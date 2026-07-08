연구활동가들이 말하는 '현장'... 질문에서 연결까지

큰사진보기 ▲사단법인 시민이 7월 2일 한국여성재단에서 '연구활동가 리트릿 캠프'를 열고 시민사회 현장지식 생태계를 만들어가는 연구활동가들을 응원했다. ⓒ 사단법인 시민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연구활동가들은 입장할 때 선택한 두 가지 키워드를 중심으로 자신을 소개했다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲연구활동가들은 입장할 때 선택한 두 가지 키워드를 중심으로 자신을 소개했다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲연구공방 사람 강내영 연구위원과 공공의제연구소 오름 오현순 대표는 이날 대화테이블을 이끌며 '연구활동가'와 '현장'의 의미 등을 물었다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들은 저마다의 연구활동과 현장을 소개했다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들은 저마다의 연구활동과 현장을 소개했다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲사단법인 시민은 '현장지식 좋은연구 공모전', '시민사회 현장지식 컨퍼런스', 연구활동가 인터뷰 프로젝트 'DBDB Deep' 등을 통해 현장지식을 기록하고 연구활동가를 연결하는 활동을 이어오고 있다. 올해 3회를 맞은 '현장지식 좋은연구 공모전'은 오는 20일까지 접수 받는다. 왼쪽부터 ▲사단법인 시민 김유리 사무처장 ▲김승순 실장 ▲박희선 팀장. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲2시간 가량 이어진 대화테이블 이후 참가자들은 옥상으로 자리를 옮겨 연구활동가를 위한 응원 식탁을 즐겼다. ⓒ 사단법인 시민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.이 기사는 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.6월 29일부터 7월 3일까지 공익활동가들을 응원하고 그 가치를 인정하자는 취지로 '2026 공익활동가주간'이 진행됐습니다. '세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다'라는 슬로건 아래 닷새간 전국 곳곳에서 공익활동가를 위한 여러 활동이 펼쳐졌습니다.

연구자와 활동가의 경계를 오가는 '연구활동가'. 아직은 낯선 이름으로 모인 사람들은 연구를 하는 이유와 자신이 마주한 현장을 소개했다. 서로 다른 현장에서 고민하는 연구활동가들이 서로의 존재를 확인하고 연결되는 시간이 이어졌다.지난 2일 서울 마포구 한국여성재단에서 '질문과 사람 사이, 숨을 고르는 시간'을 주제로 '연구활동가 리트릿캠프'가 열렸다. 공익활동가 주간을 맞아 '사단법인 시민'이 시민사회 연구활동가들을 위한 대화테이블과 응원 식탁을 마련했다. 연구활동가들은 잠시 연구를 멈추고 서로의 경험과 고민을 나누며 관계를 만들어갔다.행사는 참가자들이 서로를 알아가는 시간으로 시작됐다. 진행자들은 연구활동가들을 "현장을 구성하는 하나의 별"에 비유하며 아이스브레이킹을 진행했다. '10년 넘게 같은 현장에 있었다', '최근 1년 안에 새로운 현장을 만났다', '혼자 연구한다고 느낄 때가 있다', '동료가 더 있었으면 좋겠다' 등 사회자가 질문을 던지면 그에 해당하는 참가자들은 한 걸음 앞으로 나아갔다. 질문마다 달라지는 각자의 위치를 바라보며 서로의 경험을 확인했다.이어 참가자들은 '휩쓸림', '버팀', '숨', '마주침', '스며듦', '변곡점' 등 자신을 설명하는 두 개의 키워드를 고른 뒤 자기소개를 이어갔다. "좋아하는 사람들에게 휩쓸려 연구를 시작했다", "연구활동이 뭘까 고민하며 한숨을 쉬는 시기를 보내고 있다", "버티면 새롭게 마주치는 것들이 있다", "현장에 스며들다 보니 어느새 10년이 흘렀다"는 이야기들이 이어졌다.몇몇 참가자는 "내가 연구활동가인지 모르겠다"며 초대를 받고 의아했다고 말했다. 아름다운재단 이영주 연구원은 "긴 호흡으로 현장을 기록하고 자료를 남기는 일 자체가 연구활동"이라고 봤다. 노원환경재단 신권화정 사무국장은 참가자들의 이야기를 들으며 "'현장연구자', '연구활동가'가 무엇인지 긴가민가하는 것 자체가 우리의 정체성일 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.진행을 맡은 연구공방 사람 강내영 연구위원은 "각자 자기 현장을 가지고 연구를 계속하는 사람들이니까 현장연구자라고 얘기할 수 있지 않을까"라며, "자기를 너무 의심하지 않았으면 좋겠다"고 말했다.자기소개를 마친 참가자들은 '현장은 어떻게 현장이 되는가'를 주제로 대화를 이어갔다. 