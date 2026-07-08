산골 농장 수탉들이 사랑을 다투는 싱거운 소동

▲산골 농장에서 하루 머물고 간 인연, 어느 분이 높은 나뭇가지를 횃대 삼아 잠을 자고 아침에 깨어나는 닭 무리를 보고 그린 일러스트. 산골 농장의 ‘치유의 숲’이 작은 액자에 이 그림으로 담겨 있었다. ⓒ 이완우 관련사진보기