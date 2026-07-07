"사기꾼"이라 야단친 교사, 대법원 무죄 취지 '파기 환송'...왜?

큰사진보기 ▲한국교원단체총연합회, 교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합, 새로운학교네트워크, 실천교육교사모임, 좋은교사운동 등 6개 교원단체가 13일 국회 앞에서 교육활동 보호법안과 아동학대 관련 개정법안 9월 정기국회 1호법안 통과를 요구하는 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 조혜지 관련사진보기

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대법원이 학생들이 보는 앞에서 특정 학생에게 "너 왜 거짓말 해. 사기꾼"이라고 말해 아동복지법 위반(정서적 아동학대) 혐의로 항소심에서 유죄를 판결받은 교사 사건을 무죄 취지로 수원지방법원에 돌려보냈다. 전국교장교감원장원감 좋은교육포럼은 "교사의 말이 부적절했다는 사실만으로 정서적 학대죄가 성립하는 것은 아니라는 점을 분명히 한 판결"이라면서 환영했다. 하지만 반대 의견도 나올 것으로 보인다.7일, <오마이뉴스>가 판결문을 살펴보니 지난 6월 25일, 대법원 제1부(주심 대법관 신숙희)는 아동복지법 위반 혐의로 항소심에서 유죄 판결을 받은 초등교사 A씨에 대해 "유죄 부분을 파기하고 사건을 수원지방법원에 환송한다"라고 주문했다.A씨는 지난 2019년 6월 13일쯤 자신이 근무하던 초등학교 같은 반 학생들이 보는 앞에서 피해 아동에게 "너 왜 거짓말 해. 사기꾼. 너희들은 쟤처럼 거짓말하는 애가 되지 마라. 꼴 보기 싫어"라고 말해 정서적 학대 행위로 기소됐다. 또한 A씨는 같은 달 14일쯤 해당 초등학교에서 피해 아동의 부친으로부터 전화를 받은 뒤 피해 아동을 학교 연구실로 데려가 "너희 부모는 너 유치원 다닐 때도 난리를 쳤겠지"라고 말해 역시 정서적 학대 행위로 기소됐다.이에 대해 항소심은 아동복지법상 금지되는 정서적 학대죄에 해당한다고 판단했다.하지만 대법원의 판단은 달랐다. 대법원은 판결문에서 "피고인(A씨)의 이 사건 수업시간 발언 등의 행위는 부적절하고 피해 아동에게 불쾌감을 줄 수 있는 행동으로 볼 수는 있다"라면서도 "이것만으로 정신적 폭력이나 가혹행위로서 피해 아동의 정신건강 및 발달을 저해할 정도로 혹은 정서적 학대 행위에 해당한다거나, 정서적 학대의 고의가 있었다는 사실이 합리적인 의심을 배제할 정도로 증명되었다고 보기는 어렵다"라고 봤다.이어 대법원은 "이어진 수업 시간까지 계속하여 큰 소리로 항의하고 급기야 피고인에게 대들기까지 한 피해 아동의 행위는 교실에 있던 다른 학생들의 학습권과 담임교사인 피고인의 교권을 침해하는 수업 방해 행위에 해당한다고 볼 여지가 충분하다"라면서 "피고인은 담임교사로서 피해 아동에 대한 지도 행위에 관하여 일정한 재량권을 가지는바, 피해 아동의 잘못을 지적하고 훈계·훈육 등의 조처를 한 것은 재량권의 범위를 일탈하였다고 보기는 어렵다"라고 판단했다.이에 따라 대법원은 "피고인이 피해 아동에게 보인 태도, 피해 아동의 성향, 그 발언과 태양 및 경위 등에 비추어 보면 그러한 행위들이 피해 아동의 인격을 직접적으로 비하하기 위한 것으로 보이지는 아니한다"라면서 "이는 피해 아동의 거짓말이 심각한 잘못이라는 점을 강조하다가 자신의 감정을 통제하지 못하는 피해 아동을 따끔한 지적으로 진정시키려는 의도에서 이루어진 것"이라고 판단했다. 그러면서 "나아가 피해 아동의 정신건강 및 정상적 발달이 저해되는 결과가 초래되었다거나, 그러한 결과를 초래할 위험을 발생시킬 정도에 이르렀다고 단정하기는 어렵다"라고도 봤다.이 판결에 대해 전국 교장·교감·원장·원감 155명이 회원으로 참여하고 있는 전국교장교감원장원감 좋은교육포럼은 입장문에서 "이번 판결은 교사의 말과 행동이 다소 부적절했다는 사실만으로 정서적 학대죄가 성립하는 것은 아니라는 점을 분명히 했다. 해당 행위가 아동의 정상적 발달을 저해했는지 등에 따라 엄격하게 증명되어야 함을 확인한 것"이라면서 "동시에 교사의 생활지도를 개인적 언행만으로 평가하지 않고 수업과 교육 활동의 '전체 맥락' 속에서 판단해야 한다는 상식적인 기준을 제시했다는 점에서 의의가 매우 크다"라고 평가했다.이 단체 손동빈 운영위원장도 <오마이뉴스>에 "'사기꾼'이라는 말은 부적절한 발언이 분명하지만, 이런 발언만으로 형법상 정서학대죄가 곧바로 적용된다고 보기는 어렵다는 것이 대법원의 판단"이라면서 "수업의 전체 맥락 속에서 판단해야 한다는 이번 판결이 무분별한 정서적 아동학대 신고로 인해 무너진 교실을 바로 세우는 중대한 전환점이 되기를 바란다"라고 말했다.