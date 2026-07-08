부모들이 만든 인형극, 공동육아 울타리 넘어 지역사회로

큰사진보기 ▲쿵따리 공연쿵따리가 발도르프 인형극을 공연하고 있다. ⓒ 아이가행복한 사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲인형 제작 과정쿵따리 회원들이 인형극에 사용할 인형을 제작하고 있다. ⓒ 아이가행복한 사회적협동조합 관련사진보기

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"'우리 아이들만 보기에는 너무 아깝다', '다른 유치원에도 가면 좋겠다'는 이야기를 선생님들께 자주 들었어요. 그 말을 들으면서 우리도 다른 아이들에게 이야기를 들려주고 싶다는 생각을 하게 됐죠."

큰사진보기 ▲찾아가는 인형극지난 6월 18일, 아이가행복한 사회적협동조합 인형극 동아리 쿵따리가 찾아가는 인형극 공연을 진행하고 있다. ⓒ 아이가행복한 사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲정혜진 대표아이가행복한 사회적협동조합 정혜진 대표가 인형극 공연을 하고 있다. ⓒ 정화령 관련사진보기

부모들이 아이들에게 들려주기 위해 시작한 작은 인형극이 공동체를 넘어 지역사회와 만나고 있다.경기 화성시 동탄에 있는 아이가행복한 사회적협동조합 학부모들이 만든 발도르프 인형극 동아리 '쿵따리'는 지난 6월부터 화성과 용인 지역 유치원과 돌봄센터를 찾아가는 공연을 시작했다. 공동육아 안에서 쌓아온 경험을 다른 아이들과도 나누려는 시도다.쿵따리는 2022년 공동육아에 참여하는 부모들이 아이들에게 이야기를 들려주기 위해 만든 인형극 동아리다. 공연을 전문으로 하는 사람들이 아니라 부모들이 함께 발도르프 인형극을 배우고, 자연 소재의 인형을 직접 만들며 활동을 이어왔다. 여전히 공연 준비부터 인형 제작, 무대까지 모두 부모들의 손으로 만들어진다.정혜진 쿵따리 대표는 "발도르프 교육을 전문적으로 공부한 사람들이 아니라 부모들이 아이들에게 좋은 이야기를 들려주고 싶다는 마음으로 시작한 활동"이라며 "공연을 준비하는 과정 자체가 함께 배우고 성장하는 시간이었다"고 말한다.쿵따리가 공연하는 발도르프 인형극은 화려한 무대나 빠른 전개보다 아이들의 상상력을 존중하는 공연 방식이다. 눈과 입이 없는 천 인형을 사용하는 것도 특징이다. 공연을 시작하기 전에는 아이들에게 "왜 인형에 눈과 입이 없을까"를 먼저 묻는다. 아이마다 기쁜 표정도, 슬픈 표정도 다르듯 정해진 표정보다는 아이들이 저마다의 감정을 자유롭게 상상할 수 있도록 하기 위해서다.그동안 공연은 공동육아 안에서 아이들에게 보여주는 것으로 충분하다고 생각했다. 하지만 공연을 지켜본 교사들의 반응은 부모들의 생각을 조금씩 바꾸기 시작했다.마침 다른 유치원에서 공연을 제안하면서 부모들의 고민은 현실이 됐다. 공동육아를 벗어난 첫 공연이었다.부모들에게는 기대만큼 걱정도 컸다. 공동육아 안에서는 익숙했던 공연이 다른 유치원 아이들에게도 통할지 확신이 없었기 때문이다. 공연에 참여한 한 학부모는 "요즘 아이들은 영상 콘텐츠에 익숙하니까 이런 느린 인형극을 재미없어하지 않을까 걱정했다"고 심경을 전했다.하지만 첫 공연을 마친 뒤 그 걱정은 오래가지 않았다.아이들은 작은 인형의 움직임을 따라 조용히 이야기에 집중했고, 공연이 끝난 뒤에는 인형을 가까이에서 만져보며 질문을 이어갔다. "왜 인형에는 눈이 없어요?"라는 질문도 빠지지 않았다. 부모들은 아이들과 함께 인형의 표정을 상상하며 공연의 이야기를 이어갔다.정 대표는 "우리 아이들만 좋아하는 줄 알았는데 다른 유치원 아이들도 똑같이 집중해서 보더라"며 "아이들이 인형을 보며 각자의 방식으로 이야기를 받아들이는 모습을 보면서 우리도 많은 것을 배웠다"고 말했다.공연을 지켜본 유치원 관계자들도 예상보다 높은 몰입도에 놀랐다고 한다. 작은 인형과 단순한 무대만으로도 아이들이 이야기에 자연스럽게 빠져드는 모습이 인상적이었다는 반응과 함께, 부모들이 직접 인형을 만들고 공연까지 준비했다는 점에도 관심을 보였다.아이가행복한 사회적협동조합은 부모와 교사, 아이가 함께 성장하는 공동육아 교육공동체를 지향한다. 쿵따리 역시 그런 공동체 안에서 자연스럽게 만들어진 활동이다. 부모들이 아이들에게 이야기를 들려주기 위해 시작한 인형극은 시간이 지나며 부모들이 함께 배우고 협력하는 문화 활동으로 자리 잡았고, 이제는 공동체 밖 아이들과도 만나는 계기가 되고 있다.지난 6월 18일 화성 예솔유치원에서 첫 외부 공연을 시작한 쿵따리는 6월 29일 용인 도담유치원에서 공연을 이어갔다. 오는 7월 16일에는 용인 샛별유치원, 7월 22일에는 화성 예솔유치원을 다시 찾고, 8월 13일에는 다함께돌봄장지센터에서 공연을 이어갈 예정이다.정 대표는 "공동육아는 우리 아이만이 아니라 함께 아이들을 키우자는 마음에서 시작한다"며 "부모들이 함께 만들고 아이들과 나눠온 이야기가 공동체 안에서 끝나지 않고 더 많은 아이들에게 이어질 수 있다는 점이 가장 뜻깊다"고 말했다.부모들이 아이들을 위해 만든 작은 인형극은 특별한 공연을 만들기 위해 시작된 활동이 아니었다. 함께 키우고 함께 배우는 공동육아의 시간을 아이들과 나누려는 마음에서 출발한 이야기였다. 그 이야기는 이제 공동육아 울타리를 넘어 지역사회의 또 다른 아이들에게도 조용히 전해지고 있다.