전남광주특별시 '종전 근무지' 갈등 격화…노조 반발

전남광주통합특별시 공무원들의 종전 근무지 보장을 촉구하는 목소리가 잇따르며 공무원 인사와 조직개편을 둘러싼 갈등이 커지고 있다.
전국공무원노동조합 광주시지부는 7일 전남광주통합특별시 광주청사 앞에서 기자회견을 열고 "민형배 시장은 이미 결론을 정해놓은 타운홀 쇼를 중단하고, 종전 근무지 보장 약속을 이행하라"고 촉구했다.
전남광주통합특별시 설치 특별법은 통합 이전 임용된 공무원의 종전 근무지를 보장하고, 본인이 동의한 경우에만 다른 지역으로 전보할 수 있도록 규정하고 있다.
이에 대해 노조는 "민 시장은 이미 언론을 통해 '동부청사에 국(부서) 2~3개를 늘리고 사무소를 확대하며 주소지를 동부청사로 하는 안을 가지고 있다'고 밝힌 바 있다"며 "오는 9일 예정된 '청사 기능·조직 배치 관련 타운홀미팅'은 의견 수렴이 아닌 정해놓은 결론을 추인하는 자리"라고 말했다.
행사 방식과 불통 행정도 지적했다.
노조는 "전체 2시간 중 실질적인 질의·답변은 60분"이라며 "300여 명이 참석하는 자리에서 청사 기능 배분, 조직 배치, 직원 근무지 문제를 충분히 논의하는 것은 구조적으로 불가능하다"고 평가했다.
또 "청사 기능 배분과 조직 배치는 직원들의 근무지, 주거지, 자녀 교육, 가족 부양이 걸린 중대한 노동 조건"이라며 "하지만 민 시장은 직원들에게 구체적인 방향을 제시하지 않았고, 공식적인 노사협의도 진행하지 않았다"고 설명했다.
"민형배 시장, 내부 갈등 불씨 직원들에게 던져선 안 돼"
특히 민 시장이 직원 간 갈등을 조장하고 있다고 비판했다.
노조는 "시장은 내부 갈등을 조정하고 풀어가야 할 책임이 있다"며 "광주청과 무안청 직원들의 입장이 다르다는 이유로 그 갈등의 불씨를 직원들 사이에 던져서는 안 된다"고 말했다.
이어 "종전 근무지 보장은 행정 재량이 아니라 법률에 명시된 공무원의 권리"라며 "특별법을 추진했던 당사자가 시장이 된 뒤 종전 근무지 보장 조항의 개정 필요성을 언급하는 것은 명백한 말 바꾸기이자, 공직사회와의 신뢰를 무너뜨리는 일"이라고 지적했다.
그러면서 ▲종전 근무지 보장 특별법 개정 시도 즉각 중단 ▲동의 없는 원거리 전보 금지 원칙 공개 선언 ▲종전 근무지 유지를 이유로 한 모든 인사상 불이익 금지 ▲공식 노사협의체 구성 등을 촉구했다.
진보당 광주시당도 이날 입장문을 통해 "민형배 시장이 통합특별시 3개 청사의 기능과 조직 구상을 일방적으로 공개한 뒤, 공무원들에게 근무지 이동 동의서 제출을 압박하고 있다"며 "이는 일반 공무원의 종전 근무지 보장 원칙을 정면으로 훼손하려는 시도"라고 비판했다.
특히 '타운홀미팅'에 앞서 공무원 노동자들과 공식적인 노사 대화를 먼저 진행할 것을 요구했다.
진보당은 "당사자들과 충분한 논의 없이 진행하는 타운홀미팅은 시민 의견 수렴을 빙자한 형식적 절차에 불과하다"며 "'답정너(답은 정해져 있고 너는 대답만 하면 돼)' 타운홀미팅은 또 다른 갈등의 씨앗이 될 것"이라고 주장했다.
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전공노 "민형배, 종전 근무지 보장 원칙 훼손 중단하라"
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