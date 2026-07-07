여주시, '여주쌀' 품질관리 총력... 적기 방제·시비 당부

큰사진보기 ▲경기 여주시가 대한민국 대표 브랜드 쌀인 '대왕님표 여주쌀'의 안정적인 생산과 최고 품질 유지를 위해 벼 생육 관리와 병해충 방제에 총력을 기울인다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 대한민국 대표 브랜드 쌀인 '대왕님표 여주쌀'의 안정적인 생산과 최고 품질 유지를 위해 벼 생육 관리와 병해충 방제에 총력을 기울인다.7일 여주시농업기술센터에 따르면 대표 품종인 '진상벼'는 5월 15일 이앙 기준으로 오는 8월 8일 출수가 예상되며, 출수 20~30일 전인 7월 15일 전후가 이삭거름을 주기에 가장 적합한 시기다.다만 완효성 비료를 사용한 논은 질소 과잉에 따른 품질 저하를 막기 위해 이삭거름을 추가로 주지 않는 것이 바람직하다고 설명했다.여주시는 여름철 고온다습한 기후로 잎도열병 등 병해충 발생 위험이 높아지는 만큼 적기 방제도 철저히 해줄 것을 농가에 당부했다.특히 기온 20~25도의 다습한 환경과 일조량 부족이 이어질 경우 잎도열병 발생 가능성이 높아지는 만큼 논 상태를 수시로 살피고 적기에 방제해야 한다고 강조했다.여주시농업기술센터는 기후변화에 따른 피해를 최소화하기 위해 현장 예찰과 기술지도를 강화하고, 농업인 대상 영농 컨설팅도 지속적으로 추진할 계획이다.정건수 여주시농업기술센터 소장은 "최고 품질의 대왕님표 여주쌀은 적기 이삭거름 시비와 병해충 방제 여부에 따라 품질 차이가 크게 나타난다"며 "기후변화에 선제적으로 대응하고 대왕님표 여주쌀의 명성을 이어갈 수 있도록 현장 기술지원과 예찰 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 벼 적기 방제와 시비 방법 등 자세한 사항은 여주시농업기술센터 기술보급과 작물연구팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.