소신인가, 배신인가... 국민의힘, 민주당 협력한 기초의원 징계 착수

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

국민의힘 충북도당이 기초의회 의장단 선출 과정에서 당론을 위반한 것으로 의심되는 소속 의원들에 대한 징계 절차에 착수한 사실이 알려지면서 '배신이냐' '소신이냐' 시각이 엇갈리고 있다.정치권에 따르면 국민의힘 충북도당이 8일 윤리위원회를 열어 옥천군의회 최은식 의원과 음성군의회 장용식 의원에 대한 징계 여부와 수위를 결정하기로 했다.최 의원은 옥천군의회 부의장 선거에 출마해 부의장에 선출됐다. 다수당인 민주당이 최 의원에게 몰표를 준 것이다. 앞서 국민의힘 옥천군의회 의원들은 내부적으로 조규룡 의원을 부의장 후보로 정했던 것으로 알려졌다. 최 의원이 이러한 내부 결정을 무시하고 부의장 선거에 나섰다는 것이다.음성군의회 장 의원은 민주당 소속 의원에게 투표했다는 의혹이 있다. 음성군의회는 국민의힘과 민주당이 각각 4석을 차지하고 있는데 국민의힘에서 이탈표가 나오면서 민주당이 의장과 부의장을 모두 가져갔다.국민의힘은 이를 정당 질서를 훼손한 해당행위로 보고 있다. 특히 의장단 선출을 앞두고 당내 협의를 통해 후보를 정했음에도 이를 따르지 않은 것은 당원과 유권자의 신뢰를 저버린 행위라는 입장이다.실제로 지역 정치권 일각에서는 "당 소속으로 당선된 의원이라면 최소한 의장단 선출과 같은 중요한 사안에서는 당론을 지켜야 한다"며 "개인의 직책이나 정치적 이익을 위해 당내 약속을 깨고 상대 당과 손을 잡는 것은 정치적 배신"이라는 비판이 나온다.반면 다른 한편에서는 개인의 판단을 존중해야 한다는 의견도 존재한다. 한 정치인은 "무기명 투표를 하는 이유가 뭐겠냐"며 "당론과 달리 판단할 수도 있는 것인데, 징계까지 거론하는 것은 지나치다"고 평가했다.