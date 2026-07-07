코스모신소재, 악취 기준 3배 초과... 충주시 시설 개선 권고

큰사진보기 ▲코스모신소재 전경. 사진=코스모신소재 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

코스모신소재 충주공장이 악취 배출허용기준을 초과해 충주시로부터 시설 개선 권고를 받았다.코스모신소재에 대한 악취 민원이 잇따르자 충주시는 지난 1일 목행동 소재 코스모신소를 대상으로 현장 점검과 악취 시료 채취를 실시했다. 그 결과 일부 방지시설에서 악취 배출허용기준을 초과한 것으로 확인됐다고 7일 밝혔다.검사 결과 직접연소시설은 희석배수 144배로 배출허용기준인 1000배 이하를 충족한 반면, 흡착시설은 희석배수 3000배로 측정돼 기준치인 1000배를 3배나 초과한 것으로 나타났다.이에 따라 시는 사업장 측에 활성탄 교체 등 방지시설 개선을 통해 악취를 배출허용기준 이하로 저감하도록 개선을 권고했으며, 오는 31일까지 개선을 완료하도록 조치했다.충주시는 개선 조치가 완료되면 해당 시설의 악취를 다시 측정해 기준 준수 여부를 확인할 계획이다.한편 충주시는 이번 검사에서 희석배수만 측정했을 뿐 배출가스의 주성분이 무엇인지, 발암물질 등 인체에 유해한 성분이 포함됐는지 등을 확인할 수 있는 조사는 실행하지 않았다.