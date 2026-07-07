공모, 지원금 그 이후는? 예술지원이 나아가야 할 길

큰사진보기 ▲2025 서울어텀페스타 개막식 ⓒ 이규승 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 서울어텀페스타 권역별 공연예술 지도 ⓒ 서울어텀페스타 누리집 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년도 서울어텀페스타 참여작품 공모 포스터 ⓒ 서울어텀페스타 누리집 관련사진보기

예술지원은 대개 공모로 시작해 정산으로 끝난다. 예술가는 계획서를 제출하고, 심의를 통과하면 지원금을 받아 작품을 만든다. 공연이 끝나면 결과보고서를 작성한다. 다음 작품을 위해서는 다시 새로운 공모를 기다려야 한다.이 방식은 오랫동안 예술 창작을 지탱해왔다. 그러나 지원금이 끝난 뒤 예술가에게 무엇이 남는지는 충분히 묻지 못했다. 좋은 작품이 만들어져도 누가 참여했는지, 어디에서 공연됐는지, 어떤 관객을 만났는지 등의 정보는 흩어진다. 축제가 끝나면 관계도 함께 사라진다.이제 예술지원은 작품 한 편의 제작비를 지급하는 데서 한 걸음 더 나아가야 한다. 예술가들이 다음 기회를 발견하고, 서로의 정보를 찾고, 새로운 협업을 시작할 수 있는 구조를 만들어야 한다.서울문화재단이 추진하는 '서울어텀페스타'를 주목하는 이유도 여기에 있다. 서울어텀페스타는 서울 곳곳에서 각각 열리던 연극·무용·음악·전통예술 공연과 축제를 하나의 브랜드로 연결하는 공연예술 플랫폼이다. 축제라는 타이틀을 갖고 있지만 자세히 들여다보면 축제가 아닐지도 모른다. 이는 서울의 가을에 수많은 공연이 열리지만 정보가 공연장과 기관, 예술단체별로 흩어져 시민에게 제대로 전달되지 않는다는 현장의 문제의식에서 출발했다.지난해 처음 열린 서울어텀페스타에는 116개 공연과 축제, 9549명의 예술가가 참여했고 56만여 명의 시민이 공연장을 찾았다. 중요한 것은 눈에 보이는 숫자만이 아니다. 개별 공연 정보를 하나의 누리집에 모으고, 관객의 관심과 연령, 공연 성격에 따라 작품을 소개했다. 통합정보센터와 온라인 뉴스레터, 청년문화패스 등을 통해 작품과 관객이 만날 접점도 넓혔다.올해는 운영 기간도 지난해보다 크게 늘어난다. 2026 서울어텀페스타는 9월 18일부터 11월 29일까지 73일 동안 서울 전역에서 진행된다. 참여 작품에는 단순한 행사 등록을 넘어 사진과 영상 제작, 통합 홍보, 공연 큐레이션과 티켓 마케팅 등을 지원한다. 공연이 끝난 뒤에도 작품의 정보와 이미지가 남아 다른 무대와 관객으로 이어질 수 있도록 하겠다는 것이다.이는 현금을 직접 지급하는 지원과는 다른 방식이다. 지원금은 한 작품의 제작을 가능하게 하지만 플랫폼은 그 작품의 다음을 가능하게 한다. 한 예술가의 정보가 다른 기획자에게 발견되고, 한 축제의 경험이 다른 기관과 공유되며, 서로 알지 못했던 예술가들이 새로운 작업을 구상할 수 있다.다만 공연 정보를 한 곳에 모았다고 저절로 플랫폼이 되는 것은 아니다. 기관이 정한 사업을 예술가들이 따라가는 일방향 구조라면 기존 축제와 크게 다르지 않다. 플랫폼의 핵심은 정보의 양이 아니라 관계가 움직이는 방식에 있다.예술가가 단순한 참가자가 아니라 정보의 생산자이자 연결의 주체가 돼야 한다. 참여기관과 공연장도 자신들의 프로그램을 홍보하는 데 그치지 않고 다른 예술가와 공간, 관객을 발견할 수 있어야 한다. 공공기관은 모든 것을 직접 결정하는 지휘자가 아니라, 서로 연결될 수 있는 규칙과 기반을 만드는 조정자가 돼야 한다.플랫폼에 공연과 축제의 정보가 해마다 쌓인다면 그것은 단순한 행사 안내판을 넘어선다. 서울에서 어떤 예술가가 활동하고 있는지, 어느 시기에 어떤 장르가 관객을 만나는지, 어떤 공간과 단체가 협력할 수 있는지 보여주는 공연예술의 지도이자 공동 자산이 된다.예술지원의 미래는 더 많은 공모를 만드는 데에만 있지 않다. 한 번 선정된 예술가가 지원이 끝난 뒤에도 사라지지 않도록 하는 것, 작품과 사람과 공간의 관계를 축적하는 것, 그 안에서 예술가들이 스스로 다음 장면을 그릴 수 있도록 하는 데 있다. 서울어텀페스타가 성공하려면 가장 큰 축제가 되기보다 가장 많은 연결이 일어나는 플랫폼이 돼야 한다.