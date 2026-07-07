전남광주특별시 '종전 근무지' 갈등 격화…노조 반발

▲전국공무원노동조합 광주시지부 조합원들이 7일 오후 전남광주통합특별시 광주청사 앞에서 기자회견을 열고 민형배 시장에게 '종전 근무지 보장 약속' 이행을 촉구하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기