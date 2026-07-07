박범계 "대전서 민주당 전대 2번?" - 조승래 "수도권 어려워 결정"

큰사진보기 ▲더불어민주당 전당대회를 앞두고 대전지역 중진 의원인 박범계 의원과 조승래 의원이 SNS를 통해 공방을 벌이고 있다. 사진은 두 의원이 올린 페이스북 글 화면 캡처본. ⓒ 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조승래 더불어민주당 의원(자료사진). ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 박범계 의원(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

더불어민주당 8월 전당대회를 앞두고 대전지역 중진 의원들 사이에서 공정성 논란을 둘러싼 공개 공방이 벌어지고 있다. 박범계 의원은 전당대회 운영 과정에서 공정성을 의심케 하는 대목들이 나타나고 있다고 문제를 제기했고, 조승래 의원은 '애먼 불공정 시비'라며 정면 반박했다.박범계 의원(대전 서구을)은 최근 자신의 SNS에 '민주당 전당대회 공정성 우려'라는 글을 올려 "다른 어느 때보다 당의 단합이 요구되고 중도 확장의 필요성이 공감대를 얻는 지금, 이번 전당대회의 과정은 공정 관리가 단합의 첫 번째 요소임이 분명하다"고 밝혔다.박 의원은 그러면서 "전당대회 진행과 관리에 공정성을 의심케 하는 대목들이 벌써 나타나고 있다"며 세 가지 문제를 지적했다.그가 가장 먼저 거론한 것은 당직 인사 문제다. 박 의원은 "수석사무부총장, 조직부총장 등 당 운영의 핵심인 의원들과 실무상의 핵심 당직자들을 유임하는 인사가 지난 6월 22일자로 단행됐다"며 "당시 당대표는 이틀 뒤인 6월 24일자로 사퇴했다"고 지적했다.이어 "전임 당대표가 연임을 원하는 경우 전당대회 전 대표직을 사퇴하도록 하는 규정의 의미는 공정성 때문"이라며 "자신이 당대표로서 당직자들을 신규 임명하고 퇴임 직전 다시 한번 신임을 부여한 것"이라고 주장했다. 그는 "5월이 정기인사일이라면 5월에 일찍 인사를 하든지, 8월 전대 이후 후임 대표에게 인사를 맡길 일이었다"고 비판했다.전당대회 일정과 장소도 문제 삼았다. 박 의원은 "민주당 전당대회를 당대표 선출이든, 대선후보 선출이든 수도 없이 치러봤지만 시작과 끝을 두 번 대전에서 진행한다는 것이 주는 '이미지몰이'는 크게 우려할 만하다"고 밝혔다.전당대회 권역별 일정의 시작과 최종 행사가 모두 대전에서 진행될 경우, 충남 금산에서 태어나 대전에서 고등학교를 나온 정청래 전 민주당 대표에게 유리한 분위기를 조성할 수 있다는 취지의 주장이다. 지난해 전당대회 때 충청권에서 첫 당원투표 일정을 시작했는데, 당시 정청래 후보가 박찬대 후보보다 20%포인트 이상 앞섰다.박 의원은 "공정함은 의지도 중요하지만 그렇게 보이는 것도 중요하다"며 "이 특이함에 경쟁자 측에서 이의를 하면 받아들일 만도 한데 요지부동인 듯하다"고 했다.박 의원은 전당대회준비위원회 의결 과정에 대해서도 의문을 제기했다. 그는 "총선, 대선 당시 중앙당 선거관리위원장을 했던 저로서는 전준위원장 없이 부랴부랴 전준위 의결을 할 시급성이 무엇이었나 하는 의구심이 든다"며 "무게에 무게를 얹어야 그나마 공정성 시비를 최소화할 수 있다"고 강조했다.이에 대해 조승래 의원(대전 유성갑)은 SNS를 통해 박 의원의 주장을 조목조목 반박했다. 조 의원은 "전당대회 공정성에 대해 시비를 거는 사람들이 있는 모양"이라며 "사무총장직을 그만두길 정말 잘했다"고 운을 뗐다.조 의원은 "제가 사퇴하고도 이런 불공정한 판을 만들었으니 거의 '죽은 공명이 산 중달을 내쫓는' 격"이라며 "애먼 불공정 시비 말고 당의 정책과 노선, 대통령님의 국가 아젠다, 2030을 비롯해 당의 지지 기반을 강화하면서도 확장하기 위한 방안 등을 치열하게 토론해보자"고 맞받았다.전당대회 장소가 대전으로 정해진 배경에 대해서는 실무적 이유를 설명했다. 조 의원은 "사무총장으로서 올 8월 예정돼 있는 정기 당원대회를 위해 연초에 1만 석 안팎의 실내 공간을 확보할 것을 지시했다"며 "연초부터 움직였음에도 KPOP 영향으로 국내외 가수들의 콘서트 일정이 대거 잡혀 수도권에 장소 확보가 어려웠다"고 밝혔다.이어 "8월 8일은 장소가 가능했지만 지방선거 이후 준비하기에는 물리적으로 불가능했고, 8월 15일 안은 국가기념행사와의 중복으로 제외했다"며 "전국으로 확대해 장소를 물색한 결과 8월 17일 대전, 8월 30일과 9월 6일 킨텍스로 가예약해뒀던 것"이라고 설명했다.조 의원은 "지방선거를 마친 이후 최고위에 이 내용을 보고했고, 최대한 빨리 전당대회를 치르는 게 좋겠다는 논의에 따라 8월 17일 대전으로 결정된 것"이라며 "이때 특정 지역과 특정 주자를 연계한 불공정 시비는 없었다"고 반박했다.그러면서 "같은 논리라면 매번 수도권에서 진행되는 전당대회는 비수도권 주자에게는 늘상 불공정하다는 것이냐"고 되물었다.당직자 인사 문제에 대해서도 조 의원은 "당무에 대한 이해가 하나도 없는 분들의 얘기"라고 일축했다. 그는 "정무직 당직자는 대표가 사임하면 동반 사퇴하게 되고, 대표 대행은 사무총장 등 정무직 당직자 인사를 최고위와 협의해 진행한다"며 "6월 24일 정청래 대표 사퇴 이후 정무직 당직자는 한병도 대행에 의해 진행된 것"이라고 밝혔다.또 "당무의 안정성과 연속성을 위해 대부분의 경우 그대로 유임되고, 이번에도 그랬다"며 "사무총장인 저만 여러 시비를 우려해 자진해서 그만하겠다고 선언한 것"이라고 설명했다.실무당직자 인사에 대해서는 "5월 정기인사를 지방선거 관계로 미룬 것이 잘못됐다는 것인지, 8월 전당대회 이후로 미뤘어야 한다는 것인지 주장을 알 수 없다"며 "12년 만에 시행한 명예퇴직과 20명이 넘는 승진 인사를 또 두 달 미뤄야 하느냐"고 반문했다.조 의원은 "전당대회 관리에 있어서도 공정성을 의심받으니 당직자들의 사기가 떨어질 만하다"며 "이제 그만 하시길 바란다. 전당대회 관리에 대한 불공정성 운운하는 허상을 좇지 말고 본질에 집중하자"고 밝혔다.