용료를 감면하며 위기를 함께 극복해 왔다.김범호 사장직무대행은 "인천공항이 세계적인 공항으로 성장하기까지 정부의 지원과 국민 여러분의 성원, 그리고 9만4천여 상주직원들의 헌신이 있었기에 가능했다"고 말했다.이어 "국민께서 보내주신 10억 개의 사랑에 보답하기 위해 앞으로도 지속적인 서비스 혁신을 통해 국민 편의를 높이고 대한민국 항공산업 발전을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.개항 당시 주변 경쟁 공항에 밀릴 것이라는 우려도 있었지만, 인천공항은 25년 만에 세계에서 가장 빠른 속도로 누적 여객 10억 명을 달성하며 동북아 대표 허브공항의 위상을 다시 한번 입증했다. 이제 인천공항은 외래 관광객 3000만 명 시대를 향한 새로운 도약에 나서고 있다.