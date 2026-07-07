시간당 50mm 폭우 예보... 농식품부 "8~9일 최대 고비, 피해 최소화"

큰사진보기 ▲폭우지난해 7월 17일 오전 서울 서초구 내란특검 사무실이 위치한 서울고등법원 앞마당에 폭우가 내리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난해 7월 경남 산청 폭우로 인한 산사태 등 피해 현장. ⓒ 최호림 관련사진보기

오는 8일부터 전국에 시간당 최대 50mm 이상의 강한 비가 예보되면서 정부가 농업 분야 피해를 최소화하기 위한 비상 대응에 들어갔다. 특히 수리시설과 산사태 위험지역 등 인명피해 우려가 있는 취약지역의 대응체계를 다시 점검하고, 24시간 상황관리체계를 가동하기로 했다.농림축산식품부는 7일 오후 농업재해대책상황실에서 김종구 차관 주재로 '집중호우 대비 긴급 점검회의'를 열고, 지방정부와 관계기관의 대응 상황을 점검했다고 밝혔다.이날 회의에는 9개 시·도 지방정부를 비롯해 산림청, 농촌진흥청, 한국농어촌공사, 농협 등 농업재해 대응기관이 참석해 8~9일 집중호우에 대비한 사전 준비상황을 확인했다.기상청은 7일 전국 곳곳에 천둥·번개를 동반한 소나기를 시작으로, 8일부터 9일 사이에 전국에 시간당 최대 50mm 이상의 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망했다.이에 농식품부는 이번 비가 올해 들어 가장 많은 강수량을 기록할 가능성이 있는 만큼 선제 대응이 필요하다고 판단했다.농식품부는 이날 회의에서 지난 4월부터 추진해 온 재해 취약분야 사전점검 결과와 보완조치 이행 여부를 다시 확인했다. 점검 대상은 수리시설을 비롯해 원예시설, 축산시설, 가축방역, 산사태 위험지역 등이다.특히 인명 피해와 직결될 수 있는 수리시설과 산사태 취약지역, 산지 태양광 시설 등에 대해서는 주민 대피체계가 실제 상황에서도 정상적으로 작동할 수 있는지를 중점적으로 재확인했다.집중호우 기간에는 농식품부 재난상황실을 중심으로 지방정부와 산림청, 농촌진흥청, 농협 등 관계기관이 공조체계를 유지하며 24시간 상황관리를 추진할 방침이다. 피해가 우려되는 지역 농가에는 휴대전화 문자메시지(SMS)를 발송하고, TV 자막방송과 마을방송 등을 활용해 배수로 정비, 시설물 고정 등 피해 예방요령도 신속히 안내할 예정이다.김종구 차관은 "농식품부와 유관기관은 매년 집중호우로 인한 피해가 상당한 만큼 재해 취약분야에 대한 예방 활동 및 피해 복구를 위해 모든 역량을 집중할 것"이라며 "재해 발생 시에는 신속한 피해조사와 복구지원으로 농가의 조속한 영농 재개를 돕겠다"고 밝혔다.