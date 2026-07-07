한국서부발전, 도농상생 실천 결실... 국무총리 표창 영예

큰사진보기 ▲한국서부발전은 지난 6일 서울 aT센터에서 열린 ‘제14회 도농교류의 날 기념식’에서 농촌발전 유공 도농교류 활성화 분야 우수기관으로 선정돼 국무총리 표창을 받았다. 사진은 (오른쪽부터) 박득원 서부발전 미래사업부사장과 김종구 농림축산식품부 차관, 조문상 서부발전 사회공헌부장이 기념 촬영하는 모습> ⓒ 한국서부발전 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국서부발전은 지난 6일 서울 aT센터에서 열린 ‘제14회 도농교류의 날 기념식’에서 농촌발전 유공 도농교류 활성화 분야 우수기관으로 선정돼 국무총리 표창을 받았다. 사진은 박득원 서부발전 미래사업부사장(오른쪽 두 번째)과 관계자들이 기념 촬영하는 모습> ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

한국서부발전이 농어촌 지역과의 지속적인 상생협력 활동 성과를 인정받아 정부로부터 국무총리 표창을 수상했다. 발전소 운영에 따른 지역사회와의 상생을 넘어 의료와 복지, 교육, 환경, 일자리 창출 등 농어촌의 지속가능한 발전을 위한 다양한 사회공헌 활동이 높은 평가를 받은 것이다.한국서부발전은 지난 6일 서울 aT센터에서 열린 '제14회 도농교류의 날 기념식'에서 농촌발전 유공 도농교류 활성화 분야 우수기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다.'도농교류의 날'은 도시와 농어촌 간 교류를 활성화하고 상생 문화를 확산하기 위해 지난 2013년 제정된 법정기념일로, 농림축산식품부가 주최하고 한국농어촌공사가 주관하는 행사다.이번 수상은 서부발전이 발전소 주변 지역을 중심으로 지속적으로 추진해 온 지역 맞춤형 상생사업과 사회공헌 활동이 정부로부터 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미를 더하고 있다.특히 서부발전은 농어촌상생협력기금의 최초이자 최대 출연기관으로, 2017년부터 현재까지 총 244억 원을 출연하며 의료와 복지, 환경, 교육 등 다양한 분야에서 농어촌 지원사업을 꾸준히 추진해 왔다.충남 태안과 서산지역 주민들이 체감할 수 있는 대표적인 사업으로는 심뇌혈관센터 개소 지원과 전문 의료진 파견이 꼽힌다.의료 접근성이 상대적으로 낮은 지역 여건을 고려해 필수의료 기반 확충에 힘을 보태며 지역 주민들의 의료서비스 향상에 기여해 왔다.또한 기후변화에 대응하기 위해 충남지역 128개 마을에 '기후위기 안심마을'을 조성하고 폭염과 한파에 취약한 주민들의 생활환경 개선에도 앞장서 왔다.농어촌의 소득 기반 확대를 위한 사업도 꾸준히 추진됐다.발전소 온배수를 활용한 스마트팜 조성과 경제성 어족자원 방류사업을 통해 농어업 경쟁력을 높였으며, 자원 재활용과 연계한 노인일자리 사업을 통해 2017년 이후 지금까지 889명의 일자리 창출을 지원했다.최근에는 인공지능(AI)과 코딩 교육까지 지원 분야를 확대해 농어촌지역 학생들의 디지털 교육환경 개선과 미래 인재 양성에도 힘을 쏟고 있다.지역과의 교류 활동도 활발하다.서부발전은 발전소 주변지역 41개 마을과 자매결연을 맺고 농번기 일손돕기와 수해복구 지원, 마을 문화행사 후원 등 다양한 교류사업을 이어오며 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.이 같은 활동은 단순한 사회공헌을 넘어 발전소와 지역주민이 함께 성장하는 상생협력 모델로 자리 잡았다는 평가를 받고 있다.이정복 한국서부발전 사장은 "이번 국무총리 표창은 지역주민들과 지속적으로 소통하며 지역 현안 해결을 위해 노력해 온 성과를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 농어촌지역의 지속가능한 발전과 지역사회에 실질적인 도움이 되는 상생사업을 더욱 확대해 공기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.