윤석열 "박영수가 조우형 봐달라 했으면 즉시 구속"... 핵심 의혹엔 "모른다"

큰사진보기 ▲윤석열씨는 4월 9일 이상민 전 행정안전부장관 내란중요임무종사 사건 항소심 재판에 증인으로 나와 증언을 하고 있다. ⓒ 서울고등법원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대장동 개발 민간사업자 화천대유자산관리 관계사 천화동인 6호의 실소유자로 의심받는 조우형 씨가 4일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 법정으로 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김용진 전 뉴스타파 대표가 11일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '윤석열 전 대통령 명예훼손' 허위보도 의혹 관련 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

윤석열씨가 자신에 대한 허위사실을 유포해 명예를 훼손했다는 혐의로 기소된 언론인들의 재판에 증인으로 출석해 '조우형 수사무마' 의혹을 전면 부인했다. 다만, 피고인 측이 제기한 핵심 의혹에 대해서는 "모른다", "기억이 없다", "보고받은 적 없다"는 답변만 반복했다.7일 서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사) 심리로 열린 이른바 '윤석열 명예훼손' 사건 공판에서 윤석열씨 2차 증인신문이 이뤄졌다. 지난달 9일 한상진 뉴스타파 기자 측 증인신문에 이어 이날 화천대유 대주주 김만배, 신학림 전 언론노조위원장, 김용진 전 뉴스타파 대표 측이 순서대로 증인신문을 진행했다.법정에는 윤씨 지지자들이 일찌감치 자리를 채웠다. 윤씨가 증인석에 앉자 방청석에서는 "대통령님"이라고 부르는 목소리가 나왔고, 법정 바깥에서는 일부 지지자들이 "대통령님 보러 왔는데 왜 못보게 하냐"며 소란을 피우기도 했다.김만배씨 변호인은 부산저축은행 수사의 진행 과정과 대장동 관련 대출 구조를 하나씩 짚으며 조우형이 왜 당시 수사망을 빠져나갔는지를 집중적으로 물었다.변호인은 당시 대검 중수부가 작성한 수사보고서와 SPC(특수목적법인) 관리 자료, 이강길(대장동 초기사업자) 등 확인서, 조우형 출국금지 시점 등을 차례로 제시하며 조우형이 대장동 사업과 부산저축은행 불법대출의 연결고리였음에도 왜 충분한 수사가 이뤄지지 않았는지를 물었다. 윤씨의 답변은 대부분 같은 취지였다. 그는 "조우형이라는 이름은 대선 때 처음 알았다", "당시에는 전혀 몰랐다", "기억나지 않는다", "보고받은 적이 없다"고 반복했다.윤씨는 "조우형이 운영한 더뮤지엄양지도 수사 대상이었느냐"는 질문에 "모른다. 더뮤지엄양지가 미술관이냐"는 답을 하기도 했다. 당시 수사기록에 대장동 관련 SPC가 포함됐다가 이후 빠진 이유를 묻는 질문에도 "업체 이름은 기억이 나지 않는다"고 답했다.특히 변호인이 "왜 하필 조우형만 제대로 조사되지 않았느냐", "박영수 부탁을 받고 봐준 것 아니냐는 것이 의문"이라고 콕 집어 묻자, 윤씨는 "특수부 사건에서 변호사가 이런 걸 봐달라고 하면 오히려 더 수사를 한다", "박영수가 봐달라고 했으면 즉시 구속했을 것"이라고 목소리를 높였다.이 과정에서 윤씨는 "검사는 증거를 가지고 수사한다"고 강조했는데, 윤씨 지지자들 사이에서 탄성이 나오기도 했다.김씨 변호인은 수사기록을 토대로 ▲대장동 관련 SPC가 수사 대상에서 빠진 경위 ▲조우형이 대장동 사업권을 넘겨받은 사실을 확인하고도 추가 수사가 이뤄지지 않은 이유 ▲조우형을 통해 오간 대출 알선 구조를 왜 규명하지 않았는지 등을 집중적으로 물었다. 윤씨의 답은 달라지지 않았다. 대부분 "모른다", "기억안난다"는 것으로 일관됐다.윤씨의 증언은 조우형 수사무마 의혹을 전면 부인하는 데 초점이 맞춰졌지만, 변호인들이 제기한 핵심 의문에 대해 구체적인 사실관계를 새롭게 설명하거나 당시 수사 판단의 근거를 제시하는 답변은 거의 나오지 않았다.이날 가장 긴장감이 높아진 장면은 공판 말미 피고인 김용진 전 뉴스타파 대표의 직접 신문 과정에서 나왔다.김 전 대표는 윤씨에게 대통령 재직 당시 대통령실이 뉴스타파 보도를 "희대의 대선공작", "중대한 국기문란"이라고 규정한 공식 성명과 관련해 "대변인이나 홍보수석에게 성명 발표를 지시했느냐"고 물었다. 윤씨는 "전혀 기억이 없다"고 답했고, "보고받은 기억도 없다"고 했다.김 전 대표는 "증인 본인과 관련된 사안에 대해 대통령실이 공식 성명을 발표했는데도 기억이 없느냐"라고 질문을 이었다.백대현 재판장이 바로 제동을 걸었다. 김 전 대표를 향해 "하나만 (질문) 한다고 하지 않았느냐"라고 목소리를 높였다. 김 전 대표가 "연결된 질문도 못 하게 하는 것이 맞느냐"고 항의하자 "마이크 빼라"고 법정 경위에게 지시했다. 결국 김 전 대표의 신문은 더 이상 이어지지 못했고, 윤씨는 해당 사안에 대한 추가 답변 없이 검찰의 2개 질문만 더 받은 뒤 증인신문을 마쳤다.'윤석열 명예훼손' 사건의 출발점은 바로 조우형씨 수사무마 의혹이다. 조씨가 부산저축은행으로부터 불법으로 대출받은 자금은 대장동 개발업자들의 초기자금으로 사용됐다. 불법 대출을 연결한 조씨는 그 대가로 대출 커미션 10억 3000만 원을 받았다. 하지만 그는 2011~2012년 수사를 받지 않았는데, 주임검사 윤석열씨가 조씨 수사를 무마한 것 아니냐는 의혹이 불거졌다. 지난 2022년 대선 과정에서 뉴스타파, JTBC 등의 여러 언론이 집중적으로 보도했다.윤석열 정권 출범 후인 2023년 9월 검찰은 강백신 부장검사를 필두로 '대선개입 여론조작 특별수사팀'을 구성해 허위보도로 대통령 윤석열의 명예가 훼손됐다며 이들 전·현직 기자들을 압수수색하고 기소했다. 관련 인터뷰를 한 김만배씨와 신학림 전 위원장도 검찰의 기소 명단에 포함됐다.수사 초기 조우형씨가 변호인으로 선임한 인물이, 이후 최순실 국정농단 사건 특별검사를 맡는 박영수 변호사다. 이를 연결해 준 인물이 대장동 화천대유 회장 김만배씨다. 조씨와 박영수 변호사는 당초 5000만 원가량의 법률 자문계약을 맺었는데 조씨는 수사를 피했고, 박 변호사 측 요구로 성공보수 1억 원을 추가로 지급했다.