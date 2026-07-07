'잇다. 열다. 품다' 제1회 충북비영리컨퍼런스 개최

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사)충북시민재단, 충북시민사회단체연대회의 등 총 8개 단체가 공동 주최하는 '제1회 충북비영리컨퍼런스'가 오는 7월 9일(목) 오전 10시부터 충북대학교 사회과학대학에서 개최된다.이번 컨퍼런스에는 충북 지역 비영리 활동가 및 사회적경제 영역 종사자 등 200여 명이 참여해, 영역을 넘나드는 통합적 소통과 실천적 대안 모색을 위한 본격적인 공론의 장을 펼칠 예정이다.오전 개막식에서는 충북지역 소재 사회적기업이 충북시민사회단체연대회의 등 총 16개의 지역 시민사회단체를 후원하는 '충북사회연대경제대협약식'이 진행된다.기조강연에서는 성공회대 사회과학연구소 조철민 연구위원이 '지속가능한 사회를 위한 공익활동의 역할과 확장'을 주제로 비영리 부문의 역할 정립 방안을 공유한다.오후 1시 10분에는 연계 행사인 '제2회 충북활동가포럼'을 비롯해 주제별 전문 세션포럼이 각 강의실에서 동시에 열린다.이희숙 변호사(재단법인 동천)와 이동식 전 서울시민관협치담당관의 발제로 시민사회 법·제도 개정 및 소통 방법을 논의한다.다른 강의실에서는 ▲세션1. 사회적경제(공익활동과 사회적경제 협력 모델 제시) ▲세션2. 모금(비영리 모금 전략)이 함께 진행된다.이어 오후 3시 30분부터는 ▲세션3. 시민사회(시민참여기본법 제정과 충북 시민사회의 역할) ▲세션4. 성평등(전환의 시대, 여성의 일자리와 성별임금격차) 등 2개 세션이 추가로 진행된다.일정 확인 및 참가 문의는 충북시민사회지원센터 홈페이지(www.cbngo.org)공지사항을 참조하거나 전화(043-273-0321)로 문의하면 된다.