강내영 연구위원은 "현장은 원래 있는 걸까, 아니면 우리가 질문을 던지면서 현장이 되는 걸까"라며, "평범하던 장소나 관계가 연구의 현장으로 바뀌게 된 계기가 무엇인지 이야기해보면 좋겠다"고 제안했다.참가자들이 말한 '현장'은 저마다 달랐다. 사단법인 시민 김소연 정책위원장은 "좋아하는 사람들이 꿈꾸는 세상에 연구가 도움이 될 수 있다는 걸 알게 되면서 그곳이 현장이 됐다"고 말했다. 먹거리 정의로 연구활동을 시작한 그는 지금은 활동가들이 있는 현장을 연구하는 사람이 많지 않다는 문제의식으로 시민사회 법·정책을 연구하고 있다. 공익활동연구소 서미화 대표는 신념을 갖고 활동하는 사람들을 만나며 "이 사람들은 왜 이러고 살까"라는 질문을 품게 됐고, 답을 찾아가는 과정 자체가 자신의 현장이라고 밝혔다.전쟁없는세상 이용석 활동가는 "현장은 원래 있는 것이 아니라 활동가들이 사회문제를 발견하고 캠페인을 조직하면서 만들어진다"고 말했다. 평범했던 철거 지역도 운동이 시작되면 현장이 되고, 병역 거부나 무기 거래 감시 등 군사주의에 저항하는 움직임이 생기면서 새로운 현장이 만들어진다는 설명이다. 공공운수노조 서울지역공공서비스지부 류한승 조직부장은 바라보는 시선에 따라 현장이 창출되기도, 은폐되기도 한다고 전했다. 성소수자 당사자들과 대화하며 자신이 보지 못했던 현장을 발견한 경험을 소개했다.노원환경재단 신권화정 사무국장에게 현장은 "발 딛는 곳, 구체적이고 날것인 곳"이다. 주민들이 직접 모여 정책을 두고 의견을 나누는 모습을 보며 자치 현장의 힘을 새롭게 느꼈다고 말했다. 기업과인권네트워크 양현준 변호사도 캄보디아에서 현지 주민과 활동가들을 직접 만나며 비슷한 경험을 했다. 보고서나 기자회견만으로는 알 수 없는 관계와 맥락은 사람을 직접 만나는 현장에서 비로소 보인다고 말했다.아카이브평화기억 석미화 대표는 현장을 '변화가 일어나는 과정'으로 설명했다. 연구활동가는 연구보다 활동에 더 가까운 존재라며, 참전군인을 만나 이야기를 듣는 데서 끝나는 것이 아니라 시민들이 그 이야기를 만나고 다음 세대로 이어질 수 있도록 프로그램을 만들고 연결하는 과정까지 모두 현장이라고 말했다. 연구가 변화와 연결될 때 비로소 현장이 된다는 이야기였다.이태원참사 특별조사위원회 김지오 조사관은 현장이 어디에 있느냐보다 얼마나 긴 호흡으로 바라보느냐가 더 중요하다고 말했다. 그는 연구 과정에서 마주하는 피해자의 삶이 하나의 사건으로 설명되지 않고 일상과 뒤섞여 나타난다며, 그런 복잡성을 드러내는 것이 연구의 책임이라고 했다. 그는 현장연구는 기존 이론을 검증하는 작업이 아니라 현장에서 새로운 이론을 만들어가는 과정이라고 덧붙였다.'현장'을 이야기하던 대화는 자연스럽게 연구활동가들이 연구를 이어가기 위해 필요한 조건으로 이어졌다. 연구비는 대부분 대학과 국책연구기관 중심으로 지원되고, 시민사회 연구는 개인의 노력에 기대는 경우가 많다는 이야기였다.사단법인 시민 김소연 정책위원장은 "우리가 개별 존재가 아니라 집단으로 있다는 것을 드러낼 필요가 있다"며 연구활동가들이 함께 목소리를 낼 수 있는 기반이 필요하다고 말했다. 또 다른 참가자는 공동연구를 진행하려 해도 현장에서 쌓은 경험과 전문성이 연구비 기준에 제대로 반영되지 않는 현실을 짚었다. 팀 단위 연구를 이어갈 구조가 부족하다는 의견도 이어졌다.또 이날 참가자들이 가장 오래 붙잡은 이야기는 '연결'이었다. 각자의 현장에서 홀로 연구를 이어오던 사람들이 서로를 알고, 경험을 나누고, 함께 목소리를 낼 수 있는 관계가 필요하다는 것이다. 아름다운재단 이영주 연구원은 "이런 자리가 오늘 하루에서 끝나는 것이 아니라 현장연구자들이 계속 만나 이야기를 이어갔으면 좋겠다"며 "그래야 우리가 고민해온 이슈도 함께 목소리를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.사단법인 시민은 이번 리트릿을 시민사회 현장지식 생태계를 만들어가는 활동의 연장선으로 소개했다. 현장을 기록하고 질문을 지식으로 남기는 연구활동가 역시 시민사회를 만드는 중요한 주체라는 문제의식에서다. 시민은 '현장지식 좋은연구 공모전', '시민사회 현장지식 컨퍼런스', 연구활동가 인터뷰 프로젝트 'DBDB Deep' 등을 통해 현장지식을 기록하고 연구활동가를 연결하는 활동을 이어오고 있다.사단법인 시민 김유리 사무처장은 "그동안 묵묵히 연구하시느라 '내 연구를 누가 알아봐 주나'라는 이야기를 많이 들었다"며, "연구활동가를 위한 응원 식탁을 만들고 싶어 이번 리트릿을 기획했다"고 말했다. 이어 "오늘을 계기로 계속 서로를 응원하는 관계가 이어졌으면 좋겠다"고 덧붙였다.대화는 저녁 식사 시간으로 이어졌다. 참가자들은 옥상으로 자리를 옮겨 농부시장 마르쉐 마하키친에서 준비한 농부의 도시락을 함께 먹으며 이야기를 이어갔다. 오랜만에 만난 사람들은 안부를 나눴고, 처음 만난 사람들도 대화테이블에서 나눈 이야기를 이어갔다. 네 시간 남짓 이어진 리트릿은 오래 붙잡고 온 질문을 잠시 내려놓고 서로를 마주하는 시간으로 마무리됐다.