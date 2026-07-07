"행정통합 반드시 필요, 빨리 추진해야"

큰사진보기 ▲7일 도청 프레스센터에서 기자간담회를 연 박 지사는 충청광역연합의 전략적 활용방안을 비롯해 정무부지사 임명 논란, 지천댐 공론화위원회 등 도정 핵심 현안에 대한 입장을 정리했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박수현 충남도지사가 삼성전자와 SK하이닉스 등이 예고한 392조 원 규모의 충청권 첨단 산업 투자를 성공적으로 이끌기 위해 '충청광역연합'을 전면에 내세우겠다는 구상을 밝혔다.7일 도청 프레스센터에서 기자간담회를 연 박 지사는 충청광역연합의 전략적 활용방안을 비롯해 정무부지사 임명 논란, 지천댐 공론화위원회 등 도정 핵심 현안에 대한 입장을 정리했다.이날 박 지사는 대전·충남 중심의 행정통합 필요성을 재확인하면서도, 통합 이전 단계에서 세종·충북까지 아우르는 충청광역연합의 가치를 극대화하겠다고 강조했다.박 지사는 "행정통합은 반드시 조속히 추진돼야 한다는 입장에는 변함이 없다"면서도 "통합 전까지는 민선 8기가 다져놓은 충청광역연합을 '보물'처럼 활용해 수도권에 대응할 만한 메가시티 규모의 공동 사업을 발굴해야 한다"고 말했다.이어 최근 발표된 392조 원 규모의 대기업 투자를 언급하며 "이재명 대통령도 속도전을 강조한 만큼, 기반 조성에 수년이 걸리는 타 권역과 달리 이미 인프라를 갖춘 충청권이 가장 빠르게 첨단 산업 시장을 선점할 수 있다"고 자신감을 드러냈다.수도권 공공기관 2차 이전 역시 충청권 4개 시도가 소모적 경쟁을 지양하고 광역연합을 통한 공동 연대 전략으로 중앙정부를 설득하겠다는 방침이다.인사 및 지역 현안에 대한 정면 돌파 의지도 내비쳤다. 최근 논란이 된 정무부지사 임명과 관련해 박 지사는 "시민사회와 언론의 비판을 겸허히 수용한다"며 "오직 일과 성과를 통해 그 우려에 응답하겠다"고 강조했다.찬반 논란이 팽팽한 지천댐 건설 문제에 대해서는 "당선 전후 입장이 바뀌었다는 보도는 사실이 아니다"며 선을 그었다. 이어 "현재 운영 중인 공론화위원회의 생명은 엄정한 중립성과 투명성"이라며 "도 공직자들에게도 일체의 개입을 금지한 만큼, 위원회가 도출할 최종 결론을 100% 수용하겠다"고 밝혔다.이외에도 박 지사는 전날 대한노인회 충남연합회의 '충효예 충청정신' 지지 성명에 감사를 표하며 노인회와의 소통 강화를 약속했다. 아울러 언론과의 정례적인 수시 간담회를 제안하는 한편, "도민이 부여한 책임감을 늘 되새기겠다"며 공무원증을 상시 패용하겠다는 뜻을 전했다.