하나원 27주년..."북향민들이 언제든 찾는 마음의 고향 될 것"

큰사진보기 ▲통일부 북한이탈주민정착지원사무소(하나원)가 7일 개원 27주년 기념행사를 열었다. ⓒ 하나원 제공 관련사진보기

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통일부 북한이탈주민정착지원사무소(하나원)가 7일 개원 27주년 기념행사를 열었다.이날 행사에는 북향민의 성공적인 사회 정착을 위해 헌신해 온 기부자와 봉사자, 교육생 등 100여 명이 참석했다.통일부에 따르면, 이번 행사는 오랜 기간 북향민에게 따뜻한 관심과 사랑을 보내준 분들게 감사의 마음을 전하는 동시에, 교육생들의 고단함을 위로하고 언제든 기댈 수 있는 '고향'이 있음을 알리기 위해 기획되었다.행사는 기념식을 시작으로, 하나원 심화과정 교육생들이 참여하는 희망 토크 마당, 축하공연 순으로 진행됐다. 기념식에서는 북향민 지원 업무에 헌신해 온 유공자 10명이 통일부 장관 표창 등을 받았다.최용석 하나원장은 기념사를 통해 "보이지 않는 곳에서 베풀어 주신 정성과 나눔은 단순한 지원을 넘어 북향민들이 다시 일어설 수 있는 용기와 새로운 삶을 향한 희망이 되었다"라며 감사 인사를 전했다.최 원장은 이어 "앞으로도 하나원은 북향민들의 든든한 마음의 고향이 되어줄 것"이라며 "안정적인 정착과 자립을 적극적으로 지원하여 우리 사회의 당당한 일원으로 살아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 강조했다.희망 토크 마당에서는 자립에 성공한 심화과정 수료생들이 정착사례를 발표하고, 교육생들과 질의응답도 나누면서 우리 사회에 안정적으로 정착하기까지 겪었던 다양한 경험과 노하우를 후배 교육생들에게 전했다.선배 수료생들은 "정착과정에서 중요한 것은 특별한 능력보다는 포기하지 않는 마음이라고 생각한다"면서 "가장 힘든 시기를 이겨내고 새로운 삶을 선택한 용기를 잃지 않고 끝까지 노력한다면 반드시 길은 열린다"고 후배들을 격려했다.교육생들은 "선배님들 역시 많은 어려움을 겪었지만 끝까지 노력해 자신의 꿈을 이룬 모습을 보며, 사회에 나가서도 잘 살아갈 수 있다는 자신감과 동기를 얻었다"고 화답했다.또 이들은 "이러한 소중한 만남을 마련해 준 하나원 관계자들께 감사드리며, 앞으로도 선배들과 소통할 수 있는 기회가 자주 마련됐으면 좋겠다"는 소감을 밝히기도 했다,행사의 마지막 순서로는 북향민 예술인들로 구성된 '북한백두한라예술단'의 전통문화 공연이 펼쳐졌다.북향민 예술인들은 이번 전통문화 공연을 통해 교육생들의 새로운 출발을 응원하고 북향민의 안정적인 사회정착과 남북 화합 및 평화통일을 기원했다.하나원은 "앞으로도 북향민들의 안정적인 사회 정착을 지원하기 위해 민간의 나눔과 기부 문화 확산을 적극 추진하는 한편, 성공적인 정착 사례를 지속적으로 발굴·공유하여 교육생들이 시행착오를 최소화하고 안정적으로 자립할 수 있도록 실효성 있는 정착 지원 프로그램을 확대 운영해 나갈 계획"이라고 설명했다.1999년 7월 8일 경기도 안성에 문을 연 하나원은 북향민이 대한민국에 도착해 처음으로 한국 사회 적응 교육을 받는 입소 시설이다. 개원 이래 지난 27년 동안 모두 3만 4000여 명의 북향민이 하나원을 거쳐 사회로 나왔다. 2012년에는 강원도 화천에 제2하나원이 개원했다.